إصابة 12 على الأقل بعد إطلاق نار في مركز تجاري في الولايات المتحدة

اصيب ما لا يقل عن 12 شخصا — عشرة منهم من جراء طلقات نارية — هذا السبت نتيجة اطلاق النار على مركز تجاري في كولومبيا، كارولينا الجنوبية، وفقا لإدارة شرطة كولومبيا.

ووقع الحادث في مرافق كولمبيانا سينتل مول، حيث أدى نزاع منعزل بين عدة مشتبه بهم مسلحين إلى إطلاق النار، وبعد ذلك ألقت السلطات القبض على ثلاثة أشخاص.

«نعتقد أن الأشخاص المسلحين كانوا يعرفون بعضهم البعض وكان هناك نوع من الصراع الذي أدى إلى إطلاق نار (...) لم يكن هذا الوضع حيث ظهر شخص عشوائي في مركز تجاري لإطلاق النار على سلاح ناري وإصابة الناس, قال قائد شرطة كولومبيا ويليام هولبروك.

تم بالفعل إطلاق سراح تسعة من 12 شخصًا أصيبوا في إطلاق النار من المستشفى. اثنان من الضحايا, من ناحية أخرى, في حالة حرجة ولكنها مستقرة, وفقًا لشركة الصحة الخاصة Prisma Health في تصريحات لشبكة CNN.

Algunas de las víctimas resultaron lesionadas debido a la avalancha que se generó por el intercambio de disparos

وأوضح هولبروك أن اثنين من المصابين عانوا من إصابات لا تتعلق بإطلاق النار، ولكن بسبب التدافع بعد الحادث.

أقامت شرطة كولومبيا خطًا ساخنًا لشهود إطلاق النار وطلبت من أي شخص لديه مقطع فيديو لإطلاق النار الاتصال بهم.

«نحن نعلم أن الكثير من الناس رأوا أشياء مختلفة. «خذ لحظة واجمع أفكارك واتصل بالشرطة»، أوضحت إدارة شرطة كولومبيا على تويتر.

إطلاق النار في نيويورك

وقع إطلاق نار يوم الثلاثاء في محطة مترو أنفاق في نيويورك, مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 29 شخصا تم نقلهم إلى مستشفى في بروكلين, وفقًا لـ EuropaPress, نقلا عن رجال الإطفاء والصحيفة الأمريكية واشنطن بوست; مع تقرير من المستشفيات في منطقة.

وأصيب عشرة أشخاص بإطلاق النار وخمسة منهم في حالة حرجة ولكنها مستقرة. كما تحقق السلطات في انفجار محتمل في مكان الحادث.

في الوقت الحالي، لا يتم التعامل مع الحادث على أنه هجوم إرهابي والمشتبه به طليق.

عثرت الشرطة على مسدس والعديد من المجلات عالية السعة في محطة مترو الأنفاق حيث وقع الحادث. المسدس, مسدس غلوك, يبدو أنه تم التشويش, مشكلة يمكن أن تمنع مطلق النار من التسبب في أضرار أكبر, قالت مصادر الشرطة لصحيفة NY Post.

(مع معلومات من يوروبا برس)

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