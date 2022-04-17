ما هو السبب في أن الكلاب والحيوانات الأخرى تلعق جروحها؟

A dog wearing a cone waits for his owner at a dog parking outside a supermarket in Gdynia, Poland January 22, 2020. REUTERS/Radu Sigheti

إن قول «لعق جروح المرء» هو استعارة مرادفة للانسحاب والتعافي من الجرح ، ويلاحظ السلوك في بعض الحيوانات الأليفة والحيوانات الأخرى. الكلاب تفعل ذلك؛ الفئران تفعل ذلك؛ حتى النمل يفعل ذلك. جميع أنواع البق تطبق لعابها على الخدوش والخدوش. ولكن لماذا تلعق هذه الحيوانات جروحها؟

تكمن الإجابة إلى حد كبير في الإجراءات المهدئة الذاتية للعق وخصائص الشفاء من اللعاب. لعق الجروح هو استجابة غريزية، يتقنها الانتقاء الطبيعي ، والتي يمكن أن تخفف التهيج والألم وحتى تساعد الإصابات على التعافي بشكل أسرع، وفقًا للدكتور بنجامين هارت، طبيب بيطري متقاعد وأستاذ فخري في جامعة كاليفورنيا، ديفيس.

ولكن في الكلاب والحيوانات الأليفة الأخرى، يمكن أن تأتي الغريزة بنتائج عكسية بسهولة، خاصة عندما تتوفر علاجات أفضل للجروح.

بالنسبة للحيوانات «بدون إبهام أو دواء،» لعق هو «أفضل ما لديهم على الأرجح»، قال الدكتور كريستي فلين، الطبيب البيطري وخبير سلوك الحيوان في جامعة مينيسوتا. يمكن للعق أن يزيل الحطام، مثل الأوساخ أو قطع الجلد المترهل، من الجرح ، بينما يساعد في تخفيف الألم، وفقًا لفلين. إنه مشابه لكيفية قيام الشخص بفرك قدمه بعد اصطدامه بإصبع القدم أو الإمساك بذراعه بعد أن يميل على موقد ساخن. وأوضح فلين: «عندما تتألم الحيوانات، فهذا ميل طبيعي لمحاولة تهدئة المنطقة».

وافق هارت. «لعق الجروح هو غريزة في الكلاب التي تعود إلى سلف الذئب»، وقال. «لديهم جرح؛ لديهم غريزة لعقه: حافظ على نظافته وغسل الأوساخ والأوساخ». وبعيدًا عن المحاولة الفورية للتهدئة، أظهرت الأبحاث التي أجراها هارت وآخرون أن لعاب بعض الحيوانات ( بما في ذلك البشر) له خصائص مضادة للبكتيريا وتعزيز النمو للأنسجة والأعصاب التي تسرع الشفاء.

“Lamer las heridas es un instinto en los perros que se remonta al ancestro del lobo” (foto: Stringer) Stringer

على سبيل المثال، لعاب الكلاب فعال في قتل العقدية، وهو شكل من أشكال العقدية التي تصيب الحيوانات في المقام الأول، وبكتيريا الإشريكية القولونية، وفقًا لدراسة أجريت عام 1990 شارك في كتابتها هارت ونشرت في المجلة علم وظائف الأعضاء والسلوك . وجدت دراسة أخرى لعام 2018 تقارن لعاب الكلاب والبشر من مجلة PLOS One العديد من بروتينات المناعة ونمو الخلايا الخاصة بلعاب الكلاب.

وفي الوقت نفسه، يحتوي لعاب القوارض على مركبات تعزز نمو الجلد وإغلاق الجرح، وفقًا لدراسة أجريت عام 1979 في المجلة الطبيعة ودراسة عام 1991 في المجلة علم الشيخوخة التجريبي. تم العثور أيضًا على عوامل نمو مماثلة بكميات صغيرة في لعاب الإنسان، وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 في أرشيف علم الأحياء الفموي .

ومع ذلك، في عصر الطب الحديث، لكل من الحيوانات الأليفة والناس، يمكن أن يسبب لعق الجروح ضررا أكثر مما تنفع، وهذا هو السبب في أن القطط والكلاب غالبا ما تعود إلى المنزل من الطبيب البيطري مع طوق بلاستيكي .

وقال فلين إن لعق موقع الجرح الجراحي يمكن أن يتلف أو يسحب الغرز، وهذا «يتسبب في إصابة صغيرة جدًا لتصبح كارثة كبيرة». الكلاب عرضة بشكل خاص للإفراط في لعق نفسها، والتي يمكن أن تمنع الإصابات من الشفاء. وقال «انهم يصنعون جبلا من حبة رمال وليس لديهم حكم للتوقف».

Lamer heridas es una buena solución para los animales salvajes que no tienen otras alternativas. Sin embargo, para los dueños de gatos y perros, es mejor escuchar el consejo de un veterinario (REUTERS) REUTERS

وأضاف الخبير أن «لعق الجروح يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة عن طريق إدخال البكتيريا الفموية إلى الموقع المصاب». على الرغم من أن اللعاب له بعض الخصائص المضادة للبكتيريا، إلا أنه ليس قاتل جرثومي عالمي. على سبيل المثال، كشفت أبحاث هارت عام 1990 أن لعاب الكلاب لم يقتل المكورات العنقودية، وهو جنس من البكتيريا التي تسبب عدوى المكورات العنقودية وتوجد عادة في الجروح.

لذا إذا لم يكن لعق جروح المرء مفيدًا بشكل خاص، فلماذا تطورت واستمرت لأجيال عديدة؟ وقال هارت: «الأشياء التي تتطور ليست صحيحة بنسبة 100٪». «يجب أن تكون مفيدة 75٪ من الوقت أو 50٪ من الوقت، ومع ذلك سيتم الحفاظ عليها عن طريق الانتقاء الطبيعي لأنها أفضل من لا شيء».

لكن العلوم الحديثة والطب تميل إلى التقدم بشكل أسرع من التطور. لعق الجروح هو حل جيد للحيوانات البرية التي ليس لديها بدائل أخرى. ومع ذلك، بالنسبة لأصحاب القطط والكلاب، من الأفضل الاستماع إلى نصيحة الطبيب البيطري.

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