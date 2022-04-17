Universitario vs Alianza Lima Live GoalPeru دقيقة بدقيقة في الملعب الضخم, تاريخ بيرو الكلاسيكي 10 الدوري 1, ملخص نتيجة التشكيلات.

سيواجه كل من جامعة ديبورتيس وأليانزا ليما بعضهما البعض يوم الأحد 17 أبريل ليوم المباراة العاشر من بطولة الدوري الإسباني 1 أبيرتورا.

يعيش كلا الفريقين بشكل مختلف، لكن لديهما هدف مشترك: الفوز. سيتم لعب الالتزام في Estadio Monumental de Ate وسيتضمن نقل إشارة GOLPERU, بالإضافة إلى البث المباشر على Movistar Play وموقع Infobae.

أخبار جامعة الرياضة

يصل Universitario de Deportes إلى هذا الالتزام بالروح المعنوية الكاملة بعد عودته وفاز على مدار الساعة بفارق 2-1 Ayacucho FC في ملعب سيوداد دي كومانا. جعلت أهداف هيرنان نوفيك وأندي بولو جميع محبي «يو» يهتزون. بالإضافة إلى ذلك، وصلوا إلى 16 نقطة وما زالوا على قيد الحياة في المعركة للحصول على المركز الأول من البطولة.

«نحن نقيم نوع النظام الذي سنستخدمه. لطالما قلت إنني أحاول التكيف مع خصائص لاعبي وخصائص المنافس. لحسن الحظ، لقد لعبنا بأنظمة مختلفة من قبل، وقد اختلفنا في المباراة إلى مواضيع تكتيكية مختلفة. وقال مدرب ميرينجو ألفارو جوتيريز في مرحلة ما قبل الكلاسيكية، «وأحيانًا عملت من أجلنا».

«أعتقد أن أليانزا فريق كبير، مع فريق رائع. وعلى الرغم من أن قوتها لا تنعكس في الترتيب، إلا أنها كلاسيكية تتبدد تمامًا. هذه هي المرة الأولى التي أقوم فيها بإخراج فيلم كلاسيكي في بيرو, لكنها ليست المرة الأولى التي أخرج فيها الكلاسيكيات, وأضاف مدرب Universitario de Deportes في مؤتمر صحفي.

أخبار أليانزا ليما

من جانبهم، أليانزا ليما، يواجهون منافسة مزدوجة في كل من الدوري الأول وكأس ليبرتادوريس دي أمريكا، حيث سلسلة هزيمتين متتاليتين ضد ريفر بلايت (1-0) وكولو كولو (2-1). ومع ذلك، في الدوري الأول استعادوا طريقهم بانتصارهم بأدنى فرق ضد UTC بفضل هدف هيرنان باركوس. بهذه الطريقة، أضاف فريق التمثيل الأزرق والأبيض 8 نقاط ويحتل المرتبة 13 في البطولة.

«نحن بخير جسديًا، ولدي ألم، ولكن لا شيء يمكن أن يمنعني من اللعب. قال المهاجم هيرنان باركوس في مؤتمر صحفي: «الألم في ساقي، لا يهم أين لأنهم سيبحثون عني لاحقًا، لكنني آمل أن أصل إلى المباراة جيدًا».

«علينا أن نعمل بجد أكبر قليلاً، خاصة من الرأس للاعتقاد بأنه يمكننا لعب مباراة جيدة هذا الأحد والحصول على نتيجة جيدة. اللحظة التي قضيناها غير مريحة، لأننا نعلم أنه يمكننا تقديم المزيد، لكننا لا نستطيع الاحتفاظ بذلك»، أضاف المهاجم الأزرق والأبيض.

كلية مقابل أليانزا ليما: جداول حول العالم

بيرو: 3:00 مساءً

الإكوادور: 3:00 مساءً

كولومبيا: 3:00 مساءً

المكسيك: 3:00 مساءً

الأرجنتين: 5:00 مساءً

تشيلي: 5:00 مساءً

الولايات المتحدة (فلوريدا): 4:00 مساءً

إسبانيا: 10:00 مساءً

الكلية مقابل أليانزا ليما: التشكيلات المحتملة

الجامعة: خوسيه كارفالو؛ ألدو كورزو، فيديريكو ألونسو، نيلينهو كوينا، إيفان سانتيلان؛ جيرسون باريتو، أنجيل كايتانو، بييرو كيسبي؛ أندي بولو، هيرنان نوفيك وأليكس فاليرا.

تحالف ليما: أنجيلو كامبوس؛ ريناتو روخاس، جيفرسون بورتاليس، بابلو ميغيز، يوردي فيلشيز؛ جوزيبير بالون، خايرو كونشا، إدغار بينيتز؛ بابلو لافانديرا، كريستيان بينافينتي وهيرنان باركوس.

أين تشاهد يونيفرسيتاريو دي ديبورتيس ضد أليانزا على شاشة التلفزيون على الدوري الأول؟

المباراة بين Universitario مقابل. يمكنك رؤية Alanza Lima على شاشة Gol Perú، والقنوات 14 و 714 HD من Movistar. يمكنك أيضًا متابعة دقيقة بدقيقة من خلال موقع Infobae الإلكتروني.

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