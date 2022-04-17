سجل هيرنان باركوس الهدف الرابع لأليانزا ليما ضد يونيفرسيتاريو في الدوري الأول 2022

فازت أليانزا ليما بجامعة ديبورتيس 3-1 في إطار 10 التاريخ العاشر لبطولة أبرتورا دي لا ليغا 1 2022. سيطر فريق التمثيل «الحميم» على الإجراءات وسيطروا على المباراة التي لعبت في ملعب Monumental. وبهذا المعنى، عندما بدا أن النتيجة لن تختلف كثيرًا، بدا أن هيرنان باركوس يوسع الميزة الساحقة ويسجل الهدف الرابع للزوار.

سجل هيرنان باركوس 4-1 لأليانزا ليما ضد يونيفرسيتاريو في الدوري الإسباني 1 2022 الكلاسيكي. (فيديو: انقلاب بيرو).

بريفيا

سيواجه كل من يونيفرسيتاريو ديبورتيس وأليانزا ليما بعضهما البعض اليوم الأحد 17 أبريل في ملعب مونومنتال دي آيت ليوم المباراة 10 من بطولة الدوري الإسباني 1 أبيرتورا 2022. ستكون مباراة لن يتم لعبها إلا مع المشجعين المحليين.

يصل «merengues» إلى كرة القدم الكلاسيكية البيروفية بعد إضافة فوزين على التوالي في البطولة. في كلتا الحالتين مع صعوبة العودة على لوحة النتائج بعد سقوطه 1-0: في المنزل فاز على ADT 2-1 مع ضعف من المهاجم أليكس فاليرا وكزائر فاز على أياكوتشو FC 2-1 بهدف في اللحظة الأخيرة من قبل المهاجم أندي بولو.

وقد سجل أصحاب المنازل 16 نقطة في ترتيب المسابقة وهم في المركز السادس بفارق خمس نقاط مقارنة بالمركز الأول الذي يحتله Cienciano و Sport Huancayo، وكلاهما مع 21 نقطة وحدة.

في البداية كان يعتقد أن فاليرا سيغيب عن هذه المباراة بسبب الانزعاج الجسدي في بداية الأسبوع، لكنه تعافى في اللحظة الأخيرة وسيكون في البداية أحد عشر. بالإضافة إلى ذلك، سيكون خوسيه كارفالو وألدو كورزو من المبتدئين بعد المشاكل الصحية والجسدية التي عانوا منها.

أليانزا ليما، من جانبها، تصل إلى المبارزة بهدية صعبة، خاصة في كأس ليبرتادوريس، حيث لا تزال غير قادرة على الإضافة وبدأت بالفعل في إثارة الانزعاج في معجبيها، الذين يأملون أن تكون هذه المبارزة هي واحدة من الارتداد.

في البطولة الدولية، تم عرض التعادل «الحميم» لأول مرة بهزيمة أمام نهر بلايت الأرجنتيني في ليما (0-1) ثم خسر أمام التشيلي كولو كولو في سانتياغو (1-2). بالطبع، في الدوري الأول عاد إلى النصر بعد 3 يسقط على التوالي، والذي يحمله حاليًا في المركز الثالث عشر في الطاولة بثماني نقاط، ولكن مع مباراة معلقة ضد سبورت هوانكايو.

إذا فاز Universitario بالمباراة، فسوف يدخل في المعركة للحصول على المركز الأول في كرة القدم الوطنية. ولكن إذا فعلت أليانزا ليما، فستبدأ في الخروج من آخر الأماكن في بطولة الدرجة الأولى.