Universitario vs Alianza Lima: التطعيم في ملعب ملعب Monumental سيحضر فقط من 7 إلى 11 صباحًا لكرة القدم الكلاسيكية

14/09/2020 Campaña de vacunación contra la gripe en Perú, en el marco de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL MARIANA BAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

من خلال بيان، أبلغ الضمان الاجتماعي للصحة (EsSalud) المجتمع بأكمله أن تطعيم ملعب Monumental في منطقة آيت سيغير ساعات عمله يوم الأحد 17 أبريل كرة القدم البيروفية الكلاسيكية بين جامعة ديبورتيس و أليانزا ليما.

حدد كيان الدولة أن الاهتمام خارج الملعب الضخم سيستمر من 7 إلى 11 في الصباح.

على الرغم من هذا التغيير الطفيف، أشار إلى أن التطعيم سيستأنف يوم الاثنين 18 أبريل، جدوله المعتاد من 7 صباحًا إلى 7 ليلاً.

وعلى نفس المنوال، ذكّرت المؤسسة السكان بأن خط الهاتف المجاني 107 ممكّن للإجابة على أي استفسارات تتعلق بالتغييرات وعملية التطعيم في هذا المكان.

La comuna busca impulsar el cumplimiento del Esquema Nacional de Vacunación y sensibilizar a la población sobre la importancia de las vacunas. ANDINA/ Municipalidad de Lima

التطعيم في المؤسسات الأخرى يحافظ على جداولها المعتادة.

في السابق، من EsSalud، أشاروا إلى أن التطعيمات بلايا ميلر (خيسوس ماريا)، سان إيسيدرو لابرادور (سانتا أنيتا)، بلازا نورتي (الاستقلال)، ملعب سوركويلو البلدي، ألجوفين (سيركادو دي ليما)، مركز سان بورخا الرياضي وسان إيسيدرو البلدية الرياضية سيحضر المجمع يوم الأحد من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 7 صباحًا في الليل.

تجدر الإشارة إلى أنه في التطعيمات التسعة، سيتم تطبيق الجرعة الرابعة من لقاح COVID-19 على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا والمرضى الذين يعانون من كبت المناعة والذين لا يقل عمرهم عن 5 أشهر بعد تلقي الجرعة الثالثة.

بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا، سيكونون قادرين على إكمال جدول الجرعات الثلاث، حسب الاقتضاء، في حين أن السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فما فوق قد يبدأون أو يكملون جرعات التطعيم الخاصة بهم.

وفي السياق نفسه، أبلغت EsSalud المجتمع بأن الأطفال في سن المدرسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا، سيكونون قادرين على الذهاب إلى التطعيمات لتلقي الجرعة الأولى أو الثانية من التطعيم حسب الحالة. يجب على جميع الأشخاص حمل بطاقة الهوية الخاصة بهم من أجل إجراء التسجيل المقابل.

Nuevo centro de vacunación en Surco. Foto: ANDINA

نقاط التطعيم للمجتمع العام

أبلغت EsSalud المجتمع ما هي نقاط التطعيم ضد COVID-19. لذلك، قدم قائمة بالمراكز التي تقوم بالتحصين خلال ساعات التشغيل. من بينها:

جوكي بلازا (سانتياغو دي سوركو)، مركز فيلا السلفادور الرياضي (VES)، كامبو دي مارتي (خيسوس ماريا)، حديقة منطقة هويراكوشا (سان خوان دي لوريغانتشو)، حديقة سينشي روكا (كوماس)، ملعب بلدية أولانتايتامبو (آيت)، ملعب بلدية باشاكوتيك (تشاكلاكايو) وتشانكاس دي ملعب أنداهوايلاس (سانتا أنيتا).

ليما أون:

IPD سان خوان دي ميرافلوريس (سان خوان دي ميرافلوريس)، استاد لويس غالفيز شيبوكو (بارانكو) وفي الفارس بلازا (سانتياغو دي سوركو)، أندريس أفلينو كاسيريس المجمع الرياضي (فيلا ماريا ديل تريونفو)، من بين أمور أخرى.

شمال ليما:

حديقة مايتا كاباك (سان مارتين دي بوريس) وحديقة سينشي روكا زونال (كوماس) ومجمع بوينتي بيدرا الرياضي (بوينتي بيدرا) وبلازا نورتي (الاستقلال) وجامعة سيزار فاليخو (لوس أوليفوس).

محاط بـ ليما:

كامبو دي مارس (خيسوس ماريا)، فيدينا (سان لويس)، حديقة منطقة هويراكوشا (سان خوان دي لوريغانتشو) وفي جامعة سيزار فاليخو (سان خوان دي لوريغانتشو).

شرق ليما:

ملعب بلدية أولانتايتامبو (أكل)، ملعب شانكاس دي أنداهوايلاس (سانتا أنيتا)، ملعب باشاكوتيك (تشاكلاكايو)، ثكنات باربونز (إل أغوستينو)، أبرشية سان أندريس (أكلت)، الجامعة الزراعية الوطنية (لا مولينا)، وأكثر من ذلك.

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