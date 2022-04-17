غزو أوكرانيا لايف: روسيا وضعت محادثات السلام على المحك وأصدرت تحذيرا لقوات الدفاع في ماريوبول

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Local residents ride bicycles as the body of a civilian killed during Ukraine-Russia conflict lies in street near the Illich Steel and Iron Works in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 15, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

تعرض روسيا مفاوضات السلام مع أوكرانيا للخطر من خلال إعطاء إنذار نهائي لقوات كييف في ماريوبول خلال بداية اليوم 52 من الغزو.

وقد أوضح الرئيس زيلينسكي شروط التوصل إلى اتفاقات بين البلدين، بما في ذلك وقف الهجمات في ماريوبول.

لا يزال السكان يعانون أكثر من عواقب ورعب الهجمات. ووفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فإن ما يقرب من مليون ونصف من سكان شرق أوكرانيا لا يملكون مياه جارية، إضافة إلى أربعة ملايين ونصف المليون الذين ليس لديهم إمكانية كافية للحصول على مياه الشرب المأمونة.

هنا دقيقة بدقيقة من الغزو الروسي لأوكرانيا (التوقيت الأوكراني، GMT+3):

الأحد 17 أبريل

5:05: أسقطت وحدات الدفاع الجوي الروسية طائرة نقل عسكرية تحمل أسلحة غربية في ضواحي أوديسا، كما ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس.

وقال الميجور جنرال ايجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية «بالقرب من اوديسا اسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة نقل عسكرية اوكرانية سلمت شحنة كبيرة من الاسلحة التي قدمتها الدول الغربية الى اوكرانيا».

4:48: أكثر من 70٪ من المباني في مدينة إيربين تضررت أو دمرت من قبل القوات الروسية، وفقا لكييف إندبندنت نقلا عن عمدة المنطقة، الواقعة على الحافة الغربية من كييف.

في أحد مواقع Telegram، قال أولكساندر ماركوشين إن دراسة للأمم المتحدة تستند إلى بيانات الأقمار الصناعية أظهرت أن 115 مبنى دمرت بالكامل، و 698 تضررت بشكل كبير و 187 تضررت جزئيا.

4:23: طلب الجيش الروسي هذا الأحد من القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول المحاصرة الاستسلام ووضع أسلحتها من الساعة 6:00 في موسكو، وضمان أنها بهذه الطريقة سوف تنجو من حياتهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان ان «القوات المسلحة الروسية تعرض على مسلحي الكتائب القومية والمرتزقة الاجانب المحظورين في ماريوبول انهاء الاعمال العدائية ووضع اسلحتهم اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم الاحد 17 نيسان/ابريل وسينقذون حياتهم».

وبدلاً من ذلك، فإن القوات الأوكرانية التي لا تضع أسلحتها «ستثبت مصيرها»، كما أكد الدفاع الروسي في البيان، وحث الجيش الأوكراني على اتخاذ «القرار الصحيح الوحيد لوقف الأعمال العدائية»، حيثما يجبرهم «المتلاعبون» على القتال «من أجل أفكار النازية».

3:05: شحنات حزمة المساعدة الأمنية الأخيرة لإدارة بايدن إلى أوكرانيا «بدأت في الوصول»، قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة سي إن إن ليلة السبت.

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل بضعة أيام على حزمة إضافية بقيمة 800 مليون دولار من الأسلحة والذخائر والمساعدة الأمنية لأوكرانيا. لأول مرة، وافقت الولايات المتحدة على تزويد كييف بأنواع القدرات عالية الطاقة، مثل 11 طائرة هليكوبتر من طراز Mi-17؛ 18 مدافع هاوتزر 155 مم و 300 طائرة بدون طيار Switchblade أكثر.

إن إرسال 800 مليون دولار يجلب إلى أكثر من 3 مليارات دولار المبلغ الإجمالي للمساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا.

2:17: التقى القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، في مدينة سيفاستوبول، في شبه جزيرة القرم، مع طاقم السفينة «موسكفا»، بعد أن غرقت يوم الخميس الماضي في البحر الأسود بعد انفجار.

خلال الاجتماع، أبلغ إيفمينوف موظفي الرائد الروسي أن الضباط والبحارة والبحارة سيستمرون في الخدمة في البحرية الروسية، وأن تقاليد الرحلة الصاروخية «موسكفا» سيتم الحفاظ عليها بعناية واستمرارها، كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

بالاضافة, ذكرت محفظة الدفاع الروسية يوم الخميس أن الرائد لأسطولها في البحر الأسود غرق أثناء سحبه بعد حريق نتيجة هجوم من قبل الجيش الأوكراني, على الرغم من أنه منذ ذلك الحين لم يعط أي تفاصيل أخرى حول كيفية وقوع هذا الهجوم.

من جانبها، أكدت أوكرانيا أن السفينة الروسية انفجرت لأنها أصيبت بصاروخين كروز أوكرانيين الصنع من نوع «نبتون».

00:21: توفي اللواء الروسي فلاديمير فرولوف من الجيش الثامن في القتال أوكرانيا ودفنت في روسيا هذا السبت، وفقا لبيان من حاكم سانت بطرسبرغ.

لا يعطي بيان ألكسندر بيغلوف تفاصيل حول متى أو أين مات فرولوف.

Vladimir Frolov

وبصفته نائب قائد الجيش الثامن، قاد فرولوف القوات المنتشرة في منطقة بالقرب من ماريوبول، المدينة الساحلية المدمرة التي حاصرتها روسيا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

تظهر الصور في وسائل الإعلام الحكومية الروسية قبر فرولوف في مقبرة سيرافيموفسكي في سانت بطرسبرغ مغطاة بالزهور الحمراء.

منذ بداية الغزو، واجه جيش فلاديمير بوتين مقاومة شرسة. يقول الخبراء إن الكرملين واجه صعوبة في التقدم بأسرع ما كان متوقعًا. ومنذ بدء هجومه، تعرف الكرملين نفسه على أكثر من 21،000 جندي قتلوا في القتال، معظمهم من الشباب الذين تم إرسالهم خداعهم للقتال، لأنهم اعتقدوا أنهم ذاهبون للتدريب. ويشمل هذا الرقم أيضا أكثر من 20 شخصية عسكرية رفيعة المستوى.

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