تم تحدي العمال لتلاوة العقيدة للراحة يوم الجمعة العظيمة.

في عيد الفصح، يمكنك الذهاب في رحلة والعودة إلى مسقط رأسك حيث تشارك الأعياد الدينية وهي أيضًا أوقات للراحة من ضغوط العمل. ليس ذلك فحسب، بل يتمكن البعض من طلب أيام إجازة، على الرغم من عدم استسلام جميع أصحاب العمل لهذا التطبيق دون اجتياز الاختبار أولاً. هذه هي حالة مقطع فيديو فيروسي على TikTok حيث تم تحدي موظفي الوظيفة لغناء العقيدة للحصول على استراحة يوم الجمعة العظيمة.

حدث ذلك في المكسيك، وعلى الشبكة الاجتماعية، أصبح بالفعل فيروسيًا. يظهر المقطع صاحب العمل الذي هو المواطن شارلي مارتيل (@ charli_martell) وعماله كانوا يطلبون يوم عطلة يوم الجمعة. ومع ذلك، وصف مارتيل أولئك الذين طلبوا عطلة بأنهم «ملحدين» لأنهم لم يرغبوا في العمل خلال العطلة.

إل ريتو ديل كريدو

هذا هو السبب في أن لديه فكرة بارعة: أنهم يتلوون العقيدة بالحرف، دون التأتأة حتى يعرف ما إذا كانوا مؤمنين أو يعرفون ما يتم الاحتفال به في هذا الوقت. إذا كان التحدي ناجحًا، فقد كان هناك راحة. ومع ذلك، أدرك أن معظمهم لم يكونوا على علم بهذه الجملة وأقل من ذلك بكثير يمكن أن يقولها بطريقة جارية، لدرجة أنهم بدأوا يضحكون على أعصابهم.

لم يجتازوا المجموعة أو الاختبار الفردي. بقي البعض في منتصف الجملة، والبعض الآخر نسي الآيات. ونتيجة لذلك، لم يجتازوا أي اختبارات ويعتقدون أنهم يجب أن يعملوا في اليوم التالي. لكن الأمر كله كان خدعة، حيث فاجأهم الرئيس يوم الجمعة بإخبارهم أنه من الديناميكي الاسترخاء في مواجهة الإجهاد اليومي في بيئة العمل.

كان هناك استراحة للموظفين، الذين سيأخذون الآن التدريب الداخلي للعقيدة ويبدأون في تقدير ما تمثله هذه الأعياد للمواطنين الآخرين.

لقد تحدوا موظفي مكان العمل لتلاوة عقيدة الأسبوع المقدس للراحة يوم الجمعة العظيمة. فيديو: TikTok/ @charli_martell.

ماذا قال إنترناوتس؟

الطريقة، على الرغم من كونها غريبة وفيروسية، ولدت الانقسام في الشبكة الاجتماعية، وصف البعض استخدام العقيدة بأنه مفرط، بينما أخذها آخرون بروح الدعابة:

- «كنت سأغني: «أينما ذهبت سأذهب، مع عصابة العينين على عيني»، لم يقولوا أي من العقائد التي كان عليهم أن يقولوها»،

- «أنت عقيدتي، قطعة من السماء، عقد لي ضيق، حظي السعيد البرسيم»

- «كانوا سيحققونها وأنه كان كذلك. أنا، في وظيفة، أخبرونا أن قريبك هو الذي مات، قلت: «نعم، هو أب الجميع»

- «لكن يسوع ولد ومات في عطلاتنا. لماذا لا أستمتع بها؟» ،

- «أنا ملحد، لكنني كنت العقيدة منذ أن كنت في الخامسة من عمري»

- «الله ليس سببًا للسخرية، لكن صحيح أنهم، مثل عيد الميلاد، يستخدمون هذه الأعياد فقط كراحة».

ما هو الفيديو الفيروسي

في حال لم تكن معتادًا على هذا المفهوم، فإن الفيديو الفيروسي هو مقطع فيديو يصبح شائعًا بعد مشاركة العديد من الأشخاص ويحبونه عبر الإنترنت من خلال التواصل الاجتماعي. الشبكات أو الخدمات عبر الإنترنت أو مواقع الويب المتخصصة مثل YouTube.

السبب في مشاركتها و «إعجابها»، هو أنه يسبب ضجة وتأثير على أولئك الذين يرونها أو يتم التعرف عليها مع الموقف. هذا يجعلهم ينشرون على جميع معارفهم، وهم بدورهم مع دوائرهم القريبة وما إلى ذلك حتى يصل المقطع إلى ملايين المشاهدات.

يمكن أن يحتوي الفيديو الفيروسي على أنواع مختلفة من المحتوى، تتراوح بين روح الدعابة والعاطفية وحتى المأساة. على الرغم من أن المحتوى المأساوي يمكن أن يصل في كثير من الأحيان إلى الحساسية المؤذية، إلا أن هؤلاء هم على وجه التحديد هم الذين يحصلون على أكبر عدد من النسخ والمشاركات في وقت قصير.

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