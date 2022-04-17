بينما تبني «مجمعها المداري»، تستعد روسيا لمغادرة محطة الفضاء الدولية

قبل عام واحد فقط، وتوقعت بطريقة أو بأخرى أن التعاون الدولي في المسائل الفضائية سوف يعوق، أعلنت روسيا قرار الانسحاب من محطة الفضاء الدولية (ISS)، واحدة من أكثر المشاريع الفضائية متعددة الجنسيات طموحا في تاريخ البشرية.

تخطط روسيا لبناء محطة فضائية خاصة بها وعدم الاعتماد على الأمريكيين أو الأوروبيين للتجربة في مدار الأرض. لذلك، كانت فكرة موسكو هي الإعلان عن الوداع الذي كان سيحدث فقط في عام 2028 أو 2030.

لكن غزو روسيا لأوكرانيا تسارع الأوقات. العقوبات الاقتصادية الثقيلة من قبل الولايات المتحدة والعديد من البلدان في جميع أنحاء العالم جعلت مديري الفضاء الروس غاضبين. وهكذا، أصدر المدير العام لوكالة الفضاء الروسية Roscosmos، ديمتري روغوزين، إنذارًا نهائيًا إلى الولايات المتحدة لرفع العقوبات المفروضة على شركات أبحاث الهندسة المدنية TSNIimash، ومركز Progress Rocket Space Center.

La EEI es el mayor proyecto de colaboración entre naciones (NASA/Roscosmos) REUTERS

«إذا عرقبوا التعاون معنا، فمن سينقذ محطة الفضاء الدولية من خروج غير منضبط من مدارها ويسقط على أراضي الولايات المتحدة أو أوروبا؟» لم تدخل تهديدات روغوزين حيز التنفيذ واستمرت العقوبات. ثم أصدرت ناسا بيانا قالت فيه إن التعاون المدني بين الولايات المتحدة وروسيا سيستمر في محطة الفضاء. وقال مدير وكالة ناسا بيل نيلسون: «تستمر العلاقة المهنية بين شركائنا الدوليين ورواد الفضاء ورواد الفضاء من أجل سلامة ورسالة الجميع على متن محطة الفضاء الدولية».

لأكثر من عقدين من الزمن، تم الترحيب بالمحطة باعتبارها عجيبة للتعاون بين مختلف البلدان ووكالات الفضاء التابعة لها. الآن، قالت روسيا إنها ستختار الانسحاب من المشروع في عام 2025. كما ذكر، في أبريل 2021، أعلنت روسيا عن نيتها لمغادرة محطة الفضاء الدولية في عام 2024 ودفع هيكلها الفضائي الجديد إلى الفضاء الذي كان قد بدأ بالفعل في التصميم والبناء، عندما علم روغوزين نفسه الخطط الجديدة لما سيكون المجمع المداري الجديد لبلاده.

وفقًا لوكالة الفضاء Roscosmos، في أبريل 2021، كانت الوحدة الأولى من مشروعها قيد التطوير بالفعل في ورشة العمل 439 حول Energía، وهي شركة روسية تصنع الصواريخ والأدوات الفضائية الأخرى. في 20 أبريل من العام الماضي، كتب روغوزين على حسابه على تويتر: «إن الوحدة الأساسية الأولى لمحطة التعبئة المدارية الروسية الجديدة تعمل الآن. تم تكليف شركة Energia Rocket and Space Corporation بضمان استعدادها للإطلاق في المدار المستهدف في عام 2025 ″.

Planos y primer módulo ruso de la próxima estación espacial ROSS

عندما تم الإعلان عن النوايا الروسية لإنشاء محطة فضائية خاصة بها، أعلن نائب رئيس وزراء الدفاع والصناعة الروسي يوري بوريسوف أنه «لا يمكنهم المخاطرة بحياة [رواد الفضاء لدينا]». بالإضافة إلى ذلك، استشهد بوريسوف أيضًا بمشاكل في البنية المكانية التي تشاركها روسكوسموس حاليًا مع وكالات الفضاء الأخرى. «الوضع الذي يرتبط اليوم بشيخوخة الهيكل والمعادن يمكن أن يكون له عواقب لا رجعة فيها: كارثة. يجب ألا نسمح بحدوث ذلك».

في الأصل، كان لـ EEI تاريخ انتهاء صلاحية 2024، ولكن منذ وكالة ناسا، بإذن من الكونغرس الأمريكي يأذن بتمويل المشروع، فإن عمرها الإنتاجي سينتهي في عام 2030. الآن، مع انسحاب روسيا، من غير المعروف ما إذا كان هذا التاريخ سيستمر في الوقوف، على حساب زيادة أخرى في ميزانية الفضاء الأمريكية وأقرانها الأوروبيين للحفاظ على مختبر الفضاء بحجم ملعب كرة قدم يعمل في مدار أرضي على ارتفاع 400 كيلومتر.

تمتلك روسيا ما يقرب من نصف محطة الفضاء الدولية وهي مسؤولة عن الملاحة والتحكم في المركبة الفضائية بأكملها. بدونها، لن تكون المحطة قادرة على العمل لأن المحركات الروسية هي تلك التي تسمح لها بأخذ السرعة والارتفاع، حتى لا تسقط على الأرض. حذرت روسيا مرارًا وتكرارًا من أن المحطة، التي وضعت في مدار عام 1998 والمصممة للعمل لمدة 15 عامًا، ستحتاج الآن إلى ضخ أموال ضخمة لصيانتها، من أجل منعها من التفكك إلى قطع وسقوطها بشكل لا يمكن السيطرة عليه على الأرض.

La nueva estación espacial rusia se podría lanzar en 2025

إن تشغيل محطة الفضاء الدولية معقد. بينما توفر الوحدات النمطية في الولايات المتحدة وأوروبا الطاقة الكهربائية التي تجمعها الألواح الشمسية وتعمل على جعل المجمع المداري يعمل, توفر روسيا الوقود والمحركات التي تسمح لها بالبقاء في المدار ولا ينتهي بها الأمر إلى السقوط بشكل لا يمكن السيطرة عليه على الأرض.





ROSS، المحطة الفضائية الجديدة

سوف تعمل روس في مدار متزامن هيليوسمن على ارتفاع 400 كم ، مما يسمح لها بمراقبة كامل سطح الأرض، وخاصة منطقة القطب الشمالي. سيسمح هذا المدار للمحطة بأداء وظيفتين مهمتين: ملاحظات عالية التردد لروسيا من الفضاء وسهولة الوصول إلى المحطة مقارنة بمحطة الفضاء الدولية الحالية، مما يسمح بإجراء المزيد من التجارب الطبية والفسيولوجية مما هو ممكن حاليًا في المداري الروسي. شريحة.

NEM-1، والمعروفة أيضًا باسم وحدة الطاقة العلمية 1 (SPM-1)، ستكون الوحدة الأساسية لـ ROSS. كان من المقرر إطلاقه في البداية على محطة الفضاء الدولية في عام 2024، وسيخضع NEM-1 لإعادة تصميم مدتها 1.5 إلى عامين للتحضير لدورها الجديد كجزء من ROSS. من المقرر إطلاق NEM-1 في عام 2025 على مركبة إطلاق Angara A5 من Vostochny Cosmodrome ومن المقرر إطلاق الوحدة الأساسية الجديدة (على غرار NEM-1) في عام 2028.

El complejo orbital tendrá una órbita polar, lo que mejoraría su funcionamiento

أوضح دييغو باجو، عالم الفلك ومدير القبة السماوية في لا بلاتا، لـ Infobae ما يعنيه هذا المسار الجديد الذي اختارته روسيا في المسائل الفضائية.

«لقد ضاعفت روسيا العديد من المشاريع الفضائية في السنوات الأخيرة، إما مع أربعة إصدارات من محطة الفضاء روس الجديدة ومركبة أوريول الفضائية الجديدة التي يخططون لها. هذا يعقد عملهم. وُلد موضوع امتلاك محطة فضائية خاصة بها في عام 2014، في بداية صراعها مع أوكرانيا. وبالنظر إلى أن هذا سيؤدي إلى صراعات مع الغرب، خاصة مع الولايات المتحدة ومع العمل المقبل في محطة الفضاء الدولية، بدأت روسيا في التركيز على التفكير في بناء محطة فضائية خاصة بها. الحقيقة هي أنهم لم يحرز الكثير من التقدم في هذا الاتجاه»، قال باجو.

وأضاف: «لكل هذا يجب أن نضيف أن ERA الحالي له تاريخ انتهاء الصلاحية لعام 2028 أو 2030. كان لدى روسيا بعض البدائل لمحطتها الفضائية الخاصة. كانت إحدى الأفكار هي فصل وحدات الفضاء الروسية التي أصبحت الآن جزءًا من محطة الفضاء الدولية. ومنهم بناء محطة الفضاء الخاصة بهم. آخر شيء معروف هو أنه سيبني محطة جديدة تمامًا. وسيشمل ذلك إطلاق 4 وحدات من 20 طنًا لكل منها. بمعنى آخر، ليس فقط يجب بناؤها، ولكن يجب إطلاقها أيضًا، مع الصعوبة التي تأتي معها والتكلفة العالية التي ينطوي عليها ذلك».

وقال باجو إن روسيا تخلت أيضًا عن خطط لدمج البوابة، وهي محطة فضائية دولية على سطح القمر. وقال عالم الفلك: «إنها تتخلى عن برنامجها القمري، على عكس الولايات المتحدة، التي تركز بشكل كامل على العودة إلى القمر».

ROSS operaría con 4 o 5 módulos espaciales

وفقا للمسؤولين الروس، لم يعد هناك أي سبب للاعتماد على التعاون مع الأجانب. روسيا، بخبرتها الواسعة في بناء مثل هذه الهياكل، أكثر من قادرة على تطوير محطة فضائية بمفردها. لطالما كان عدم استدامة محطة الفضاء الدولية موضوعًا في أخبار الفضاء الروسية. من المعروف أن الجزء الروسي، كان يعاني من عدد من المشاكل، بما في ذلك الفشل الطفيف لجميع الأجهزة التي يمكن تصورها، من المراحيض إلى أنظمة دعم الحياة. وصلت هذه المشاكل أخيرًا إلى ذروتها عندما تم اكتشاف تسرب هواء في عام 2020، مما استخرج الجو الثمين من المحطة بمعدل ينذر بالخطر. تهرب مصدر التسرب من الكشف لعدة أشهر. استغرق الكشف عنها وإصلاحها القليل من الجهد.

ثم، في أبريل 2021، تم اكتشاف ثلاثة شقوق طفيفة أخرى. في حين أن هذه كانت سهلة نسبيا لإصلاح، أصبح من الواضح أن مصدرها، التعب المعدني، أصبح مشكلة خطيرة. بالإضافة إلى هذه المشاكل، هناك أسباب أقوى أخرى تدفع الاستقلال الروسي عن محطة الفضاء الدولية.

وفقًا لألكسندر بلوشينكو، المدير التنفيذي لشركة Roscosmos للبرامج والعلوم المتقدمة، فإن المدار الحالي لمحطات الفضاء الدولية، ولا سيما ميله، قد استنفد من حيث الإمكانات العلمية. وذكر Bloshenko أن كثافة التقدم في العمل في محطة الفضاء الدولية تقل، ومن هذا الميل، تم بالفعل اكتساب أقصى قدر من المعرفة.

Los cohetes Soyuz son hoy el vehículo ruso para acceder a la EEI . NASA/Bill Ingalls/Handout via REUTERS. REUTERS

هذا هو السبب في أن الروس يفكرون في وضع روس في مدار قطبي، والذي من وجهة نظر Roscosmos له عدد من المزايا:

1-يمكنك تكرار وتأمين قدرات المركبات الفضائية للاستشعار عن بعد مثل تلك التي تراقب مسار بحر الشمال.

2-في مدار ذو ميل أكبر، يكون الإشعاع الكوني الخارجي أقوى. الرحلات الجوية في ظل هذه الظروف، وفقًا لـ Roscosmos، ستعد رواد الفضاء بشكل أفضل للبعثات في الفضاء السحيق. لهذا السبب، سيتم إطلاق روس في مدار عالي العرض مع ميل 97 درجة على ارتفاع 300-350 كم. من روس، يمكن أن يرى رواد الفضاء كامل أراضي روسيا، على عكس محطة الفضاء الدولية التي يمكنهم من خلالها رؤية 20٪ منها فقط.

3-ROSS ستكون محطة فضائية صناعية متخصصة مع مقصورات إنتاج تسمح لها بأداء عدد من المهام الجديدة التي لا تتوفر في محطة الفضاء الدولية. في المرحلة الثانية من التجميع، سيشمل ROSS ما يسمى وحدة المنحدر، حيث سيكون من الممكن إيقاف أنواع مختلفة من المركبات الفضائية والأقمار الصناعية الأوتوماتيكية، وإصلاحها، التزود بالوقود، ضبط الحمولة، ثم إرسالها مرة أخرى إلى رحلة مستقلة. بالإضافة إلى ذلك، بعد فترة من الوقت، تخطط Roscosmos لإنشاء أسطول من القاطرات التي ستكون قادرة على إطلاق هذه الأقمار الصناعية من المحطة إلى المدار الصحيح في الوقت المناسب.

Los cosmonautas rusos no se quedarán en forma permanente en el nuevo complejo orbital ROSS (Pavel Kassin/Roscosmos/Handout via REUTERS) via REUTERS

يخطط المسؤولون لإطلاق ROSS على مرحلتين. بالنسبة للمرحلة الأولى، ستتألف المحطة من أربع وحدات: NEM (تاريخ الإطلاق المتوقع - 2025)، UM (وحدة العقدة الجديدة، على غرار الوحدة التي سيتم إطلاقها في محطة الفضاء الدولية)، الوحدة الأساسية (تاريخ الإطلاق المتوقع - 2028)، ووحدة Airlock. سيكون الحجم المضغوط للمحطة في هذه المرحلة 220 م 3؛ الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية الآن، بدون الامتيازات Nauka، لديه حجم مضغوط من 189 م 3.

سيتألف طاقم المحطة من شخصين لمدة شهرين تقريبًا. لن تبقى الفرق في ROSS بشكل دائم كما هو الحال اليوم في محطة الفضاء الدولية، ولكنها ستصل مع تراكم المهام لهم.

ستضيف المرحلة الثانية من البناء، والتي وفقًا لفلاديمير سولوفيوف في 2030-2035، وحدات لوجستية وإنتاج الغرض إلى المحطة، بالإضافة إلى منصة متدرجة لخدمة المركبات الفضائية. سيزداد حجم الضغط للمحطة في هذه المرحلة إلى 450 م 3، وستكون قادرة على تخزين ما يصل إلى 9,100 كجم من الوقود (N 2 O 4/UDMH)، واستيعاب طاقم بحد أقصى من أربعة، وستحصل على واحد أو اثنين مع طاقم واحد إلى ثلاث سفن شحن سنويًا.

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