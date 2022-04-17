يمول ELN إضرابًا للسكان الأصليين يتطلب رحيل عمدة ويطالب بمكان عمدة مسجون بتهمة الاتجار بالمخدرات.

عندما تم القبض على عمدة بلدية سيمبروم، كيرينيث سيلينيا فرنانديز إبييو (35 عامًا، من PSUV)، في سيارة بها سبع عبوات من الكوكايين في 27 يناير 2022، نشأ نزاع قوي بين حرب العصابات التي تستخدم السكان الأصليين، مطالبين بالسيطرة على مكتب العمدة. قامت ELN بتمويل ودافع عن انتصارها الانتخابي المشكوك فيه في 26 نوفمبر 2021، مطالبًا بعودة عمدة المخدرات أو تعيين قريب أو قريب. تم تمويل حملة العمدة الحالي، Wuyhsmans رامون غونزاليس سالاس، من قبل القوات المسلحة الثورية الكولومبية والتجارة الشعبية.

كان اختراق ELN مذهلاً في السنوات الأخيرة. «لا أحد يواجههم لأن لديهم أسلحة، والكثير من المال، والعلاقات السياسية، كما أنهم يمولون قطاعات مختلفة، بما في ذلك الرواتب في بعض المعاهد التعليمية، بما في ذلك أهم الليسيوم في كاسيغوا، بدعم من إيلينا براتشو، الرئيسة السابقة لمنطقة التعليم البلدية والحالية وقال أحد الشهود في المنطقة لـ Infobae.

قبل أسبوع بالضبط، يوم الأحد 10 أبريل، قام جيش التحرير الوطني (ELN)، باستخدام مجموعة من السكان الأصليين من شعبي Wayuu و Barí، بمشاركة الفريق السياسي للعمدة المعتقل، بسد ترونكال 6، طريق Machiques-Colón السريع، في ذروة قطاع El Cruce، أبرشية باري، بلدية خيسوس ماريا سيمبروم، ولاية زوليا، على بعد حوالي 45 دقيقة من كاسيغوا إل كوبو وبلدية ماتشيكيس دي بيريجا. على مدار الأيام امتدت حتى إلى الطريق بين Casigua و La Fría، بلدية عموم أمريكا تاتشيرا.

بدأ رجال حرب العصابات بإغلاق حدود الحدود، باستخدام بعض قادة السكان الأصليين من القطاعات Wuaicaipuro، 5 يوليو، سان بينيتو، أناميا لوسيا، Wuayu Boconó لقيادة الاحتجاج مع نسائهم وأطفالهم.

ال الاحتجاج العدات مع كثير أعلام من PSUV و التلميح لافتات A شافيز

وهي منطقة اشترى فيها رجال حرب العصابات كمية كبيرة من الأراضي، وتمكنوا من فرض نظام مالي لضمان ولاء صغار المنتجين، وكثير منهم اضطروا أخيراً إلى تسليم ممتلكاتهم إلى المقرضين.

ادفع ELN

أخبر الشهود Infobae أن كل شيء منظم بشكل جيد للغاية من قبل ELN، الذي يطلق على نفسه «مجتمع الفلاحين». «إنهم يقودون الاحتجاج ويرتدي الرؤساء الأكثر وضوحًا قمصانًا سوداء وأحذية مطاطية سوداء وأسلحة قصيرة العيار؛ على بعد قليل من المشي في السراويل القصيرة، مرتبكًا مع الأشخاص الفضوليين الذين يصلون. يقولون صراحة أن كيرينيث يجب أن تعود أو تحل محلها من قبل أحد أفراد الأسرة أو صديق لهم». بلدية خيسوس ماريا سيمبرم هي البوابة إلى الجنوب من بحيرة ماراكايبو ومحور بيريجا.

تمت إزالة سلطات الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا (PSUV)، الذي ينتمي إليه العمدة والأشخاص من حولها، ولكن تم ترك المسؤولين الذين يستجيبون لمصالح حرب العصابات والاتجار بالمخدرات، الذين يقفون وراء الإضراب ويطالبون بإقالة العمدة غونزاليس سالاس. قد تنشأ مشكلة أكبر لأن Sabanas Altas Cartel كان سيشارك, والتي ستكون مرتبطة بالعمدة والنواب المحتجزين.

يتفق العديد من الأشخاص من Semprúm على أن «تمويل حرب العصابات قوي جدًا لأولئك الذين جعلوا البطالة، بما في ذلك حفاضات الأطفال والطعام والسكن والنقل لجميع أولئك الذين ركزوا في ترانكا، وكثير منهم نقل من Machiques. 12 حافلة وأربع عربات تحشد الناس الذين يحتجون، الذين يحصلون على سكن في الليل».

Parte de las camionetas usadas como transporte en el paro

رئيس الغرفة البلدية في سيمبروم هو عضو المجلس جهوان ستيف ديل فالي ساول، وهو قريب جدًا من ELN، ويعيش في إل كروز وهو أحد منظمي الإضراب.

وقال المنتجون في المنطقة, في محادثة مع Infobae, إنهم تلقوا تهديدات من رجال حرب العصابات وتجار المخدرات لأنهم رفضوا الخروج للاحتجاج. «تم إغلاق طرق الوصول أمامنا بسبب المكان الذي يخرج فيه الإنتاج الزراعي والحيواني».

إن مشاركة رجال العصابات، الذين يستخدمون شاحنات فاخرة جديدة، لا يملكها السكان الأصليون المشاركون في الاستيلاء على El Cruce، واضحة. كانت الخدمات اللوجستية وفيرة وجذبت الأشخاص الذين يتطلعون إلى تحقيق بعض الأرباح الاقتصادية. يقول أحد سكان سيمبرم: «هناك الكثير من الطعام والنقل والسكن، ولهذا نظرت حولي».

قوة كينيريث

وتمت المحافظة على العمدة المحتجز ليس فقط بسبب صلتها بجيش التحرير الوطني وأموال حرب العصابات والاتجار بالمخدرات، ولكن أيضا من خلال علاقتها الوثيقة جدا مع ألوها جوسلين نونيز غوتيريز، نائبة والوزير السابق ونائب رئيس الشعوب الأصلية في PSUV والمنسق العام الحركة المتحدة لفنزويلا, التي أثرت أيضا على تعيين روسايد فيرجينيا غونزاليس و زيرا لل شعوب الأصلية.

La ex ministra Aloha Núñez. entre la alcaldesa Keyrineth González y la diputada Taina González

وعلى الرغم من إلقاء القبض على العمدة كيرينيث سيلينيا فرنانديز إبييو، وفقا للإعلان الرسمي، في سيارة تحمل مخدرات تبين أنها متورطة في عدة نواب في الجمعية الوطنية، لم تصادر أي ممتلكات، ولم يُسمح للشخص الذي قدمته بأنه «يدها اليمنى»، يني روسيلين أوبرتو كامارغو، ولكن في الواقع سيكون باسمه أصوله، أنه هرب إلى كولومبيا حيث يمتلك ممتلكات. هناك أيضًا أصول باسم عائلة تم سجنها أيضًا مع رئيس البلدية في بيريتو بولاية فالكون.

لم تكن المراقبة الوطنية لمكافحة المخدرات، تحت قيادة اللواء (GNB) ريتشارد دي خيسوس لوبيز فارغاس، على علم بأن العمدة فرنانديز إبييو جمع ثروة كبيرة، وأن أوبرتو كامارغو، الذي لم يكن له مكتب في مكتب العمدة، تصرف كشخص سلطة، دائمًا مع العمدة ومن عرضت ثروات المنشأ غير معروفة، وهي حاليا في كوكوتا مع زوجها الهارب، المتعلقة بقضية الاتجار بالمخدرات حيث سقطت كيرينيث: من بين الأصول سيكون هناك خمسة منازل، 12 سيارة فاخرة، من بين أمور أخرى.

في Casigua، يشيرون إلى أن العمدة قد نبت عددًا كبيرًا من العقارات في السنوات الأخيرة، واحدة باسمها وأخرى من الأقارب وأوبرتو: ملهى Eclipse الليلي، وثلاثة منازل، وسوبر ماركت Eclipse وعدد كبير من المركبات. في القرية هناك القليل جدا من الأسرة المتبقية من رئيس البلدية، لأن معظمهم غادروا بعد اعتقالها. يوجد في منزله ما يقرب من اثني عشر من الأقارب الذين كانوا يخرجون ويبيعون الكمية الكبيرة من البضائع التي يمتلكها السوبر ماركت وكذلك الملهى الليلي.

El presidente de la Cámara Municipal, Yenny Rosilen Oberto Camargo y Añuely Montiel Machado

سقط البعض

وفي شبكة الاتجار بالمخدرات هذه، قدم نائب جيكار بيريز، من منظمة التجديد الأصيل (ORA)، التي تم القبض عليها قبل أسابيع، تقارير عن العمدة كيرينيث غونزاليس، الذي يقع مع اثنين من أقاربه: كلفن إبييو ماتشادو وريندر خوسيه فيلالوبوس إبييو. والنواب أيضا: جان كارلوس سيلفا (المجلس التشريعي لتاتشيرا) ونائبة تاينا غونزاليس روبيو (PSUV Zulia)؛ أيضا بوليزوليا غريغوريو فرانسيسكو أماريز ميلينديز، وكولومبي الاسم المستعار إل كومبا. وكان من بين المعتقلين الأوائل الكولومبي فيكتور خوليو كانو بايز، الذي سيكون الشخص الذي اتصل بالموظفين العموميين لخدمة الاتجار بالمخدرات.

وقال المدعي العام طارق وليام صعب إنه قد ثبت أنه «في قافلة مكونة من ثلاث مركبات راقية سيتم نقل مخبأ للمخدرات»، والتي كانت موجودة في بلدية بيريتو بولاية فالكون: أولاً سيارة تويوتا تاكوما مع مقصورات سرية وست علب من الكوكايين، مع إلقاء القبض الشخصان اللذان كانا فيه. في الوقت نفسه، أوقفوا شاحنة تويوتا برادو، حيث كان العمدة كينيريث ونائبة تاينا غونزاليس ذاهبين، مع ثلاثة رجال. في منطقة مشجرة يجدون الشاحنة الثالثة، مع مقصورات سرية وملابس مع هويات تلمح إلى رئيس البلدية.

ووجدت السلطات، فيما يتعلق بالحدث، ثلاثة زوارق سريعة، كانت على شواطئ الشاطئ والتي ستستخدم لنقل الكوكايين.

La protesta en la entrada a El Cruce el domingo pasado

منذ اللحظة التي يتم فيها القبض على كيرينيث غونزاليس، تولى مقاليد العمدة أنويلي مونتيل ماتشادو، الذي ادعى أنه ابن عم العمدة، والذي نفى الحقائق في البداية وحث الموظفين على مواصلة العمل دون الانتباه إلى ما قيل في وسائل الإعلام. «كل شيء خاطئ، العمدة سيخرج في غضون ساعات قليلة»، تجرأت أخيرا على القول. أخذ مونتيل PDVAL وتسليم الطعام، وكان مسؤولاً عن إدارة مكتب العمدة، بينما استمر الارتباك حول الحدث الفاضح.

منذ الساعات الأولى من يوم السبت، كان من المتوقع أن يظهروا في المكان الذي تم فيه حجب المسارات في سيمبروم وبريجا، وهي لجنة حيث سيكون هناك العديد من النواب وكبار القادة العسكريين في زوليا ورئيس PSUV، جاكلين فارياس،.

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