رجل يستأجر جماعة مسلحة لتعذيب ابن عمه الذي كان سيضرب ابنته

وفي الساعات الأخيرة، أكد مكتب المدعي العام أن رجلاً استأجر قبل 15 عاماً جماعة مسلحة لتهديد ابن عمه وتعذيبه وتهديده بسبب مشكلة عائلية، أُلقي القبض عليه ومحاكمته في بوبايان.

تبدأ هذه القصة في عام 2007 في قرية إل رينكون التابعة لبلدية إل روزاريو في نارينيو، عندما واجه الأسير ابن عم متهماً إياه بضرب ابنته. ونفى ذلك ولم يعترف بالاتهامات.

ويسعى الرجل، الذي لم يكشف مكتب المدعي العام عن اسمه ووجهه، وهو غير راض عن رد قريبه، ويسعى إلى إيجاد طريقة لتسوية الحسابات والاتصالات الملقب راؤول، زعيم جماعة غير قانونية تعمل في المنطقة وقت وقوع الحادث، ويطلب منه التدخل. يطلب منه تخويف ابن عمه.

ويقبل الاسم المستعار راؤول الطلب ولديه العديد من أعضاء الجماعة المسلحة لمرافقة السجين للاحتفاظ بابن عمه، الذي تم تكميمه واقتيد إلى القطاع المعروف باسم إل ماتاديرو.

مرة واحدة في إل ماتاديرو، قام رجال الاسم المستعار راؤول بتخويفه بالبنادق وضربوه وألقوا به في الهاوية، مما تسبب في كسور في ساقيه ويديه.

ومع ذلك، وفقا للتحقيق الذي أجراه المدعي العام، طلب السجين والاسم المستعار راؤول حصة من المال من الضحية، مما أعطاه موعدا نهائيا للاعتراف بضرب ابنة ابن عمه.

ولم تقبل الضحية أبداً الاتهامات وأجبرت على مغادرة المنطقة بصحبة نواة عائلتها.

وأخيرا، وبعد 15 عاما، تم القبض على المعتدي، الذي دبر تعذيب هذا الرجل، في بوبايان (كاوكا) وقدم أمام قاض ضمانات، من قبل مدع عام من مديرية مناهضة انتهاكات حقوق الإنسان، اتهمه بجرائم التعذيب والتشريد القسري.

وأرسل الرجل إلى السجن على أساس وقائي، في حين انتهت التحقيقات.

وفي الساعات القليلة الماضية، أعلن مكتب المدعي العام أيضا أن رجلا قتل شريكه ليلة الخميس المقدس في العاصمة الأطلسية أرسل إلى السجن.

وفقا للتحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام، وقع قتل الإناث في منطقة لا بلايا دي بارانكويلا، في 14 أبريل، عندما أفيد أن الرجل البالغ من العمر 44 عاما أصيب شريكه الرومانسي البالغ من العمر 30 عاما بسكين، الذي، وفقا لرأي معهد الطب القانوني، يؤثر الشريان الفخذي، الذي تسبب له في فقدان كبير في الدم مما أدى في نهاية المطاف إلى وفاته.

تم القبض على المدعى عليه في flagrante من قبل أفراد الشرطة الوطنية يرتدون الزي الرسمي بعد أن تم تنبيهه من قبل المجتمع, سيتم نقله إلى سجن مقاطعة البوسكي للامتثال للإجراء الأمني.

ووفقاً للمعلومات الواردة من مكتب المدعي العام، فرضت المحكمة الجنائية البلدية الخامسة عشرة التي تضطلع بمهام الإشراف على الضمانات تدبيراً أمنياً في السجن ضد رجل بتهمة قتل الإناث المشدد.

وأخيرا، أعلن مكتب المدعي العام أيضا في الساعات القليلة الماضية أن الدائرة الجنائية لمحكمة فيلافيسينسيو العليا أكدت الحكم بالسجن لمدة 15 سنة وثلاثة أشهر على كريستيان ديفيد كارانزا رودريغيز، المؤلف المشارك المسؤول عن وفاة خوان ديفيد مارتينيز كاردونا.

وفقًا للتحقيق الذي أجراه المدعي العام، كان من الممكن إثبات أن المدعى عليه شارك في الهجوم الذي كلف خوان ديفيد مارتينيز كاردونا حياته، بعد إطلاق النار عليه عدة مرات في قرية لا سيسيليا في فيلافيسينسيو (ميتا)، في أبريل 2016.

وبالنظر إلى قوة المواد الإثباتية، قبل المدعى عليه تهم القتل في منافسة مع السرقة المؤهلة المشددة وصنع الأسلحة النارية والاتجار بها وحملها.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم صدر في الدرجة الأولى من قبل قاضي الدائرة، في أكتوبر 2017، ولكن تم استئنافه من قبل ممثل الضحايا؛ وهو قرار أكدته غرفة إزالة الاحتقان الجنائي التابعة للمحكمة العليا في فيلافيسينسيو.

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