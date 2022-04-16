مع توقف الكونغرس، يدخل قانون الإجهاض حيز التنفيذ في حالات الاغتصاب مع اعتراضات غييرمو لاسو

Vista general de la Asamblea Nacional de Ecuador, en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome

وفي أعقاب قرار المحكمة الدستورية بإعادة حق النقض الذي قدمه رئيس الجمعية الوطنية غييرمو لاسو لقانون الإجهاض في حالة الاغتصاب، أصبحت المقاعد التشريعية في وضع غير مريح. في الوقت الحالي، لا يملك الحزب الحاكم ما يكفي من الأصوات للمضي قدمًا في موقف لاسو ولا تملك المعارضة الأرقام اللازمة للتصديق على النص المعتمد أصلاً.

وهناك ثلاث قضايا تواجه الجمعية الوطنية مع السلطة التنفيذية بشأن هذه المسألة: الحد الزمني للحمل للتمكين من الإجهاض؛ والمتطلبات القانونية لممارسة الضمان؛ والاعتراف بالاستنكاف الطبي الضميري. بالإضافة إلى ذلك، يقترح الرئيس لاسو أن يعتبر إنهاء الحمل غير المرغوب فيه استثنائيًا وليس كحق، على عكس ما هو مقترح في المشروع.

في هذه الظروف، لا يمكن تعريف الهيئة التشريعية بخيار، وبالأمس اضطر رئيس الجهاز، غوادالوبي لوري، إلى تعليق الجلسة. لكن الموعد النهائي للهيئة التشريعية للعمل على حق النقض قد انتهى اليوم، وإذا لم يكن هناك اتفاق بين المقاعد التشريعية التي تسمح بالتعريف، فإن النص المعدل من قبل الرئيس لاسو سيدخل حيز التنفيذ لأن الفترة الإلزامية قد انتهت، والتي في الإكوادور تسمى «وزارة القانون». وبهذه الطريقة، يمكن أن تقوم الفتاة والمراهقة و/أو المرأة بالإجهاض بسبب الاغتصاب لمدة تصل إلى 12 أسبوعا من الحمل دون تمييز بسبب العمر أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وبعد تقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام أو إفادة خطية مشفوعة بيمين في مركز التدخل الطبي.

في الجلسة التشريعية بالأمس، أصرت بيرينا كوريا، من كتلة كوريستا، على أن تتماشى الجمعية مع التغييرات الـ 61 التي أدخلها الرئيس لاسو في 63 مادة من النص المعتمد أصلاً. لصالح هذا الاقتراح لا تزال هناك 75 وصية: 29 من Correísmo، 17 من Pachakutik الأصلي، 12 من اليسار الديمقراطي، 9 من الحزب الحاكم، 4 من الحزب الاجتماعي المسيحي و 4 مستقلة. ولكن في وقت التصويت كان اقتراح كوريا 17 صوتا فقط لصالح، 73 ضد و 40 رفض بالإضافة إلى 7 أعضاء الجمعية الغائبين. قام الرئيس لوري على الفور بتأجيل الجلسة وسط احتجاجات مقاعد اليسار الديمقراطي (ID). أما الأعضاء الآخرون في الجلسة العامة التشريعية فقد غادروا الاجتماع فقط.

إذا لم تجلس الجمعية الوطنية وتصوت، فإن النص الذي تم نقض عليه وتعديله جزئيًا من قبل السلطة التنفيذية سيدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من 16 أبريل عندما يتم تأكيد عدم وجود نص تشريعي. لا يمكن دخول الهيئة الجماعية إلا في حق النقض الجزئي أو التصديق عليها في النص الأصلي، ولكن طالما أنها لم تتخذ موقفا بعد، فإن النص الذي اعترض عليه رئيس الجمهورية سيدخل حيز التنفيذ في منتصف الليل اليوم ومن قبل وزارة القانون.

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