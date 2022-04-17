بيدرو كاستيلو: الجمعية الوطنية للإذاعة والتلفزيون تنتقد موقف الرئيس من الصحافة

و أمام الفرع التشريعي, و كانت الصحافة البيروفية بالفعل المجموعة التي كان المرشح الرئاسي آنذاك, بيدرو كاستيلو، كان لديه علاقة تقريبية مع مرور الوقت والعديد من المحاولات لم تتغير أو تحسنت كثيرا. أحدث رفض لموقف رئيس الدولة تجاه الرجال والنساء في الصحافة يأتي من نفس الجمعية الوطنية للإذاعة والتلفزيون (SNRTV) التي انتقدت أحدث طلب للتصحيح من قبل صحفي قدمه نفس الرئيس.

«في 12 أبريل 2022، وجه رئيس الجمهورية، السيد بيدرو كاستيلو تيروريس، رسالة موثقة إلى مديرة ومضيفة برنامج «بانوراما»، السيدة روكسانا كويفا ميخيا، يحثها على تصحيح نفسها في حدث إخباري، بناءً على الأدلة المقابلة، سيربطه إلى رجل أعمال فاز، بالشراكة مع العديد من الشركات الصينية، بعقود مليونير مع الحكومة الحالية «، يقرأ كالدافع الأول لنشر الرسالة.

Pedro Castillo: Sociedad Nacional de Radio y Televisión critica actitud del presidente ante la prensa

تؤكد SNRTV أن هذه الحقيقة تلزمهم بالتحدث مرة أخرى لأنه هجوم خطير على حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات في بيرو أن رئيس الدولة يهدد امرأة الصحافة بالتنديد جنائياً إذا لم يمضي التصحيح المطلوب. بالنسبة للكيان الذي نشر البيان، سيتحمل بيدرو كاستيلو وحكومته المسؤولية عن سياق الأزمة السياسية الحادة والواسعة النطاق.

علاقة معقدة

واضاف ان «الهجمات المستمرة ونبرة المواجهة للرئيس ورئيس وزرائه ضد الصحافة المستقلة. يتم تحذير هذا يوميا، ليس فقط في مواجهة الرفض المنهجي للرئيس ووزرائه للإدلاء بتصريحات للصحافة، هناك أيضا الاعتداء الجسدي ضد مراسلينا»، يقول المنشور المتعلق بسوء المعاملة المسجلة على الكاميرات من قبل أفراد أمن الدولة.

وتقول الجمعية الوطنية للإذاعة والتلفزيون في الوثيقة الصادرة: «إن الأحداث الموصوفة تشكل حالة حصار وهجوم مباشر على حرية التعبير يتعين علينا الدفاع عنها بالوسائل التي توفر سيادة القانون الوطنية والدولية».

كما تم استخدام بيان صادر عن مكتب أمين المظالم لدعم موقف SNRTV. هذا مكتب يشدد فيه رئيس الدولة على أن الرسالة التوثيقية المرسلة إلى مضيف «بانوراما» «تنتهك الفقرة 4 من المادة 2 من الدستور، التي تنص على حرية الإعلام والتعبير بأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي دون سابق. إذن أو رقابة أو أي عائق».

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الأشهر الستة الأولى من رئاسة بيدرو كاستيلو، فضل بيدرو كاستيلو عدم إجراء مقابلات وحدّ من مشاركته مع الصحافة المصاحبة في أنشطته الرسمية. لم يتم إطلاق الجولة الأولى من المقابلات حتى يناير 2022؛ ومع ذلك، انتهى الأمر بإلحاق الضرر بالرئيس بسبب مدى إثارة هذه الاجتماعات المثيرة للجدل، والأكثر تحدثًا عن كونها المحادثة مع صحفي CNN فرناندو ديل رينكون باللغة الإسبانية.

صحفي سي إن إن يسأل بيدرو كاستيلو وتعيينات مثيرة للجدل للوزراء المرتبطين بالإرهاب | فيديو: CNN

واختتمت قناة SNRTV بيانها بالتحذير من أنهم سيظلون يقظين ويقظين «للتنديد بأعمال الفساد التي قد يتكبدها أي موظف عمومي، بغض النظر عن موقفهم أو سلطتهم التي يمثلونها أو المجموعة السياسية التي ينتمون إليها». وحتى الآن، لم يعلن الرئيس بيدرو كاستيلو عن جولة جديدة من المقابلات للتعليق أو الرد على ما حدث بعد الأزمة الناجمة عن ارتفاع الأسعار أو استنكار أولئك الذين ينتمون إلى أقرب بيئته.

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