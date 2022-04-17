التفاصيل الصادمة لبيان ابن بول أوستر حول وفاة جرعة زائدة من طفله البالغ من العمر 10 أشهر





دانيال أوستر، نجل الكاتب الأمريكي الشهير بول أوستر، أدلى بشهادته هذا الأحد أمام الشرطة بعد اعتقاله يوم الجمعة الماضي وفاة جرعة زائدة من روبي، طفلها البالغ من العمر 10 أشهر. قدم الرجل البالغ من العمر 44 عامًا تفاصيل مروعة عن الساعات الأخيرة للفتاة الصغيرة.

وفقًا للسلطات، في 1 نوفمبر، قام بحقن الهيروين في منزله في بارك سلوب - وهو حي سكني في بروكلين، نيويورك - بعد أن غادرت زوجته زوزان سميث للعمل. بعد الشرب، أخذ قيلولة مع روبي الصغيرة.

عندما استيقظت، كان الطفل البالغ من العمر عشرة أشهر «بشفاه زرقاء وعيون قاسية». قبل الاتصال بالطوارئ، أعطاها ناركان، رذاذ أنفي يستخدم في عكس جرعة زائدة من المواد الأفيونية، «في حالة تعرض الفتاة للمخدرات»، وفقًا للملفات.

في نهاية المطاف وصل المسعفون إلى المنزل ووجدوا الطفل فاقدًا للوعي ونقلوها إلى المستشفى الميثودي، حيث تم الإعلان عن وفاتها في وقت لاحق.

قرر الفاحصون الطبيون في المدينة أن روبي توفيت بسبب جرعة زائدة من الفنتانيل والهيروين، مع ما يكفي من المخدرات في جسدها «لضرب شخص بالغ فاقد الوعي»، قال نائب المدعي العام تيان تران عند مثول دانيال في محكمة بروكلين الجنائية.

ومع ذلك، فإن الشرطة المحلية لم تحدد بعد كيف ابتلع الطفل المخدرات.

Daniel Auster y su hija Ruby, fallecida por sobredosis

وأضاف المدعي العام تران أن أوستر، الذي اعتقل ليلة الجمعة ووجهت إليه تهمة القتل غير العمد والقتل الإهمال، اعترف بأن لديه «عبوات من الهيروين» في ذلك اليوم كان يحتفظ بها في الحمام.

كما اعترف المدعى عليه للسلطات بأنه تناول الهيروين في ذلك اليوم، على الرغم من أنه ذكر في البداية أنه لم يتعاطى المخدرات.

خلال عرض يوم الأحد, الذي لم يتحدث فيه أوستر, طلب المدعي العام تران من القاضي جون هيشت الاحتجاز السابق للمحاكمة على المدعى عليه. طلب محامي دانيال، جون غودفري من جمعية المساعدة القانونية، تحديد «كفالة معقولة» وأخبر القاضي أن موكله قد قام بإزالة السموم.

أصدر القاضي أمر علاج نفسي لدانيال وحدد كفالته في تأمين 250،000 دولار، أو 100،000 دولار نقدا.

وقال هيشت «هناك تهور شديد، وهو خطر هروب بسبب تعاطيه للمخدرات».

لم يكن أي فرد من أفراد عائلة أوستر حاضرًا في جلسة الاستماع يوم الأحد.

وقال اثنان من جيران دانيال لصحيفة نيويورك بوست أنه بعد وفاة الطفل، أخذ العديد من متعلقات الطفل وأغراضه إلى الشارع ليأخذها أي شخص. وقال احد السكان الذين لم يقل اسمه «كل شيء، ملابس الاطفال، الكتب، الالعاب... كان مفجعا».

عندما كان مراهقًا، كان أوستر يتردد على النوادي في مدينة نيويورك وكان متورطًا في المخدرات. في سن الثامنة عشرة، في عام 1996، عندما كان عمره 18 عامًا، شهد دانيال مقتل تاجر المخدرات المسمى أندريه 'أنجل' ميلينديز من قبل نادي كيد كيلر مايكل أليغ، الذي كان مروجًا للملهى الليلي.

Según la prensa local, el escritor estadounidense Paul Auster no tenía contacto con su hijo Daniel en el último tiempo (EFE/J.P.Gandul) EFE

ثم حصل دانيال على 3,000 دولار من أموال ميلينديز مقابل صمته. واعترف في وقت لاحق بأنه مذنب بحيازة ممتلكات مسروقة وحصل على خمس سنوات من المراقبة.

واعتقل في مناسبات أخرى، بما في ذلك عدة مرات لحيازته مخدرات في عامي 2008 و2010. في عام 2009 اتهم بالسرقة الصغيرة وحيازة ممتلكات مسروقة.

بول أوستر روائي معروف كتب أعمالًا مثل «رجل في الظلام»، «كتاب الأوهام»،» «ثلاثية نيويورك» أو «Leviathan»، وحصلت على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة أمير أستورياس للأدب في عام 2006.

في «ليلة أوراكل»، التي نشرت في عام 2003، الراوي هو كاتب ابنه مدمن مخدرات.

والدة دانيال، زوجة بول أوستر الأولى، هي زميلتها الكاتبة ليديا ديفيس.

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