بعد اثني عشر ألف سجين، يواصل نجيب بوكيلي حماية قادة العصابات في MS13

Vista de pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) capturados en El Salvador, en una fotografía de archivo. EFE/Oscar Rivera

المتصيدون السيبرانيون. نفسه مع حساباته على تويتر وفيسبوك. جميع مسؤوليك. النائب العام الذي يسيطر عليه. الهيئة القضائية التي يحكم فيها أيضًا. تمول وسائل الإعلام الرسمية بالمال العام. وضع نجيب بوكيلي جهازه الدعائي بأكمله للحفاظ على السرد الذي بموجبه هو نوع من الزعيم الانتقام الذي سينتهي مرة واحدة وإلى الأبد جميع عصابات MS13 و Barrio 18، وهي المنظمات الإجرامية الرئيسية في السلفادور، التي تسببت حروب الشوارع والأعمال التجارية في عشرات الآلاف من القتلى. في البلاد في العقود القليلة الماضية.

منذ نهاية الأسبوع الأخير من شهر مارس، عندما خلفت عنف العصابات 87 قتيلا خلال 72 ساعة في شوارع البلاد وأحيائها، شرع بوكيلي وأجهزته في «الحرب ضد العصابات» التي وصفت نفسها بنفسها، والتي، بالإضافة إلى الدعاية الدورية، تركت سلسلة من التعديلات القانونية وحالة الطوارئ التي لم تنته بعد و التي ساعدت الحزب الحاكم على الحد من الضمانات الدستورية و مهاجمة الصحفيين و الأكاديميين الذين ينتقدون الرئيس و سياساته مرة أخرى.

في 15 أبريل، في منتصف الأسبوع المقدس، قام الرئيس بتحديث عدد المعتقلين على تويتر الخاص به حتى ذلك اليوم. «تم القبض على أكثر من 12,000 إرهابي في 21 يومًا فقط. نحن نواصل, كتب Bukele في تغريدة تحتوي على الهاشتاج #GuerraContraPandilla حيث تظهر صور أعضاء العصابة الموشومين في جميع أنحاء أجسادهم.

إذا كان هذا الرقم صحيحًا - فلا توجد طريقة لإجراء تحقق مستقل: فقد أغلقت حكومة السلفادور جميع السبل للوصول إلى المعلومات حول نظام السجون - أضافت بوكيلي 000 12 سجين إلى نظام يوجد فيه بالفعل حوالي 40،000 سجين، وهو رقم يتجاوز بالفعل القدرة الحقيقية لشبكة السجون. اليوم، مع الاعتراف حديثًا، يبلغ الاكتظاظ السكاني ما يقرب من 22000 شخص.

من بين المعتقلين الجدد هناك، نعم، أشخاص يعرضون الوشم النموذجي للعصابات. هذه هي تلك التي تظهر عادة في صور الدعاية الحكومية. ولكن هناك أيضًا محتجزون آخرون ظهروا على شبكات اجتماعية أخرى، وليس تلك الخاصة بالحكومة؛ إنهم شباب أبلغ أقاربهم أو معارفهم عن أسرهم على أنها أفعال تعسفية.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla en una ceremonia de graduación de oficiales de policía en San Salvador, El Salvador. Lo acompaña su ministro de seguridad, Gustavo Villatoro. 4 de abril de 2022. REUTERS/Secretaría de Prensa de la Presidencia via REUTERS

ومنذ الأسبوع الأول من شهر نيسان/أبريل، امتلأت الصحف القليلة التي لا تزال حكومة نجيب بوكيلي في السيطرة عليها بالشكاوى بشأن انتهاكات الشرطة الوطنية الكونغولية. في يوم الجمعة، 8 أبريل، على سبيل المثال، دخلت الشرطة، التي يغطيها نظام الطوارئ الذي وافق عليه نواب بوكيلي في نهاية مارس، سيوداد كريديسا، وهو حي من الطبقة المتوسطة، وأخذت 21 شخصًا دون تفسير. وأفاد أقارب المعتقلين أن الشرطة التقطت صورا لهم جميعا واتهمتهم بأنهم إرهابيون، كما يفعل الرئيس في تغريداته.

وقال أحد المواطنين لصحيفة «لا برينسا غرافيكا»: «سألت عن سبب أخذهم، جاء جندي ودفعني بالمسدس وأخبرني أننا مسؤولون عن العيش في منطقة هامشية».

وفي نفس الليلة، ألقت الشرطة القبض على بعض الشباب الذين كانوا يتركون مناوبة عملهم في مطعم في العاصمة. وعلى الفور، نشرت الشرطة الوطنية الكونغولية صورا للمحتجزين، الذين أزالت منهم قمصانهم، وأموال كانت، وفقا لرواية الشرطة، تدفع مقابل الابتزاز. بعد شكوى قوية على الشبكات الاجتماعية، أصبح من الواضح أن الشباب لا ينتمون إلى العصابات وأن المال كان الصندوق الذي تم صنعه في ذلك اليوم في المطعم.

جاءت أقوى المطالب من الخارج, وهو ما يبدو منطقيًا عندما تمكنت بوكيلي, بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الحكم, مع الاضطهاد القضائي والإداري والمضايقات المستمرة, لإسكات العديد من الأصوات النقدية في البلاد.

في 8 أبريل، أصدر مكتب واشنطن لأمريكا اللاتينية (WOLA)، أحد أكثر مراكز الفكر تأثيرًا في قضايا أمريكا اللاتينية في العاصمة الأمريكية، بيانًا يشكك فيه بلا خجل في سياسات بوكيلي.

«الأزمة الأمنية في السلفادور تتطلب استجابة عاجلة وحازمة. فالعديد من ضحايا العصابات الأكثر عنفا في العالم لهم الحق في العدالة والعيش دون خوف من التعرض للمضايقة والاعتداء والابتزاز والقتل. ومع ذلك، فإن تعليق أقسام دستور البلاد لن يجعل هذا يحدث»، كتب WOLA.

رد بوكيلي على انتقادات WOLA بهجمات شخصية على رئيسها، كارولينا خيمينيز ساندوفال. إن مهاجمة أي شخص ينتقده أو يكشف تناقضاته هو بالفعل علامة على نجيب بوكيلي. وقد فعل ذلك مع الصحفيين السلفادوريين، مع عضو الكونغرس الأمريكي نورما توريس أو تمارا تاراسيوك برونر، القائم بأعمال مدير منظمة رصد حقوق الإنسان في الأمريكتين.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش منظمة أخرى انتقدت تدابير بوكيلي الأخيرة. وكتبت المنظمة في بيان لها: «بدلاً من حماية السلفادوريين، فإن حالة الطوارئ الواسعة هذه هي وصفة لكارثة تعرض حقوقهم للخطر».

في النهاية، ومع ذلك، فإن رواية الرئيس، كل الضوضاء الناتجة حوله وجميع التعديلات القانونية التي تم تمريرها لم تكن قادرة على إخفاء أهم عيب في حربه: نجيب بوكيلي، لأسباب لا يستطيع هو ولا جميع مساعديه تفسيرها، لا يزال يفشل في تسليم 14 قادة MS13 إلى ادعت الولايات المتحدة في الولايات المتحدة جرائم مثل القتل والإرهاب. وهكذا، حتى بعد سجين بوكيلي البالغ عددهم 12,000، تظل سلسلة قيادة العصابة سليمة.

كان نجيب بوكيلي قد أقام اتفاقيات مع العصابات منذ انتخابه عمدة سان سلفادور في عام 2015. إن السجلات القضائية في السلفادور، والتحقيقات والإجراءات القضائية في الولايات المتحدة، وما لا يقل عن اثني عشر تحقيقاً صحفياً استناداً إلى وثائق رسمية تمثل ذلك. وظل الاتفاق ساري المفعول وعززه بوكيلي منذ رئاسة الجمهورية.

وبصفته رئيسًا، وفقًا لتحقيق أجراه مكتب المدعي العام السلفادوري الذي دفنه المدعي العام المعين من قبل الحكومة، واصل بوكيلي إدارة الاتفاق من خلال أوزوريس لونا، رئيس سجونه، وكارلوس ماروكين، وهو مسؤول في الرئاسة. وقد تم تسمية كلاهما من قبل الولايات المتحدة كفاعلين فاسدين ومناهضين للديمقراطية، من بين أمور أخرى على وجه التحديد لأنهم يديرون الاتفاق نيابة عن رئيسهم، الرئيس.

وبموجب هذا الاتفاق، قام نجيب بوكيلي بمناورة مسؤوليها لتجنب تسليم 14 من قادة MS13 إلى الولايات المتحدة الذين يشكلون ما يسمى بالرانفلا الوطنية، وهو الاسم الذي تعطيه مصطلحات العصابات لمجلس إدارتها.

وتقول وزارة العدل الأمريكية إن هؤلاء القادة «متهمون بالتآمر لتقديم وإخفاء الدعم المادي للإرهابيين، والتآمر لارتكاب أعمال إرهابية تتجاوز الحدود الوطنية، والتآمر لتمويل الإرهاب، والتآمر لإرهاب المخدرات». هذه الجرائم, بما في ذلك العديد من جرائم القتل, ارتكبت على الأراضي الأمريكية وأمرت بها رانفلا الوطنية, وفقًا للادعاء.

Eliú Melgar Díaz, alias Blue, es uno de los líderes de la MS13 al que Nayib Bukele ha protegido.

ولم تظهر صور هؤلاء القادة، ومعظمهم من السجناء في السلفادور، على حساب الرئيس بوكيلي على تويتر بجوار العلامة الإرهابية، التي لم يتردد هو ومسؤولوه في وضعها بجانب صور السلفادوريين الآخرين الذين لا علاقة لهم بالعصابات.

بينما استمر نظام الطوارئ، لم يتردد النائب العام رودولفو ديلغادو، بيدق الرئيس، في التغريد بأن معظم المعتقلين (حوالي 90٪ كما يقول، على الرغم من أنه، مرة أخرى، من المستحيل التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل) قد جذروا من قبل قاضي السلام، أول من يتصرف بناء على لائحة اتهام من مكتب المدعي العام على النحو المتوخى في التشريع السلفادوري.

ما لا يتحدث عنه Delgado هو ثلاثة أشياء. العديد من القضاة الذين لم يحكموا وفقًا للخطط التي وضعها الرئيس على تويتر، تنتهي محكمة العدل العليا - التي يهيمن عليها أيضًا بوكيلي - بإزالتها. وقد اختير هو نفسه، دلغادو، في الماضي لاستخدامه التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة من أعضاء العصابات المزعومين. كما أن النائب العام لا يذكر أنه هو الذي رفض ترحيل أحد قادة MS13 إلى الولايات المتحدة وسجل هذا السجل أمام المحكمة العليا.

إحدى الحالات التي شاركت فيها، في الولايات المتحدة، في تحقيق القادة هي فرقة العمل المشتركة فولكانو (JTFV)، المؤلفة من وكلاء وزارة العدل والخزانة، وكان مديرها، سيث دي دوشارم، أحد أولئك الذين أعلنوا، في يناير 2021، لائحة الاتهام ضد 14 قادة MS13 أن Bukele لا يريد تسليمه.

كانت تحقيقات JTFV ضرورية أيضًا في التحقيق الجنائي مع أوزوريس لونا وكارلوس ماروكين, مسؤولي بوكيلي الذين تم التحقيق معهم من قبل اتفاق العصابات والذين توشك الدائرة القضائية الجنوبية في نيويورك على تقديم لائحة اتهام رسمية ضدهم, أكد اثنان من المسؤولين الفيدراليين في Infobae في الأيام الأخيرة.

El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha pedido a Bukele que extradite a 14 líderes de la MS13 acusados de varios delitos en Estados Unidos. REUTERS/Kevin Lamarque/Pool REUTERS

في الواقع، شاركت JFTV في التحقيقات الأولى للاتفاق بين Bukele والعصابات بدءًا من عام 2020. تم إعطاء الكثير من هذه المعلومات لسفير الولايات المتحدة آنذاك في السلفادور, رونالد جونسون, الذي, بدلاً من تعميقها, انتهى الأمر بإزالة واحد على الأقل من المحققين الأمريكيين المعنيين, كما أكد ثلاثة ضباط على الأقل من إدارة بايدن في واشنطن لـ Infobae. جاء جونسون، وهو عميل سابق في المخابرات المركزية (CIA)، إلى السلفادور حيث عين السياسي السياسي للرئيس السابق دونالد ترامب.

في سياق هذه الأزمة، ناشد بوكيلي، كما فعل من قبل في أوقات أخرى، مرة أخرى بحزن بالحنين إلى نوع الدعم الذي تلقاه عندما كان ترامب رئيسًا.

في 11 أبريل, دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس بوكيلي إلى «حماية مواطنيها مع الحفاظ على الحريات المدنية, بما في ذلك حرية الصحافة, "في إشارة إلى القيود القانونية التي تم تمريرها خلال نظام الطوارئ والتي تعاقب أي شخص يشير إلى اتفاق عصابة بوكيلي مع السجن. كما دعا أنتوني بلينكن، وزير خارجية بايدن، إلى احترام الحقوق المدنية للسلفادوريين وذكّر بوكيلي بشيء أكثر: «الآن، أكثر من أي وقت مضى، من الضروري تسليم قادة العصابات لمواجهة العدالة في الولايات المتحدة».

لم يقل بوكيلي، ردًا على تويتر، كلمة واحدة عن قادة رانفلا التي تواصل حكومته حمايتهم. وقال هذا: «كان لدينا دعم من الحكومة الأمريكية... ولكن كان خلال إدارة ترامب (مثل ذلك، بأحرف كبيرة)». جونسون، سفير ترامب الذي قلل من شأن التحقيق في اتفاق العصابة، كان، في الواقع، أحد الحلفاء الرئيسيين للرئيس السلفادوري.

وقد أعادت المواثيق مثل بوكيلي وغيرها التي قام بها السياسيون السلفادوريون في الماضي تعريف الهيكل الإجرامي والسياسي للعصابات وقيادتها. أحد الأكاديميين الذين درسوا هذا الجزء من الظاهرة أكثر هو خوان خوسيه مارتينيز دوبويسون، عالم الأنثروبولوجيا المقتبس في وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم. في العام الماضي، على سبيل المثال، أوضح مارتينيز لـ Infobae أن ارتفاع العنف القاتل خلال إدارة بوكيلي قد يكون بسبب تعديلات على الاتفاق أو لأن قادة العصابات يستخدمون الموتى لإرسال رسائل سياسية.

في 11 أبريل، أيضا في تغريدة، دعا بوكيلي مارتينيز «القمامة». ثم، مخلصين للنص النموذجي، اتهم المتصيدون السيبرانيون والمسؤولون والدعاة عالم الأنثروبولوجيا بأنه شريك في العصابات ويتحدث ونصبهم، وهو أمر يعاقب عليه اليوم في السلفادور بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و 12 سنة وأنه، مع التعديلات التي أدخلت بموجب نظام الطوارئ، يمكن للنائب العام رودولفو ديلغادو أن يتحول إلى تهمة جنائية دون الكثير من الإجراءات الشكلية.

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