باتريشيا شيرينوس تدفع اقتراحا للاستجواب ضد الوزير بيتسي تشافيز

لا يزال أعضاء مجلس الوزراء Aníbal Torres تحت الأضواء من الكونجرس. هذه المرة حان دور وزير العمل وتعزيز التوظيف بيتسي شافيز الذي كان في الأيام القليلة الماضية عين العاصفة بسبب مراقبي الحركة الجوية التي أجريت في مطار خورخي تشافيز الدولي. باتريشيا شيرينوس، عضو البرلمان في مقعد Avanza País، هي التي تدفع اقتراحًا للاستجواب من أجل الاستماع إلى الوزير تفسيرات حول الأزمة التي حدثت.

تقول الوثيقة المقدمة على أحد الوزراء الذي أظهر أكبر ولاء لحكومة بيدرو كاستيلو منذ بدايتها: «فيما يتعلق بوزير العمل وتعزيز التوظيف، هناك عدة أسئلة تتعلق بمدى ملاءمتها ونزاهتها لممارسة المنصب». الإدارة وخلال الأزمات التي واجهتها. كما يسلط النص الضوء على الأسئلة التي وجهت إلى تشافيز حول ماضيه الأكاديمي في أعقاب الاتهام الأخير بالانتحال المسجل في أطروحته الأكاديمية.

». ... صلاته مع الشخصيات المتورطة في جريمة الاتجار في الأراضي وغسل الأموال، فضلا عن غيرها من المسائل التي تشكك في شفافيته في شغل مثل هذا المنصب الرفيع» تستخدم أيضا كأسباب للتشكيك في فترة ولايته منذ صعد بيدرو كاستيلو إلى السلطة. كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور المعيشية موضع تساؤل لأنه، وفقًا لعضوة الكونغرس باتريشيا شيرينوس، «سيكون لها تأثير كبير على معدلات البطالة وغير الرسمية، وكذلك على فترة التضخم التي تعاني منها بلادنا حاليًا»، وهو تأثير التي سبق أن أشار إليها العديد من المتخصصين.

المزيد من المشاكل

وكان الحدث الذي كان من شأنه أن يحفز اقتراح الاستجواب هو إضراب مراقبي الحركة الجوية، التي «أثرت على أكثر من 000 8 راكب، الذين تقطعت بهم السبل في مطارات مختلفة في وقت قُدرت فيه حركة اقتصادية قدرها 800 مليون جنيه استرليني وتعبئة أكثر من مليون جنيه استرليني. السياح الوطنيين في الأسبوع. سانتا «, يقول الاقتراح الذي يسعى إلى أن يكون رسميًا.

كما تعرضت بيتسي تشافيز لانتقادات بعد إعلان عدم شرعية الإضراب المذكور أعلاه. «وزارة العمل لا تأذن أو تحظر الإضرابات. الإضرابات هي حق دستوري. (...) ويتم الإبلاغ عن الإضراب لأغراض الخصم»؛ أي أن المتطلبات الرسمية للقانون المتعلق بعلاقات العمل الجماعية قد استوفيت.

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة لا تستطيع تمكين أو حظر الاحتجاجات | فيديو: RPP Noticias

أعلنت وزارة العمل أصل بلاغ الإضراب بحيث تتخذ المؤسسة البيروفية للمطارات والطيران التجاري (Corpac) الاحتياطات حتى لا يتأثر تشغيل المطار. «ويوم الخميس تم خرق افتراض الشرعية هذا لأن المادة 82 من قانون العلاقات الجماعية قد انتهكت، مع تأثر الأصول القانونية الأخرى (الحق في النقل الجوي). هذا الاتفاق معطل، وتعلن محفظة حزب العمل عدم شرعية الإضراب»، قال شافيز.

وفي مواجهة هذا السيناريو، قال دييغو بازان، عضو Avanza País، إن هناك «أسبابًا كافية» لفريقه العامل لدعم الإجراء الذي روج له زميله. من التحالف من أجل التقدم، أكد المتحدث باسمه إدواردو سالهوانا أنه سيوقع على اقتراح الاستجواب. وقال لصحيفة «إل كوميرسيو» في ليما ان «حكومة توريس تغادر بالفعل، وقد اظهرت عدم كفاءة واضحة» وان «رئيس الوزراء لم يعد يتمتع بثقة المواطنين». من جانبها، قالت عضوة الكونغرس روث لوك أنها ستراجع الحجج المكتوبة في الوثيقة.

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