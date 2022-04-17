إمكانيات الحبس الجديد في كولومبيا بسبب covid-19

بالنظر إلى البانوراما التي شهدتها بعض المدن في الصين بسبب الزيادة في حالات covid-19 والعودة إلى الحبس، هناك قلق بشأن إمكانية تطبيق الإغلاق الصارم مرة أخرى في كولومبيا، مع الأخذ في الاعتبار أن الفيروس قد خلف أكثر من 6 ملايين إصابة و 139,000 قتيلاً بسبب المرض.

وفقًا لمعلومات من وزارة الصحة، لوحظ أن يوم السبت 16 أبريل، توفي أربعة كولومبيين بسبب المرض في اليوم الأخير، وهو رقم حدث في 25 مارس 2020.

على الرغم من الوضع في الصين، استبعد عالم الأوبئة كارلوس سافيدرا هذا الاحتمال لكولومبيا. قال الأستاذ أيضًا في كلية الطب في الجامعة الوطنية: «الدول المعرضة لخطر الإصابة هي نيوزيلندا وأستراليا، لأنها مثل الصين، نفذت حبسًا صارمًا، حيث لم يكن هناك تداول كبير للفيروس، ولكنها اعتمدت على اللقاحات».

بعد عامين من بدء الوباء، أوضح سافيدرا أن الخوف من الفيروس لا يزال قويًا جدًا في هذه البلدان. وقال: «لا يزال هناك ذعر بشأن وجود العدوى وهذا هو السبب في اتخاذ الإجراءات الصارمة التي نشهدها، مثل قتل الحيوانات الأليفة وإقامة الحبس الصارم، وهو ما لم يعد مبررًا حقًا في هذا الوقت لأن الفيروس في مرحلة الهجرة من الوباء إلى المتوطن».

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يقول الطبيب: «قد يكون لدى كولومبيا عمليات إعادة تدوير مستقرة وقمم موسمية صغيرة مرتبطة بالمناخ وستكون هناك قمم للعدوى مرة أخرى، لكن الأشكال الشديدة ستكون نادرة ونادرة، لأن نسبة عالية من السكان يتم تطعيمها وقد عانت بالفعل من المرض».

من جانبه، يقول الطبيب خورخي ألبرتو كورتيس لونا، المتخصص في الطب الباطني وأخصائي الأمراض المعدية والأستاذ في الجامعة الوطنية، إنه «يوجد في الصين 1.4 مليار شخص، من المحتمل أن يكون مليون منهم مصابون بـ covid-19».

وذكر الطبيب أيضًا أنه في الدولة الآسيوية، «يمكن تلخيص المشكلة من حيث أن عدد سكانها كبير جدًا، وبما أنه لا يمكن السيطرة على انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان، ستظل هناك فرصة أن يموت المئات والمئات من الأشخاص إذا لم يتم إغلاق البلاد كما تفعل».

يتفق المتخصصون على أن جميع المتغيرات التي يتم تقديمها في العالم ستصل إلى البلاد، ولكن في الوقت الحالي، في جميع أنحاء الكوكب، هناك قدرة عالية على الاستجابة للفيروس.

يشير أحدث تقرير صادر عن وزارة الصحة أيضًا إلى أنه اعتبارًا من يوم السبت 16 أبريل 2022، تم بالفعل تطبيق ما مجموعه 81،956,379 جرعة من اللقاح ضد covid-19 في كولومبيا.

وفقًا للتقرير نفسه، فإن عدد الكولومبيين الذين لديهم جدول التطعيم الكامل، أي أولئك الذين تلقوا بالفعل جرعتين من البيولوجية، يبلغ حاليًا 28,784,074 شخصًا، بينما تم تحصين 6395,050 شخصًا بجرعات واحدة. وبالمثل، تم تطبيق 11,023,334 جرعة معززة.

من خلال تجميع جميع الأرقام، وصلت كولومبيا إلى ما مجموعه 6،089,540 إصابة، منها 3،273 حالة نشطة و 5،922،819 تتوافق مع الحالات الإيجابية التي تمكنت بالفعل من التغلب على المرض. خلال اليوم الأخير، تم تطبيق ما مجموعه 9,814 لقاحًا، منها 2323 حقنة ثانية، بينما كانت 484 لقاحًا آخر جرعة واحدة.

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