«Tomandante Iberdrola»: أشارت نورونيا إلى أن الشركات الخاصة تنتج 53٪ من ثاني أكسيد الكربون في المكسيك

أدان جيراردو فرنانديز نورونيا، النائب الفيدرالي لـ PT، أداء مقاعد المعارضة، وأشار، مع البيانات الأخيرة، إلى أن الخطاب البيئي الذي ينوون به رفض إصلاح الكهرباء AMLO هو مغالطة وأن ما يريدونه حقًا هو الدفاع عن المصالح. من حفنة من رجال الأعمال في قطاع الطاقة.

خلال النقاش حول إصلاح الطاقة في القصر التشريعي في سان لازارو، تحدث فرنانديز نورونيا، وهز المعارضة من المنصة. وخلال حجته، أخبر بنوك PRI و PAN و PRD و MC أنه مع كل الأموال التي يتلقونها من الشركات لن يكونوا قادرين على القيام بعمل جيد من الناحية السياسية.

عندما بدأ مشاركته، أخبره سكرتير لجنة الطاقة بمجلس النواب أنه خارج القصر التشريعي هناك أعمال شغب لأشخاص يدافعون عن مبادرة AMLO، ولكن لا يوجد أحد يدافع عنهم.

Noroña condenó la cercanía de Margarita Zavala, a través de Felipe Calderón, con Iberdrola (Foto: Cuartoscuro) Galo Cañas | Galo Cañas

وأشارت إلى ما حدث مع جماعات الضغط المزعومة من Enel (شركة الطاقة الإيطالية) وعضو البرلمان PRD، كما أشارت إلى قرب مارغريتا زافالا من إيبردرولا، حيث يعمل زوجها ورئيسها السابق للمكسيك كمستشار لشركة تابعة للشركة الإسبانية.

وفي هذا الصدد، أشار إلى فيليبي كالديرون باسم «El Tomandante Iberdrola»، وهذا في إشارة إلى dipsomania المزعوم (إدمان الكحول) والموقف الذي شغله في الشركة الخاصة بعد رئاسته. ثم شرع في إدانة أداء الشركات الخاصة في قطاع الكهرباء.

Hasta el momento, las privadas contaminan más que la CFE (Foto: Cuartoscuro)

وأصر على أن «المعارضة خائن اعترف بنفسه»، وسلط الضوء على حقيقتين صلبتين تتنافى مع حجج بنك Va por México فيما يتعلق بقطاع الكهرباء الخاص، حيث أنه وفقًا لـ PRI-PAN-PRD، تنتج الشركات الخاصة طاقة نظيفة ورخيصة.

ومع ذلك، حتى يومنا هذا، هذا غير صحيح، لأنه في المكسيك، 83٪ من الطاقة التي تنتجها الشركات الخاصة مصنوعة من قبل شركات البترول و 53٪ من ثاني أكسيد الكربون المنتجة في الجمهورية تتحملها هذه الشركات، في حين أن اللجنة الاتحادية للكهرباء (CFE) تنتج 16.76٪ من طاقتها مع محطات الطاقة الكهروحرارية (الطاقة القائمة على سدود المياه التي لا تلوث).

كما لو أن هذا لم يكن كافيًا، فقد أشار إلى أن الشركات تمتثل لقوانين السوق، وليس المصلحة الاجتماعية، لأنه «في غضون عامين من الوباء، لم تمنحنا الشركات الخاصة كيلووات» لشبكة الكهرباء الوطنية، التي تستمر في بيعها. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه منذ بدء إصلاح الطاقة في فترة إنريكي بينيا نييتو البالغة ست سنوات، زادت تكاليف تقديم هذه الخدمة.

Desde que llegó AMLO al poder, el PRI no ha ganado ni una gubernatura (Foto: Cortesía PRI)

أخيرًا، أكد عالم الاجتماع UAM أن شعب المكسيك سيتذكر معنى تصويت المشرعين المعارضين وأنه إذا حققوا موقفهم ضد إصلاح الكهرباء AMLO، فإن هذا سيمثل نهاية صلاحيته السياسية.

في إطار هذا المنظور، أشار إلى أن «كل من يخون مرة واحدة، يخون 100 مرة» وأن الشركات الخاصة تعرف أنه، بما خلص إليه أنه بعد هذا اليوم، سيتم تسليم رئاسة عام 2024 إلى ائتلاف جونتوس هاسيموس هيستوريا (مورينا، PT و PVEM). وهذا هو السبب في أنه أكد أن هذه ليست نهاية مبادرة AMLO، ولكن نهاية أحزاب المعارضة. وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه لم يتمكن حزب PRI ولا الحزب الديمقراطي من الفوز في انتخابات شعبية واحدة في المحافظات وأنهم سيصلون إلى عام 2024 دون أي حاكم.

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