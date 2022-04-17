اختفت يولاندا مارتينيز بعد ذهابها للبحث عن عمل في نويفو ليون

اختفت يولاندا مارتينيز، 26 عامًا، منذ 31 مارس بعد رؤيتها لآخر مرة في مستعمرة Constituyentes de Querétaro في سان نيكولاس، نويفو ليون.

وفقًا لتصريحات والده، جيراردو مارتينيز، فإن آخر شيء كان معروفًا عن أنشطة يولانادا هو أنه بقي للنوم في منزل جدته في سان نيكولاس ومن هناك ذهب للبحث عن عمل.

ادعى والدها أن يولاندا كانت مهتمة بطلب عمل لكنه قال إنه لا يعرف ما إذا كانت الشركة موجودة في منطقة سان نيكولاس أو تقع في منطقة أخرى.

ومع ذلك، بثت فكرة جديدة عن يولانادا عندما، بمساعدة العائلة والمعارف، وجدوا شريط فيديو تم القبض عليه وهو يمشي في الشارع.

في هذا الفيديو، يمكنك مشاهدة شخصية يولاندا وهي تمشي في الساعة 11:00 صباحًا عبر شوارع مستعمرة Constituyentes de Querétaro. ومع ذلك، لا يزال من غير المعروف أين ذهب أو ما حدث بعد هذا الحدث.

Yolanda buscaba un trabajo (foto: Captura de pantalla)

يحدد نموذج البحث أن الشابة، وقت اختفائها، كانت ترتدي بلوزة مخططة سوداء وسراويل جينز سوداء وأحذية رياضية.

وقال جيراردو مارتينيز، من خلال شريط فيديو للمواطنين في دعم حقوق الإنسان، AC (CADHAC)، إنه يريد منهم «أخذ بحثي على محمل الجد، وأن يأخذوني على محمل الجد وأن تتم متابعتهم، في انتظار عودتها».

كما أعربت شقيقة يولاندا عن استيائها وسخطها من السلطات لأنها، على الرغم من امتلاكها للتكنولوجيا العالية والموارد اللازمة لإجراء البحث، إلا أنها هي التي عثرت على مقطعي فيديو دون مساعدة حكومة الكيان.

«ليس من الممكن أن الشخص بدون سيارة، بدون هاتف خلوي حديث جدا فقط بقلب أختي، يبحث عن أدلة يمكن أن تكون من أختي (...) وأنت الكثير من التكنولوجيا والسيارات الفاخرة مع كل الكرات أصبع التي لديها الكثير من الكاميرات الأمنية (...) لا يمكن العثور على أي شيء،» كتبت أخت يولاندا.

والحقيقة هي أن ولاية نويفو ليون تشهد أوقاتًا صعبة بسبب سلسلة من حالات اختفاء النساء داخل الكيان، حيث تم إصدار 18 تنبيرًا على الأقل في الربع الأول من عام 2022 وحده لاختفاء الشباب في الكيان، بما في ذلك القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا العمر، الذي تمكنا من تحديد موقع 10 على الأقل.

Los casos de desaparición en Nuevo León han indignado a la sociedad (Fotos: Instagram / @debanhi.escobar // Twitter/@barbsmakeupac)

من بين هذه الحالات، عانت حالتان: حالة ماريا فرناندا كونتريراس رويز وحالت ديبانهي سوزانا إسكوبار بازالدوا.

تم الإبلاغ عن اختفاء ماريا فرناندا، البالغة من العمر 27 عامًا، وهي خريجة تيكنوجيكو دي مونتيري، في 3 أبريل في حي لا الحمراء، مونتيري، عندما أخبرت عائلتها بعد لقائها مع الأصدقاء أنها ستتوقف عند أبوداكا لمرافقة صديق مفترض يريد شراء سيارة. بعد ذلك، لم يعرف شيء عن مكان وجوده.

لسوء الحظ، بحلول 7 أبريل، تم العثور على جثته عندما دخلت عناصر من مكتب المدعي العام للدولة منزلاً في نفس المنطقة التي أبلغت عنها العائلة بالفعل، ووجدت جثة ماريا فرناندا التي لا حياة لها مع ضربات شديدة على الرأس.

في حالة ديبانهي إسكوبار، كانت مفقودة منذ 9 أبريل بعد أن حضرت حفلة مع مجموعة من الأصدقاء في بلدية إسكوبيدو في نويفو ليون.

ولا يُعرف حتى الآن سوى القليل عن التحقيق الذي أجراه FGE، على الرغم من حقيقة أن والده قال إن الحاكم الإقليمي، صموئيل غارسيا، يراقب تقدمه.

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