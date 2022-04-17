Pico y Placa الإقليمي: هذه هي الطريقة التي ستعمل بها في خطة العودة يوم الأحد

هذا الأحد، 17 أبريل، وصل جسر عيد الفصح إلى نهايته ومعه عودة مئات الأشخاص إلى منازلهم. لهذا السبب، سيتم تنفيذ دخول الركاب في المركبات الخاصة إلى بوغوتا بموجب قيود بيكو الإقليمية وبلاكا، والتي سيتم تنفيذها للمرة الثالثة للدخول إلى المدينة منذ إصدار المرسوم 002 المؤرخ 7 يناير 2022.

بهذه الطريقة، في عيد الفصح الأحد من الساعة 12 ظهرًا إلى 4:00 مساءً، ستدخل المركبات التي تحمل لوحات ترخيص المدينة؛ ومن الساعة 4:00 مساءً إلى 8:00 مساءً، أولئك الذين تنتهي لوحة ترخيصهم بأرقام فردية.

وفقًا للأرقام الصادرة عن أمانة التنقل في المقاطعة، غادرت حوالي 800,000 مركبة عاصمة البلاد إلى بلديات أخرى للاستمتاع بعطلة عيد الفصح. وبالمثل، يظهر أحدث تقرير صادر عن مكتب العمدة أن أكثر من 400،000 سيارة قد عادت بالفعل إلى المدينة.

«ندعو جميع المسافرين الذين يجب أن يدخلوا بوغوتا في نهاية عطلة عيد الفصح، للتخطيط لرحلتهم مع مراعاة الذروة الإقليمية والصفيحة في عيد الفصح الأحد، 17 أبريل. نوصي بالعودة المبكرة إلى بوغوتا من الجمعة أو السبت لتجنب ازدحام الطرق يوم الأحد»، قال فيليبي راميريز، سكرتير المنطقة للتنقل.

ما الاستثناءات التي لا تنطبق على الذروة الإقليمية واللوحة؟

الاستثناءات لحركة بيكو واي بلاكا سوليداريو، سيارة مشتركة وللموظفين الطبيين غير صالحة لبيكو الإقليمي وبلاكا.

وينص قانون المرور الوطني على العقوبات المفروضة على عدم الامتثال لتدابير Pico y Placa فيما يتعلق بالتعدي C.14: «العبور عبر المواقع المحظورة أو التي تحظرها السلطة المختصة في بعض الأحيان». الغرامة هي 2022 عند 468,500 دولار. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجميد السيارة.

إغلاق على طريق جيراردوت - بوغوتا

تم الإبلاغ عن العديد من عمليات الإغلاق على هذا الطريق، لذا، وفقًا لصحيفة El Tiempo، فإن امتياز Vía 40 Express سيمكن المعابر إلى ممر في قطاعات مختلفة، بما في ذلك نفق سوماباز.

وبالمثل، ذكرت وسائل الإعلام أن هناك احتمال أن يتم تمكين التدفق المعاكس في قطاع Nariz del Devil بحيث يمكن للسيارات العائدة إلى بوغوتا أيضًا أن تسلك هذا الطريق، وهو في طبيعته في اتجاه واحد.

ممرات الطرق حيث تنطبق الذروة الإقليمية والبلاك

سيتم تطبيق تقييد الحركة من قبل Pico y Placa Regional في عيد الفصح الأحد (17 أبريل) في الممرات التسعة التي تدخل المدينة. العدائين هم:

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