تم الإعلان عن تدخل نهر غواتاباري وإخلاء الباعة المتجولين في فالدوبار

أعلنت سلطات Valledupar أنه في الأسبوعين المقبلين سيتدخل نهر غواتاباري وماليكون، لذلك سيطردون الباعة المتجولين الموجودين هناك.

«في غضون 15 يومًا، سيتدخل النهر وسيضطر جميع الباعة المتجولين إلى المغادرة هناك، لأن بعض الأعمال ستتم على الممشى لتجميل القطاع. قال سكرتير البلدية، أرتورو كالديرون، إن بعض التوصيفات قد تم إجراؤها بالفعل للبائعين وسيبقى البعض هناك، ولكن في الشكل المناسب.

كما حذر المسؤول من أن عمليات استعادة الأماكن العامة ستنفذ بالاشتراك مع المؤسسة الإقليمية المستقلة لسيزار وكوربوسيزار والشرطة الوطنية، من أجل طرد الباعة المتجولين.

واضاف «اننا نعبر عن معلومات مع كوربوسيزار والشرطة لاتخاذ قرارات قبل وأثناء تدخل النهر لاعطاء النظام للخيام، ولكن دون دهس او انتهاك حقوق الشعب».

هذا التدخل من الفضاء العام، كما أعلن وزير الحكومة البلدية، أرتورو كالديرون ريفادينيرا، يتم تقديمه للرد على الشكاوى الأخيرة من قبل دعاة البيئة حول الأحداث التي تهاجم نهر غواتابيري، في منتجع هورتادو الصحي في فالدوبار.

حيث تم بناء شرفة أسمنتية على مجرى نهر غواتابيري، والذي يتم استخدامه، وفقًا لمعلومات من El Tiempo، من قبل التجار الذين يضعون الكراسي والطاولات والخيام هناك.

أوضح عالم الأحياء ويلسون بيريز أسكانيو، الذي حذر من أن تأثير غزو الرافد يسبب أضرارًا جسيمة لجميع أنواع الأسماك الموجودة في: «تم بناء الشرفة على الضفاف اليمنى واليسرى للتدفق من قبل أشخاص عديمي الضمير، ويفترض أنهم مرتبطون بالتجارة، لوضع سمك الشبوط» هذه المنطقة الجغرافية الحيوية، لأن هناك أيضًا أدلة على أن شرفة ترابية أخرى قد أقيمت بالقرب من الجسر المعلق.

وفقًا لساعة Valledupar البيئية التي استشارتها الصحيفة، فإن هذه الإنشاءات «تطرح مساحة طبيعية من النهر وتمنع نفاذية المياه. هذا يضر ديناميات الرافد ويمكن أن يسبب الإجهاد للأسماك لأنه ليس لديهم مساحة للسباحة والعثور على طعامهم «، وأوضح لويس مايستري، الحارس البيئي لفالدوبار.

تم إبلاغ السلطات البيئية بهذا الوضع في نوفمبر من العام الماضي، عندما أصدر Maestre طلبًا إلى مكتب العمدة، Corpocesar والهيئات الإشرافية للتعامل مع هذه الانتهاكات المزعومة.

وبالمثل، وفقًا لمعلومات من وسائل الإعلام المحلية، أفاد دعاة البيئة والمدافعون عن نهر غواتاباري أيضًا أنه تم تسجيل حرائق الغابات وقطع الأشجار في 26 و 27 مارس، وتقع بالقرب من شرطة CAI في هذا القطاع.

وأصدر «ييو» مارتينيز، وهو مناصر للبيئة، شريط فيديو قال فيه إن الباعة المتجولين يعيشون على ما يبدو خلف مركز الشرطة، وأنهم أقاموا خيامًا ومراحيض مرتجلة. ومع ذلك، غير راضين عن هذا، قطعوا جزءًا من شجرة مطاطية قديمة موجودة في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنه في 11 أبريل، أعلن مكتب الفضاء العام أن أكثر من 50٪ من المساحات العامة في المدينة قد تدخلت بفضل الجلسات التعليمية والتشغيلية وفحص التربة والطاولات المشتركة والتحكم الحضري.

وفقا للوزير كالديرون، وقد تم تنفيذ هذه الأعمال في مناطق هورتادو سبا، أفينيداس سيمون بوليفار وفوندادوريس؛ كالي 44، محطة النقل، وسط المدينة، لا نيفادا، فيلا يانيث، 12 أكتوبر، مخازن ARA، مطار، توريس دي ناندو مارين، معرض شعبي، كومونا 5، دون ألبرتو بارك، إل فياجيرو بارك، ألغاروبلو، كورتيجوس، كاركولي وغيرها من القطاعات.

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