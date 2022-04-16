وقال زيلينسكي إن قوات كييف حققت نجاحات تاريخية كبيرة ضد الجيش الروسي.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla durante una conferencia de prensa conjunta con los mandatarios de Polonia, Lituania y Letonia, en Kiev, Ucrania. Abril 13, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

أبرز رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، النجاحات «الهامة» ضد الجيش الروسي، على الرغم من أنه اعترف بوضع «صعب للغاية» في الجنوب والشرق، بالإضافة إلى الإعلان عن حملة الزراعة في جميع أنحاء البلاد وإعادة إنشاء بعض السكك الحديدية اتصالات.

«إن النجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة في ساحة المعركة مهمة حقًا. ذات أهمية تاريخية. لكنها لا تزال غير كافية لتطهير أرضنا من شاغليها. وقال زيلينسكي في شريط فيديو ليلة الجمعة «سنهزمهم أكثر».

وقال ان «المهمة الاولى هى تسريع السلام»، مصرا على ان الحرب التى سببها الغزو الروسى فى 24 فبراير لن تنتهى حتى تتلقى اوكرانيا المزيد من الاسلحة والدعم المالى للدفاع عن نفسها.

واصر على ان الحرب ستنتهي «بمجرد ان يعترف العالم الديمقراطى بان الحظر النفطى المفروض على روسيا والحصار الكامل لقطاعها المصرفى هما خطوات ضرورية نحو السلام».

Zelensky aseguró que la guerra podría ser mucho más corta si se incrementan las sanciones contra Moscú y se aprovisiona de más armas su país REUTERS

القوات المسلحة الأوكرانية «تفعل ذلك ببراعة. إنهم يوقفون هجمات الركاب. إنهم ينفذون هجمات مضادة. لقد طغت بالفعل، بالمعنى الحقيقي للكلمة، على الطيران التقليدي الروسي لدرجة أنهم يضطرون إلى استخدام طائرات استراتيجية بعيدة المدى».

ومع ذلك، اعترف أنه في جنوب وشرق البلاد «الوضع لا يزال صعبا للغاية»، وأنه لا يمكن أن يكون هناك حديث عن الانتعاش.

وذكر ان الجيش الروسى «يواصل ارهاب المدنيين فى مقاطعتى خيرسون وزابوريزهيا المحتلتين».

وأضاف زيلنسكي أن «القسوة التي تحاول بها القوات الروسية غزو منطقة آزوف، دونباس، خاركيف، تقضي فقط على أدنى احتمال أن تكون لهذه الأراضي وهؤلاء الناس، على الأقل في مرحلة ما في المستقبل، علاقات» مع روسيا.

وقال الحاكم إنه اجتمع يوم الجمعة مع جميع كبار القادة العسكريين ووزير الداخلية ورئيس وفده في محادثات مع روسيا، من بين أمور أخرى، لمناقشة مدينة ماريوبول، المحاصرة من قبل الغزاة، وقال «نحن نبذل كل ما في وسعنا لإنقاذ شعبنا».

وفي هذا الصدد، أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع، أولكساندر موتوزيانيك، يوم الجمعة أن «القتال العنيف مستمر» ولا يمكن للغزاة الاستيلاء على هذه المدينة بالكامل، وفقًا لوكالة Ukrinform.

El gobierno de Ucrania continúa preocupado por la situación del sur del país REUTERS

«الوضع في ماريوبول صعب والنضال مستمر. يشارك الجيش الروسي باستمرار وحدات إضافية لاقتحام المدينة، وفي الوقت الحالي، تجري معارك نشطة بالقرب من مصنع Illich وفي منطقة ميناء ماريوبول. لكن الروس لا يستطيعون الاستيلاء على هذه المدينة بالكامل»، قال موتوزيانيك.

كما ذكر زيلينسكي أنه ناقش مع وزراء حكومته كيفية حل المشاكل الاقتصادية الملحة التي نشأت خلال الأحكام العرفية المفروضة بعد الغزو الروسي.

وشدد على أن أربعة أخماس جميع الشركات الأوكرانية قد عادت بالفعل للعمل في منطقة آمنة، وخاصة شركات الصناعات الثقيلة، وأنه يجري إعادة بناء شبكات النقل.

وأضاف أنه في هذه الظروف، «مهما حدث، في جميع المدن والمجتمعات التي لا يوجد فيها وجود للمحتلين والأعمال العدائية، من الضروري إعادة الاقتصاد إلى أقصى حد».

وقال الرئيس إن وزارة السياسة الزراعية والأغذية ذكرت أن حملة الزراعة بدأت وتستمر في جميع المناطق، بما في ذلك لوهانسك ودونيتسك.

كما أعلن أن ترميم الطرق والسكك الحديدية قد بدأت، وأنه ابتداء من يوم السبت سيتم إعادة إنشاء خط السكك الحديدية مع تشيرنيهيف ونيزهين، وأن القطارات تعمل بالفعل بين مدن منطقة سومي.

(مع معلومات من EFE)

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