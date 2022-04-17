أعضاء PRI يتهمون مورينا بالرغبة في «تفجير جلسة» إصلاح الكهرباء

اتهم النائب الفيدرالي للحزب الثوري المؤسسي، كزافييه غونزاليس زيريون، أعضاء مورينا بالرغبة في «كسر الجلسة» لتجنب تحديد الاتجاه الذي سيتخذه إصلاح الكهرباء الذي روج له الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور والذي سيتخذه اقتراحه الرئيسي هو إعطاء الأولوية للسوق الطاقة الكهربائية الوطنية.

في هذا الفيديو، يمكنك رؤية نواب من كل من PRI و Morena يصرخون ويبكون.

«هؤلاء هم الذين ch*gan الأمة!» صرخ أعضاء مقاعد البدلاء الكرز. من جانبهم، بكى أعضاء حزب الالوان الثلاثة «لن يحدث ذلك!»

في الوقت نفسه، قال المسؤول في حسابه الشخصي:

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