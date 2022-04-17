«لقد طلبت الرقم 19 في الاختيار لمتابعة خطى فريدي رينكون»: تيوفيلو جوتيريز

لم يستطع مدرب ديبورتيفو كالي إخفاء حنينه وسعادته لتذكره معبود فريق كولومبيا/ (فوز الرياضة)

بالنسبة للمهاجم البطل مع ديبورتيفو كالي، تيوفيلو جوتيريز، ما فعله اللاعب السابق فريدي رينكون في تاريخ كرة القدم المحترفة لا يقدر بثمن.

«ترك روحه في الملعب وغادر كولومبيا في أفضل أوقاتها مع كرة قدم جيدة»، هي الذكريات التي لدى لاعب بارانكويلا البالغ من العمر 36 عامًا عن عملاق بوينافينتورا، الذي توفي في عيادة إمباناكو في كالي ليلة الأربعاء 13 أبريل في عيد الفصح في عام 2022.

تحدث اللاعب الحالي لصندوق السكر مع قناة وين سبورتس عن الأخبار المؤسفة التي تمر بها الرياضة الوطنية وأعطى آراءه حول ما يعنيه بالنسبة له لمشاهدته وهو يلعب وأنه سيكون بمثابة مرجع وقدوة في أيامه الأولى كمحترف. كانت هذه كلماته:

في التكريم، سيدفعون في نهاية هذا الأسبوع إلى رينكون فالنسيا في ملعب باسكوال غيريرو الأولمبي في كالي الكلاسيكي بين أمريكا وديبورتيفو كالي وتيوفيلو وأدريان راموس سيرتدون الأرقام التي استخدمها فريدي في الماضي وسيكرم ذاكرته في ضوء حقيقة أن البلاد في الحداد الرياضي والتاريخي بعد رحيله.

بالإضافة إلى هذا الحدث التذكاري، أخبر تيو سبب ارتدائه رقم 19 في معظم الفرق التي يلعب فيها وتفصيل الشرح عنه من خلال تسمية رينكون فالنسيا:

بعد أربعة أيام من الوفاة الرسمية، لا تتوقف الإشادة الوطنية والدولية لرينكون، الذي دفن بعد ظهر يوم السبت 16 أبريل في مقبرة متروبوليتان في الجنوب في كالي. مع الوداع الأخير، رأى أحبائهم كيف دفن التابوت في أراضي فاليكوكانا ملفوفة في علم كولومبي، وعلم أمريكا من كالي وشريط يحمل اسم المهاجم.

في المباراة في تاريخ 16 من BetPlay I 2022 دوري بين Independiente سانتا في وأليانزا بتروليرا، أشاد فريق الكاردينال باللاعب الذي ارتدى قميص الكاردينال كأول ناديه في الدرجة الأولى.

في ملعب نيميسيو كاماتشو إل كامين في بوغوتا، أخذ اللاعبون من سانتا في الملعب مع لافتة تقرأ عبارة «فريدي، سنحملك إلى الأبد في قلوبنا. ارتاح في سلام»، بينما كانوا في نفس الوقت يغنون نشيد بوغوتا. التقى كلا الفريقين في وسط المحكمة لمدة دقيقة صمت في ذكرى العملاق.

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