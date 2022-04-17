فتح مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي مجلد تحقيق للانفجار في Iztapalapa

خلال فترة ما بعد ظهر يوم السبت 16 أبريل، وقع انفجار في مؤسسة غذائية تقع في مكتب عمدة Iztapalapa في مكسيكو سيتي، بسبب تراكم الغاز.

وفقًا لإدارة الإطفاء البطولية في مكسيكو سيتي، التي نشرت الحدث عبر الشبكات الاجتماعية، كان هناك حريق ناتج عن انفجار في حي أمبلياسيون ريكاردو فلوريس ماغون في باستورز وبوينتي تيتلا، العقيد. إستريلا ديل سور.

جاء أفراد من إدارة الإطفاء في مكسيكو سيتي بعد مكالمة 911 للإبلاغ عن حالة الطوارئ، الذين جاءوا لتنفيذ العمل لقمع النيران. بحلول الساعة 20:00 ليلاً كانوا في مهمة إزالة الحطام وتبريد المنطقة. كما أبلغوا عن ثلاث إصابات على الأقل من الحادث.

La fiscalía investigará el incidente (@Bomberos_CDMX)

لهذا السبب، أعلن مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي (FGJCDMX) أنهم سيبدأون التحقيقات لتوضيح الحقائق وتحديث عدد المصابين، الذي بلغ خمسة. تلقوا العناية الطبية من قبل أفراد سرب الإنقاذ والطوارئ الطبي (ERUM) ثم تم نقلهم إلى المستشفى.

وقد وقع الانفجار، وفقا لمعلومات من السلطات، داخل مؤسسة غذائية حيث تم بيع البرغر.

وفقا للتقارير الأولى، أبلغت مكالمة الطوارئ عن انفجار، لذلك بدأ مكتب المدعي العام للتحقيق الإقليمي في Iztapalapa، الملحق بالتنسيق العام للتحقيق الإقليمي، مجلد تحقيق لجرائم الأضرار والإصابات في الممتلكات.

La explosión se dio en la tarde de este sábado 16 de abril (@SGIRPC_CDMX)

لهذا السبب، تدخل موظفو FGJCDMX في الموقع لموظفي التنسيق العام للتحقيق الجنائي وخدمات الخبراء، والخبراء في مختلف الأمور، لإعداد الآراء المقابلة.

ومن ناحية أخرى، كُلف ضباط شرطة التحقيق بالبحث عن كاميرات المراقبة، العامة والخاصة، وكذلك الشهود المحتملين، من أجل جمع أدلة إضافية يمكن دمجها في مجلد التحقيق.

وفي الوقت نفسه، ذهب موظفو المديرية العامة لرعاية ضحايا الجريمة، الملحقة بالتنسيق العام للتحقيق في الجرائم الجنسانية، إلى المكان، وكذلك إلى المستشفيات التي نُقل إليها المصابون، من أجل تزويدهم بالمرافقة الخاصة بهم.

Se registraron los cilindros y los tanques en los que no encontraron señales de fuga (@SGIRPC_CDMX)

من ناحية أخرى، أبلغت أمانة الإدارة الشاملة للمخاطر والحماية المدنية من خلال شبكاتها الاجتماعية أن الكارثة ولدت بسبب تراكم الغاز.

وأفادوا أنه داخل المبنى تم العثور على حوالي 7 اسطوانات غاز LP بسعات مختلفة وخزان ثابت من 300 لتر. وفحصت السلطات الحاويات وقررت أنه «لم يكن لدى أي منها أي تسريبات».

وقع حريق آخر، على ما يبدو بسبب تراكم الغاز، في قاعة بلدية فينوستيانو كارانزا مضاءة في خزان ثابت بسعة 300 لتر، مما أدى إلى حرق غرفتين وترك شخص واحد مصابًا.

عالج المسعفون ERUM الرجل ونقلوه إلى المستشفى بسبب الحروق. وبلغت المساحة المتضررة 150 متر مربع، وفقا لأمانة الإدارة الشاملة للمخاطر. تقوم السلطات المختصة بتقييم الممتلكات وأي ضرر هيكلي محتمل.

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