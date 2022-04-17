فيديو: «نعم، ولكن إذا أبقوني»، إجابة ماتيو كارفاخال على سؤال حول زواجه

أصبح ماتيو كارفاخال معروفًا بعد مشاركته في تحدي «Super Humans» الذي أقيم في كاب كانا في عام 2017، حيث فاز بكل من برنامج الواقع وقلب مضيف تلك النسخة، ميلينا راميريز. ومع ذلك، انتهت علاقة الزوجين في عام 2019 بعد فترة وجيزة من ولادتهما الابن الذي أنجبوا عليه اسم سلفادور.

يوقظ البايسا التعليقات على الشبكات الاجتماعية بسبب مظهره الجسدي المذهل للغاية بالنسبة لبعض النساء، ومع ذلك، فإن البعض الآخر هو من ينتقده بسبب عدد الوشم الذي لديه على جسده وعلى التنشئة التي يعطيها على مولوده البكر، مما يدل على أن الحب الذي يشعر به تجاه الطفل لا تضاهى ولا تحصى.

بعد عامين من إنهاء علاقته مع ميلينا راميريز، أكد الرياضي علاقته مع ستيفاني رويز في 26 أكتوبر 2021، في ذلك الوقت حاول إبقاء علاقته مخفية عن وسائل الإعلام، لكن المنشورات المختلفة التي تمت مشاركتها على شبكاته الاجتماعية كشفت عن حبه الجديد مع سيدة الأعمال.

في 23 فبراير، تم التأكيد على أن الزوجين قد انتهى، ومع ذلك، استمر هذا لفترة قصيرة وقرروا منح أنفسهم فرصة جديدة.

في جولة من «الأسئلة والأجوبة»، حل نموذج اللياقة البدنية بعض مخاوف أتباعه، من بينها سألوه السؤال عما إذا كان قد فكر في الزواج من شريكه الجديد، فأجاب بأنه سيفعل ذلك بشرط واحد.

«إذا كانوا سيحتفظون بي، نعم، وإلا، لا»، قال المؤثر من خلال «InstaStories».

إجابة أخرى أجاب عنها كانت حول كيفية توافق سلفادور مع ستيفاني رويز، وهو سؤال متكرر في التفاعلات مع أتباعه ومتحمس للغاية أجاب:

«إنه فقط أن الرجل النحيف أكثر غزلي، يراها، يلقي القبلات لها وينظر إليها، ولكن حسنًا، وضعنا حدودًا معينة ونمنح الآباء مكان الآباء»، كشف مولد المحتوى.

فيما يلي إجابات ماتيو كارفاخال :

وضع المؤثر شرطًا للقدرة على الزواج

سرعان ما ظهرت ردود الفعل على الشبكات الاجتماعية، حيث كانت بوابة الترفيه «Rehismes» مسؤولة عن تكرار ما تم التعبير عنه من قبل paisa، وهو منشور يتجاوز بالفعل 240،000 مشاهدة وحصل على أكثر من 6000 إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات التي أثارت السخرية لأنها اعتبر أنه لا يحتاج إليها وعلى عكس ما كان يفكر فيه، يستمتع بطرح هذه الأنواع من الأسئلة لأنه يجدها الجانب المضحك.

التعليقات الأخرى هي: «هاهاها تعتقد أن ماتيو يحتاجك للاحتفاظ به، من الواضح أنه لا يريد الزواج وأنت تعاني»؛ «إنه يستمتع بجميع الأسئلة، يتبع الحبل للخروج من الصناديق»؛ «الرجل يعرف كيفية تشغيل دونا مارثا ودونيا أمبارو»؛ «إنهم لا يتأخرون هو ترك هؤلاء النساء المسنات camanduleras لإعطائه قضيب»; «على الأقل هو صادق وليس مثل الآخرين»; من بين أمور أخرى.

في أغسطس 2021، بدأ paisa تفاعلًا على قصص Instagram الخاصة به بعنوان «ما رأيك...»، وفي وقت لاحق، رد على رسالة مستخدم تقول: «أن سلفادور يشاركها مع صديق والدته».

ثم أكد الرياضي أنه ليس لديه مشكلة لأنه كان يحترم ابنه. «هنا طالما يتم التعامل مع ابنك باحترام، لأن كل شيء على ما يرام، وأبي هناك واحد فقط، ولكن مع ذلك ليس لدي مشكلة».

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