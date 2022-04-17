تبرز كولومبيا في «معرض القهوة التخصصي» في بوسطن مع 40 قهوة متخصصة

Foto de archivo. Un campesino recolecta café en un cultivo cerca al municipio de Sasaima, en el departamento de Cundinamarca, Colombia, 14 de mayo, 2012. REUTERS/José Miguel Gómez

قبل بضعة أيام، اختتمت نسخة 2022 من معرض القهوة التخصصي، أهم معرض للقهوة الصناعية في العالم، في بوسطن، حيث شاركت وفود من توليما وريسارالدا وكالداس وكينديو مع 40 نوعًا خاصًا من القهوة.

كان الوفد، الذي مثل كولومبيا في معرض القهوة التخصصي، يتكون من منطقة التخطيط الإداري والخاص (RAP) في منطقة البن وتمكن من تعزيز العلاقات مع المشترين المحتملين خلال المعرض في بوسطن.

وفقًا للتوازن الذي قدمه حاكم كوينديو، روبرتو جايرو جاراميلو، في ختام مشاركته في هذا الحدث، قال إن «هذا هو رأس الحربة لتكون قادرًا على تدويل منتجنا، حتى نتمكن من الوصول إلى الأسواق الكبيرة بهذا الجهد الذي نقوم به من الإدارات, الاستثمار في مزارعي البن, في الآلات, في المرافقة».

في الوقت نفسه، أخبرت أنجي مولينا، المستشارة التجارية في قسم توليما، El Tiempo أيضًا أنهم يرون «فرصًا جيدة جدًا لجلب أشخاص من بلدان مختلفة إلى مناطقنا لإنشاء نقل التكنولوجيا ونقل المعرفة لفهم سوق التخصص والبدء في التحدث لغة القهوة بطريقة أكثر تقنية للوصول إلى الأسواق بكفاءة».

نيابة عن المنتجين، فكر المدير العام للعلامة التجارية دون خوليو دي سانتا روزا دي كافال، خوليو سيزار غونزاليس، في أنهم تمكنوا من الاتصال بالمستثمرين المحتملين في المعرض. «لقد كان لدينا 2 أو 3 اتصالات ذات صلة للغاية. اثنان منهم يريدون شراء قهوتنا. يجب أن نبذل جهدًا لتحقيق الكميات التي يحتاجونها».

وبالمثل، قال سيزار أوغوستو أوسوريو، ممثل Q' Grader Caldas، لوسائل الإعلام المحلية: «من المهم دائمًا الوصول إلى معرض المستوى الأول، وإعطاء الرؤية للمقاهي، والرؤية التي تستحقها كالداس، والتي يستحقها محور القهوة من خلال الجهد الذي بذله RAP».

من RAP، احتفل المدير، لويس غييرمو أغوديلو راميريز، بمشاركة مزارعي البن الوطنيين، لكنه أشار أيضًا إلى أنه بعد المعرض لا تزال هناك خطة عمل كاملة يتعين تنفيذها. «نأمل في مواصلة وضع منطقة القهوة كمنتج رئيسي للقهوة. لدينا كل الصفات وجميع القدرات».

وفقًا لمعلومات من El Tiempo، أوضح Agudelo Ramírez أن RAP يسعى للحصول على أسعار أفضل لهذه القهوة المتخصصة الأربعين، وبالتالي، يستفيد من عمل 160،000 أسرة منتجة والوظائف التي تولدها.

في أغسطس المقبل، ستأخذ صناعة القهوة RAP المشترين المحتملين للقهوة المتخصصة إلى الأقسام الأربعة حتى يتمكنوا من التعرف على المنتج وعائلات زراعة القهوة في Caldas و Risaralda و Tolima و Quindío. وبالمثل، سيشاركون في معرض Expocafé الذي سيعقد في حديقة القهوة الوطنية.

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