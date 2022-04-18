قتل قائد وزوجته بالرصاص في سيوداد خواريز: قتل أربعة مسؤولين

هذا الأحد، قتل مسلحون قائد مجموعة العمليات التكتيكية التابعة لوكالة التحقيق الحكومية في شمال تشيهواهوا، إيزيكيل إيمانويل أورتيس فييرو، وزوجته ماريا فياني غالفان ساندوفال، في سيوداد خواريز، تشيهواهوا، وفقا لما ذكره مكتب المدعي العام للدولة.

وقالت الوكالة فى بيان لها «ان مكتب النائب العام ادان الهجوم المخادع الذى لقى فيه قائد العمليات التكتيكية التابعة لوكالة التحقيقات الحكومية ايمانويل ايزيكيل او اف مصرعه صباح اليوم بينما كان على وشك الصعود على متن سيارته».

ووفقا للمعلومات المقدمة، وقعت الأحداث صباح اليوم الأحد في حوالي الساعة 06:40 في شارعي كانانيا وإيسلا سيدروس، في مستعمرة فرونتيريزا، حيث «قتل القائد أورتيز بالرصاص».

وجاء في النشرة ان «الضابط ترك على متن سيارة سيلفرادو بيضاء اصيبت بعدة اصابات بالرصاص»، التي ذكرت ايضا ان ضحية ثالثة للهجوم، وهي امرأة، اصيبت بجروح.





وبالمثل، أفاد مكتب المدعي العام أنه بعد الأحداث وبعملية مشتركة مع الأمن العام للبلدية، تم القبض على ثلاثة أشخاص مزعومين متورطين في الأحداث وأكد أنه سيتصرف حتى «النتائج النهائية» للقبض على جميع المتورطين وإحضارهم. مسؤولة أمام العدالة».

وفي يوم السبت فقط، أسفر هجوم مسلح آخر على طريق سريع في هذه الولاية عن مقتل خمسة قتلى، اثنان منهم من الشرطة الوزارية وأحد مندوبي INM.

ووفقا لمصادر رسمية، أطلقت مجموعة من الرجال المسلحين النار مباشرة على سيارة قام فيها قائد الوكالة الحكومية للتحقيق في نويفو كاساس غرانديس، وأليخاندرو دومينغيز كابرياليس، وثلاثة عملاء، ومندوب المعهد الوطني للهجرة، لورينزو غابرييل بيكو إسكوبار، كانوا مسافرين.

وقع الحادث حوالي الساعة 18:00. توضح FGE أن الوكلاء صدوا العدوان، إلا أنه لم يكن كافيًا لأنهم قتلوا. ونفذت وكالة التحقيق الحكومية، والأمانة العامة للأمن العام، والحرس الوطني، والجيش المكسيكي عملية للعثور على المسؤولين عنها.

وبنفس الطريقة، بدأ محققو الشرطة ووكلاء مكتب المدعي العام والخبراء والمحللون العمل والإجراءات المتعلقة بالقضية، بهدف توضيح الجريمة الملتوية.

«يأسف مكتب المدعي العام بشدة لهذه الحقيقة وسيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم إفلاتها من العقاب. بالإضافة إلى ذلك، تعرب عن تضامنها مع العائلة والأصدقاء والزملاء في مواجهة هذه الخسارة المؤسفة».

سجلت المكسيك 33,315 جريمة قتل في عام 2021 بعد أكثر عامين عنفًا في تاريخها، تحت قيادة لوبيز أوبرادور، مع 34,690 ضحية قتل في عام 2019 و 34,554 في عام 2020. في الشهرين الأولين من العام، تراكمت البلاد 4697 جريمة قتل متعمدة، 282 منها وقعت في تشيهواهوا.

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