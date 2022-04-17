تم الإبلاغ عن ثلاثة حرائق غابات في سان كريستوبول في جنوب بوغوتا خلال عطلة نهاية الأسبوع

خلال الجمعة العظيمة والسبت في جنوب شرق بوغوتا، تم الإبلاغ عن ثلاث حرائق في تلال بلدة سان كريستوبل، والتي لحسن الحظ لم تكن هناك إصابات، على الرغم من أن الطبقة النباتية في المنطقة تأثرت.

كما ورد على حساب تويتر لمكتب العمدة المحلي، بعد ظهر يوم الجمعة اندلع الحريق الأول، الأمر الذي تطلب دعم الآلات للسيطرة على النيران.

«حريق الغابات الذي كان أصله، على ما يبدو، بسبب أسباب طبيعية، تم السيطرة عليه في حي Quindío»، تدرب في ذلك اليوم.

ومع ذلك، يوم الأحد، تم الإبلاغ عن اثنين من الحرائق الأخرى التي من شأنها أن تكون بسبب الأنشطة الترفيهية التي يقوم بها الناس في هذا الوقت من الأسبوع المقدس.

وقال الملازم خايرو بولانيوس من إدارة الإطفاء الرسمية في العاصمة الكولومبية في الأخبار التلفزيونية: «عادة ما نواجه حوادث حرق الغابات في هذه المنطقة وخاصة عندما يكون الأطفال والفتيان في إجازة، لأنهم يذهبون في نزهة وفجأة يتم إهمالهم ويحدثون حريق». برنامج مدينة noticias.

وفقًا لنفس المسؤول، أثرت النيران على 800 متر مربع من التل بالقرب من حي Altos del Zuque.

«تغطي الغطاء النباتي على بعد كيلومترين تقريبًا من بعضها البعض، لذلك يجعلنا نتنبأ بأنها كانت متعمدة. تم حرق حوالي 500 متر مربع وفي مكان آخر، حوالي 300 متر مربع، «قال المنقذ على تلفزيون مدينة بوغوتا.

في تلك الوسائط، أوضحوا أن الحريق أثر على الغطاء النباتي الذي يتكون من ريتاموس الشائكة والنباتات الأصلية للعاصمة الكولومبية. وفي كلتا الحادثتين، لم يتم الإبلاغ عن إصابة أي شخص، وكانت هناك حاجة إلى ثلاث آلات وشاحنة صهريج لإطفاء النيران.





خطة الإرجاع

على وجه التحديد، يصادف هذا الأحد نهاية الأسبوع المقدس، ومعه، عطلات العديد من سكان العاصمة الكولومبية الذين غادروا المدينة في الأيام الأخيرة. كالعادة، تبدأ عودة المسافرين إلى بوغوتا يوم السبت وتستعد السلطات بالفعل للمضي قدمًا في خطة العودة.

وفقًا للأرقام الصادرة عن أمانة التنقل في المقاطعة، غادرت ما يقرب من 800,000 مركبة عاصمة البلاد إلى بلديات أخرى للاستمتاع بهذا الاستراحة. وبالمثل، يظهر أحدث تقرير صادر عن مكتب العمدة أن أكثر من 400،000 سيارة قد عادت بالفعل إلى المدينة.

من المتوقع أن يحدث أعلى تدفق حركة مرور في الإيرادات إلى بوغوتا بين السبت 16 والأحد 17 أبريل، في تطوير خطة العودة.

يجب على الأشخاص الذين يسافرون إلى بوغوتا في نهاية هذا الأسبوع مراعاة إغلاق الطرق المعمول به، على سبيل المثال، إغلاق الطريق الذي يؤدي من جيراردوت إلى عاصمة البلاد. من المهم أيضًا ملاحظة أن مدخل المدينة لا يمكن القيام به في أي وقت، حيث سيكون هناك قمة وصفيحة إقليمية.

في عيد الفصح الأحد حتى الظهر، ستتمكن جميع المركبات من دخول المدينة، من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 4 مساءً، ستدخل المركبات ذات اللوحات المرقمة إلى عاصمة البلاد. من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، سيتم السماح للسيارات التي تنتهي لوحة ترخيصها بأرقام فردية بالدخول.

من الساعة 8 مساءً فصاعدًا، سيتم تمكين المقطع مرة أخرى لجميع المركبات التي ترغب في دخول بوغوتا بغض النظر عن الرقم الذي تنتهي به لوحة الترخيص الخاصة بهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه، بالتوازي مع القيود المفروضة على الدخول إلى المدينة، ستنفذ السلطات المحلية السباق القابل للانعكاس للسباق السابع من شارع 245 وشارع 180، بين الساعة 2:30 مساءً و 8:00 مساءً.





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