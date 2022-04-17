بلدة خاليسكو حيث الشخصيات القديمة جدا للمسيح «مشاهدة»

تم «حجب» شخصيات المسيحيين الذين يبلغون من العمر أربعة قرون في وقت مبكر من صباح يوم السبت في بلدة سان ميغيل هيدالغو, خاليسكو, من قبل عشرات العائلات التي ترى هذا التقليد كوسيلة لتعزيز إيمانهم وتبجيل موت يسوع المسيح.

تصبح ليلة الجمعة العظيمة في القرية احتفالًا يتم فيه الجمع بين العيد والتفاني الكاثوليكي.

يحوم المؤمنون والسياح حول ما يسمى «كذب المسيح»، المذابح التي جاذبيتها 57 صورة ليسوع المسيح التي تعتبر من الآثار والتراث الفني والتي ورثت من جيل إلى جيل.

تدعو العائلات أحبائهم إلى «اليقظة»، وهو اليوم الذي يبدأ يوم الجمعة العظيمة في الساعة 15:00 بعد الظهر، وفي ذلك الوقت، وفقًا للكتاب المقدس، مات يسوع على الصليب، حتى الساعة 05:00 صباح يوم السبت التالي عندما يصلي الضيوف، يغنون الثناء، يشكرون المعجزات التي تلقاها و مشاركة الطعام.

تقاليد الأسرة

(Foto: EFE)

ألفريدو غيريرو، الذي كرس لمدة 70 عامًا الأسبوع المقدس لإعداد «وضع»، أخبر وكالة EFE أنه بدأ في مساعدة أحد أعمامه، الذي ورث في عام 1951 صورة ما يسمى بالمسيح من الميزكيت، وهو تمثال مصنوع من خشب شجرة المسكيت يعود تاريخه إلى عام 1747 و التي لديها أسطورة دينية عميقة الجذور وراءها.

عندما توفي قريبه، أصبح غيريرو «رجل» الصورة، أي المسؤول عن العناية بها، ووضع «cendal» أو loincloth الجديد عليها، وتنظيم أن «وضع» يحتوي على جميع العناصر الضرورية، ودعوة الأصدقاء والعائلة، وتوجيه الصلوات والثناء وتوفير الطعام للضيوف والفضول.

أوضح مؤرخ الشعب، سيرجيو زيبيدا نافارو، لـ EFE أن اليقظة هي الطريقة الرمزية التي يجب على العائلات الانتظار لحظة إحياء يسوع.

«إنه مظهر من مظاهر الإيمان من قبل العائلات في مواجهة هذا الحدث المهم للغاية ضمن تعاليم الكنيسة الكاثوليكية، بمعنى القدرة على الحصول على حضور جسد يسوع وخاصة العناية والحفاظ على (الصور) بينما ينتظرون هذه اللحظة التي يأملون فيها قيامة الرب».

السياحة الدينية

(Foto: EFE)

تمتلئ شوارع سان مارتين دي هيدالغو مرة أخرى بالسياح الذين يرغبون في معرفة المزيد عن تقليد «وضع المسيح»، الذي يعكس التوفيق بين معتقدات الدين الكاثوليكي وعادات مجتمعات السكان الأصليين التي سكنت هذه المدينة قبل أربعة قرون.

تغمر المنازل الـ 57 التي تحمي صور المسيحيين بعبير من الكوبال وإكليل الجبل والشموع المحترقة. من بعد ظهر يوم الجمعة، تنظم العائلات وتجهز الخطوط في الجزء الأكثر وضوحًا من منازلهم.

في الجزء الأكثر وضوحا, وضعت العائلات «الخطوط» مع مختلف العناصر الطبيعية والدينية, التي يستحضر معناها جوانب من شغف يسوع وموته واستخدمت لتبشير السكان الأصليين, قالت زيبيدا نافارو.

وأوضح أن الأوتار لها أغصان من خشب البلوط والصفصاف في الرأس تمثل حديقة الزيتون حيث تقاعد يسوع للصلاة؛ فصوص مثل تلك التي وضعت على يديه وقدميه لتسلقه إلى الصليب، وكذلك الحمائم التي ترمز إلى الروح القدس والتي يحاكي صوتها صرخة مريم العذراء.

يتم وضع المسيح على «كيس من القماش الخشن» أو سجادة النخيل التي اعتاد السكان الأصليون عليها صنع الكفن قبل الدفن. حولها أوراق الغار وعشرات الشموع التي تمثل الرسل المضاءة أثناء «الاستيقاظ».

يوجد في المركز منحوتات مصنوعة من أحجام ومواد مختلفة مثل قصب أو أوراق الذرة والسيراميك وخشب البلوط والصنوبر والمسكيت التي تم تسميتها وفقًا لتاريخ أو أسطورة أصلها.

مارسيلا غيريرو هي واحدة من النساء اللواتي يحمين ما يسمى ب «مسيح ذئب البراري» الذي جاء إلى عائلتها قبل سبعة أجيال. وأكد أن أصل الصورة له نسختين في العائلة، ولكن الأكثر شيوعًا هو أن بعض الرجال تركوها للجدة الكبرى مع وعد بالعودة لاحقًا مقابل الأجر.

لم يعد الرجال ويعتقد أنهم كانوا كاثوليك فارين من الجيش خلال حرب كريستيرو - الذين كانوا ضد قرار الحكومة بحظر مشاركة رجال الدين في السياسة - وأنهم قتلوا في بعض التلال القريبة.

بالنسبة للعائلة، فإن حماية هذه الصورة لها أهمية دينية ولكن أيضًا لاتحاد الأسرة.

وشدد على أنه «بالنسبة لنا إنه رضا كبير ومتعة لأنه أكثر بكثير من مجرد تقليد، فوجود المسيح هو دائمًا اتحاد عائلي وحكايات ولحظات جميلة».





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