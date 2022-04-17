في 106 أيام، قتل 101 شخص في كارتاخينا

Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

في 106 أيام انقضت في عام 2022، قتل 101 شخص في كارتاخينا. هذا يعني أن كل يوم تقريبًا من السنة مات المواطن بعنف في عاصمة بوليفار.

توضح السلطات بالتفصيل أن معظم جرائم القتل وقعت خلال الشهر الأول من العام. في الفترة من 1 إلى 31 يناير، تم تسجيل 35 جريمة قتل، منها 18 حالة من الاغتيالات، 15 كانت للمشاجرات، واحدة للسرقة والأخرى بتهمة الإعدام خارج نطاق القانون. كان هذا الموسم هو الأكثر عنفا في السنوات الثماني الماضية في قرطاجنة.

كما تشير القائمة إلى 24 جريمة قتل في شباط/فبراير، منها 13 حالة اغتيالات، 9 حالات في مشاجرات والباقي في ظروف يتعين توضيحها. في مارس، كان هناك 31 جريمة قتل، 23 منهم في الاغتيالات، ستة في مشاجرات وواحدة في السرقة. حدثت بقية الحالات في الأسبوعين الأولين من أبريل.

أكدت شرطة العاصمة أنه من بين 54 حالة من الرجال الضريبين المبلغ عنها في عام 2022، هناك 39 حالة مرتبطة بقوات الدفاع الذاتي في غايتانيستا في كولومبيا، والمعروفة أيضًا باسم عشيرة الخليج، و GDO Los Robledos، وهي عصابة وصلت من ميديلين في نهاية العام الماضي. وتتنافس هذه الجماعات في الإقليم من أجل جمع الدخل الإجرامي من الاتجار الدقيق.

ومن ناحية أخرى، أشير إلى أن 36 جريمة قتل «ناجمة عن التعصب الاجتماعي (المشاجرات والعنف المنزلي وغيرها)».

أكد مكتب المدعي العام القطاعي في بوليفار أنه من بين 106 حالات قتل تم الإبلاغ عنها، تم توضيح 42.61٪. هذا التقدم يعني القبض على 55 قتلة مشتبه بها، 30 منهم في flagrante و 25 بأمر من المحكمة. كما تم ضبط 243 قطعة سلاح ناري وأكثر من 5500 حاد. كما خلص إلى أن العديد من حالات الرجال الضريبين أمر بها الاسم المستعار «باتي باتي», رئيس عشيرة الخليج في كارتاخينا, ومن قبل موضوعين آخرين معروفين باسم «Marrana Gorda» و «Colorado».

هذه زيادة كبيرة في عدد جرائم القتل التي وقعت في المدينة خلال أول 100 يوم من السنة. تم تسليط الضوء على أنه في عام 2021، تم الوصول إلى عدد جرائم القتل المبلغ عنها في النصف الأول (30 يونيو)، وليس خلال الربع. خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، كانت حالات القتل المبلغ عنها: 23 في يناير، 15 في فبراير، 19 في مارس، 10 في أبريل، 21 في مايو و 13 في يونيو. في نهاية أبريل 2021، كانت جرائم القتل 57 وفي نهاية 78 مايو.

وتقول السلطات إنها تتخذ إجراءات لضمان انخفاض أعداد جرائم القتل هذه. سيتم تكثيف العمليات لتفكيك هيكل عشيرة الخليج ولوس روبليدوس العاملة في كارتاخينا.

من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن السلطات لديها مهمة إنهاء شبكات الاتجار بالجنس للأطفال في المدينة، وهي مشكلة أخرى تتزايد هذا العام. يبدو أن البالغين يقدمون فتيات وشباب قرطاجنة كما لو كانوا بضائع. في المتوسط، يتقاضون 200,000 بيزو (حوالي 53 دولارًا) مقابل ذلك.

ردًا على المزاعم، أكدت شرطة كارتاخينا أن استراتيجية «هذا لن يحدث» نشطة، حيث تم التدخل في أماكن مزدحمة في المدينة وتم القبض على أكثر من 30 قوادًا مشتبه بهم. وقالت السلطات إنها ملتزمة بمواصلة التواجد على الشواطئ وفي جميع أنحاء قطاع السياحة في قرطاجنة.

وفقًا لأرقام المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة الوطنية، تم خلال عام 2021 في كارتاخينا 660 عملية لاستعادة الحقوق بسبب العنف الجنسي، ومن بين هذه العمليات 26 تتوافق مع الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين (ESCNNA).

استمر في القراءة: