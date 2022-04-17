«Sneakerella»: نسخة جديدة من «سندريلا» تصل إلى ديزني بلس

«Sneakerella»: فيلم ديزني بلس الجديد الذي يعيد اختراع قصة «سندريلا». (ديزني بلس)

مسرحية موسيقية جديدة قادمة إلى Disney Plus: إنها Sneakerella، الفيلم من بطولة El (Chosen Jacobs)، مصمم أحذية رياضية طموح (حيث تبدأ كلمة العنوان، أحذية رياضية باللغة الإنجليزية، أحذية رياضية باللغة الإسبانية) الذي يعيش في كوينز في مدينة نيويورك. ولكن بينما يسعى وراء هذا الحلم، يعمل في متجر الأحذية الذي ينتمي إلى والدته، التي توفيت قبل بضع سنوات، ولديه موهبة فنية يخفيها عن تري، زوج أمه (بريان تيريل كلارك)، وشقيقيه غير الأشقاء البغيضين: زيلي (كولتون ستيوارت) وستايسي (هايوارد ليتش) .

لكن حياة هذا الشاب ستتغير عندما يعبر طريقه بشكل عرضي مع كيرا كينغ (ليكسي أندروود)، ابنة داريوس، أحد أفضل لاعبي كرة السلة في تاريخ الرياضة وأيضًا أحد الأقطاب في عالم الأحذية الرياضية. تُعرف كيرا بأنها الأميرة الزرقاء في مانهاتن وبعد ذلك ستبدأ قصة الحب هذه التي تستحق سندريلا (اسمها سندريلا باللغة الإنجليزية، ومن هنا جاءت الحروف الأخيرة من عنوان هذا الفيلم).

Sneakerella هي مسرحية موسيقية تتميز بالهيب هوب والبوب، والتي تحاول إضفاء لمسة على قصة الحب الكلاسيكية لـ La Cinderella. ولكن الآن، ماذا سيحدث بعد اللقاء بين إل وكيرا؟ سيفعل بطل الرواية كل ما في وسعه للم الشمل مع الشابة، ومن أجل ذلك سيكون لديه تعاون سامي (ديفين نيكودا). معا وبمساعدة السحر، سوف يتمكنون من العثور على الشجاعة لاستخدام موهبتهم وحلم تحقيق أهدافهم.

تم تأجيل إصدار هذا الفيلم مرتين لأسباب مختلفة. كان من المقرر أصلاً إصداره العام الماضي، ثم تم تأجيل التاريخ حتى 18 فبراير 2022، حتى تم تأكيد إصداره أخيرًا في 13 مايو المقبل على Disney Plus.

وينضم إلى جاكوبس المختار وليكسي أندروود جون سالي وديفين نيكودا وخوان تشيوران وروبين ألومار وإيفون سينات جونز. الفيلم من إخراج إليزابيث ألين روزنباوم، وهي أيضًا المنتج التنفيذي. تتم مشاركة هذه المهمة مع جين ستارتز وراشيل واتانابي باتون. تم ترك السيناريو لديفيد لايت آند جوزيف راسو، تمارا تشيستنا (وهي أيضًا منتجة تنفيذية) وميندي ستيرن آند جورج غور الثاني، الذين استندوا إلى قصة لستيرن آند غور وليت آند راسو.

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