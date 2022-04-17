أضرمت دانا باولا النار في الشباك بالبيكيني الجريء: «تحت تأثير القمر»

تعتبر دانا باولا واحدة من الفنانين المكسيكيين الذين لديهم أكبر حضور دولي بسبب حياتها المهنية الطويلة داخل الوسط؛ تتلقى باستمرار اعترافًا من الجمهور من خلال رسائل العطاء التي ينتهي بها الأمر إلى تحويل منشوراتها إلى انعكاس للتأثير الذي ولدته فيما بينها. الآلاف من المعجبين. ومع ذلك، هذا ليس كل شيء، فقد سرقت أيضًا أكثر من نفس مع ملابسها الشهيرة وجمالها الطبيعي.

في نهاية هذا الأسبوع لم يكن استثناءً، بطل الرواية إيمي: فاجأتها الفتاة ذات الحقيبة الزرقاء أكثر من 33 مليون متابع على Instagram بصورتين التقطتها من مكان فردوس مؤطر بأشجار نخيل ضخمة ومساحات خضراء كبيرة. لكن مركز الاهتمام لم يكن المناظر الطبيعية الجميلة، ولكن الشكل المذهل الذي يرتديه المغني في سن 26.

طرحت مؤدية مالا فاما للكاميرا في بيكيني معدني على ما يبدو كاشفة يتناقض مع أشعة الشمس على بشرتها وشعرها البني الطويل. أكملت دانا باولا مظهرها بقلادة بسيطة ونظارات شمسية كبيرة، ولكن ما انتهى به الأمر بسرقة كل العيون كان ساقيها وبطنها المحيطي.

(Captura: @dannapaola/Instagram)

«تحت آثار القمر»، كتبت في تدوينها على إنستغرام وكانت مسألة دقائق قبل أن يمتلئ مربع التعليق بموجة من الإطراء تكريما لها، حيث اغتنم البعض الفرصة لإرسال تحية وإعلانات حب لها، وكذلك الاعتراف بما لا يمكن إنكاره جمال المرأة المكسيكية، صفق آخرون بجرأته.

«كوربازو»، «ابنة ميس!» ، «أنت بارد»، «أموت»، «أجمل في العالم»، «أنت اكتمال القمر»، «أثمن»، «امرأة»، كانت بعض ردود الفعل. في نفس القسم ظهرت بعض الشخصيات من وسائل الإعلام مثل Apio Quijano، صوفيا رييس، وكارلا دياس، الذين عبروا عن مشاعرهم من خلال الرموز التعبيرية النار.

بشكل عام، أثارت صور دانا باولا النشوة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين لم يكونوا راضين عن التعرف على جمالها في قسم التعليقات، كما قاموا بتكرار الصور على منصات أخرى من خلال جعلها فيروسية. ليست هذه هي المرة الأولى التي يمر فيها الفنان بموقف مماثل.

(Captura: @dannapaola/Instagram)

قبل بضعة أيام، نشرت صورة التقطتها من خارج منشأة، حيث سلطت الضوء على قمة من نوع النجوم بألوان أرجوانية تركت معجبيها عاجزين عن الكلام من خلال الورق الشفاف والمناطق الدقيقة التي تغطيها. حاليًا، كلتا الصورتين على وشك تجاوز مليون ونصف إعجاب.

في السابق، شاركت دانا باولا مشاعرها حول فضح الجسد (إذلال الجسم) بعد أن ركزت وسائل الإعلام المطبوعة على الأخيرة المادة التي فعلت في جوانب شرفها المتعلقة بالجمال الأنثوي وليس لأحدث انتصاراتها المهنية كما اعتقدت في البداية. في مواجهة الاختلافات، فشلت الممثلة في الزاوية من خلال حسابها على تويتر.

وقال: «كلما أجريت مقابلات، أتحدث عن مشاريعي، وحالتي الحالية، ودوافع،، والصحة العقلية، وما إلى ذلك ولكن دائما ما يتم سؤالي عن اللياقة البدنية، انها دائما نقطة رأي، ولقد كنت تكافح مع تلك الأسئلة لسنوات وتحويلها إلى شيء إيجابي».

Danna Paola tiene más de 33 millones de seguidores en Instagram (Foto: Instagram/@dannapaola)

وأضاف: «هذه المرة خلال المقابلة وضعوا الكثير من التركيز على ما أبدو عليه الآن، وتحديدًا مع جسدي، وقد تجنبت بصدق تلك الأسئلة وركزت على صحتي العقلية لأن ذلك ساعدني كثيرًا على الاعتناء بنفسي من الخارج أيضًا».

في تلك المناسبة، أوضحت الممثلة أن المجلة حاولت التأكيد على «ما يبدو عليه الآن» وبحثت عن طرق لتحويلهم حول الحديث عن القضايا المتعلقة بالصحة العقلية حتى تبدو أفضل من جميع الجوانب.

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