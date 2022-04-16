لماذا لا يلعب هيكتور هيريرا للمرة الخامسة على التوالي مع أتلتيكو مدريد؟

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Celta Vigo - Wanda Metropolitano, Madrid, Spain - February 26, 2022 Atletico Madrid's Joao Felix and Hector Herrera REUTERS/Javier Barbancho

بعد إقصاؤه في مرحلة ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، على يد مانشستر سيتي، يستعد أتلتيكو مدريد للعودة إلى النشاط في الدوري الإسباني، حيث لم يكن لديهم أفضل خطوة. أعلن دييغو بابلو سيميون المكالمة التي سيتلقاها إلى التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية إسبانيول في ملعب واندا متروبوليتانو ليوم المباراة 32، لكنه لن يتمكن من الاعتماد على وجود هيكتور هيريرا في خط الوسط.

للمرة الخامسة على التوالي، لم يتم استدعاء مواطن روزاريتو، باجا كاليفورنيا، مع الفريق الأول. على الرغم من أنه شارك في التدريب مع المجموعة، إلا أنه يتعافى من عدم الراحة في فخذه الذي ابتليت به منذ 30 مارس من هذا العام. وفقًا لفريق rojiblanco، فإن الآفة تستحق فقط إعادة التكيف وجلسات العلاج الطبيعي اليومية دون فترة نقاهة مؤكدة.

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