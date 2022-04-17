تعالى أعضاء الربع الرابع من إصلاح الكهرباء بعد يوم واحد من مناقشاتها في سان لازارو

النقاش والتصويت على إصلاح الكهرباء قاب قوسين أو أدنى. لهذا السبب، أشاد العديد من أعضاء الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) التحول الرابع (Q4) بمبادرة الرئيس التنفيذي للطاقة.

هذه هي حالة رئيسة حكومة مكسيكو سيتي، كلوديا شاينباوم، التي أكدت من خلال حسابها على تويتر أن الإدارات السابقة «كانت تدمر» اللجنة الفيدرالية للكهرباء (CFE).

«عندما اختفى لوز وفويرزا ديل سنترو، افترضوا أن @CFEmx شركة عالمية المستوى. ثم كانوا يدمرونها. خلاصة القول، خصخصة كل شيء. اليوم تعاني أوروبا من هذا النموذج. اقتراح الحفاظ على الاستثمار الخاص دون فقدان سيادة قطاع الكهرباء: 46-54٪»، كتب رئيس العاصمة على الشبكات الاجتماعية.

Claudia Sheinbaum defendió la iniciativa de AMLO (Foto: Twitter/@Claudiashein)

من جانبه، قال خيسوس راميريز كويفاس، المتحدث باسم الرئاسة، إن «الليثيوم معدن استراتيجي لمستقبل البلاد». كما قارن النقاش المقرر إجراؤه في 17 أبريل في سان لازارو بالدفاع عن النفط الذي يحتفظ به الرئيس السابق لازارو كارديناس.

«الليثيوم معدن استراتيجي لمستقبل البلاد. منع الامتيازات الخاصة هو بمثابة دفاع عن النفط من قبل الجنرال كارديناس. كما في ذلك الوقت، الشركات الأجنبية لديها ممثلين في الكونغرس. إن قلب النقاش هو الاهتمام بما هو لنا»، كتب راميريز كويفاس على حسابه على تويتر.

«التاريخ يدعونا مرة أخرى للدفاع عن المصلحة الوطنية. يتوقع الناس أن يصوت المشرعون لصالح #ReformaEléctrica. يعتمد الاستقلال الاقتصادي على سيادة الطاقة. الكهرباء لنا، وإعطائها للأجانب خيانة».

La Reforma eléctrica se discutirá el próximo 17 de abril (Foto: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM) Margarito Pérez

ومع ذلك، شارك رئيس مجلس إدارة مجلس النواب، سيرجيو غوتيريز لونا، سلسلة من الصور التي تظهر المشرعين في اجتماع حزب الكرز قبل المناقشة في سان لازارو. تظهر الصور إغناسيو ماير، منسق مقعد مورينا؛ أندريا شافيز تريفينيو، من بين آخرين. كما كانت هناك مشاركة كارلوس أيسا، حزب PRI الذي «خان» حزبه لدعمه مبادرة Tabasqueño.

كما نشر مير فيلازكو مقطع فيديو يظهر مشرعين من حركة التجديد الوطنية (مورينا) وهم يغنون النشيد الوطني المكسيكي ويقولون: «نحن مستعدون @DiputadosMorena للدفاع عن الأمة. حان الوقت للتعريفات. ونؤكد من جديد مسؤوليتنا تجاه شعب المكسيك، ونستعيد سيادة قطاع الكهرباء وننهي انتهاكات الشركات الخاصة. لا مزيد من النهب على حساب المكسيكيين».

من ناحية أخرى، وصل نواب الحزب الثوري المؤسسي (PRI) إلى الهيئة التشريعية في سان لازارو قبل يوم واحد من مناقشة إصلاح لوبيز أوبرادور من أجل التصويت ضده.

Legisladores de Morena se reunieron a un día del debate de la Reforma Eléctrica (Foto: Twitter/@Sergeluna_S)

70 PRI، الذين وصلوا حوالي الساعة 18:00 يوم 17 أبريل في حافلتين، يريدون منع أنصار 4T «الذين كانوا يقفون يوم الجمعة خارج مجلس النواب من منعهم من الدخول في التصويت، لذلك جاءوا لقضاء الليل مع حقائبهم، وهو عمل التي تعرف في اللغة العامية السياسية باسم «المبيت».

بشكل منفصل، دخل النواب الفيدراليون لحزب الثورة الديمقراطية (PRD)، بقيادة لويس شازارو، القصر التشريعي حوالي الساعة 2:00 مساءً لضمان حضورهم الاجتماع المذكور في الساعة العاشرة صباحًا.

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