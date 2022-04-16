لماذا تحتاج الكلاب للذهاب في نزهة على الأقدام؟

A black and white Border Collie holds the leash of a tan and white Chihuahua while both dogs walk.

أولئك الذين اختاروا الكلاب كحيوان مصاحب يفترضون أنه يجب أخذهم في نزهة كل يوم لتخفيف أنفسهم وممارسة التمارين الرياضية. ومع ذلك، فإن القليل منهم يعرفون أن هذا المشي هو أيضًا مكافئ للكلب لقراءة الأخبار من قبل البشر.

إن المشي الهادئ، وليس في عجلة من أمره، يسمح للكلب من خلال الصور الشمية، لالتقاط البيئة، سيكون مساهمة لا تقدر بثمن في صحته العاطفية ونتيجة منطقية لصحته البدنية الكاملة.

يتحدث بعض المؤلفين عن المشي الكلب كاختراع بشري ويقترحون استبداله بالألعاب. الاقتراح أوسع بكثير: المشي والألعاب معًا هي بلا شك مثالية لعلاقتنا الكاملة مع الكلاب.

أفضل شيء يمكننا القيام به هو تضمين وقت المشي إلى تلك الألعاب لتحفيز الكلاب والاستمتاع بحياة كاملة وسعيدة.

Los juegos que puede hacer un perro son variados, uno de ellos es el “tome y traiga”, que consiste en tirar una pelota, un palo o un objeto y que el perro lo recupere trayéndolo (Getty) Getty Images

لا ينبغي أن يكون المشي متسرعًا أو يكون السبب الوحيد والحصري للامتثال للولايات الفسيولوجية للحيوان. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يستغرق المشي وقتًا ويسمح لك بالشم من أجل تحقيق ما يعادل النظر إلى النوافذ الزجاجية الملونة أو تقدير المناظر الطبيعية بصريًا.

من خلال رائحة الكلب سوف تكون قادرة على تمييز من مرت، والسماح له أن يعرف أنه ذهب أيضا من خلال علامته ولها فكرة بانورامية واضحة من بيئة حيه، ضرورية للغاية لملئه الحياة.

تتنوع الألعاب التي يمكن للكلب لعبها، أحدها هو «أخذ وإحضار»، والذي يتكون من رمي كرة أو عصا أو كائن وأن الكلب يستردها بإحضارها. فيما يتعلق بهذه اللعبة، غالبًا ما يكون من الصعب استعادة الكائن أو الكرة التي بمجرد اصطيادها الكلب، يعتبرها امتلاكه أو فريسته «ميتة بالفعل» ولا تعيده، مما يحبط تطور تسلسل اللعبة.

تتمثل إحدى طرق السماح باستمرارية اللعبة في القيام بذلك باستخدام كرتين وعندما تتعافى الأولى، نجعل اللدغة الثانية، والتي ستكون أكثر جاذبية لأنها «حية» عندما ترتد بعملنا وستدفعها إلى إطلاق أول واحد مستمر في تطوير النشاط.

El paseo debe llevar su tiempo y permitirle olfatear para lograr lo que sería el equivalente nuestro a mirar vidrieras o apreciar visualmente un paisaje (Foto: Jonas Walzberg/dpa) Jonas Walzberg/dpa

لعبة أخرى هي «mothief» من طفولتنا، والتي تتكون من مطاردة ومطاردة من خلال تبادل الأدوار على التوالي. من ناحية أخرى، يفهم العديد من الكلاب لعبة الكمين بأنها «إخفاء والبحث» عن الطفولة البشرية وتعرف كيفية ممارستها.

من الألعاب الأخرى التي تحبها الكلاب أكثر من غيرها البحث عن الحلوى المخفية لأنها تسمح لهم بتطوير حاسة الشم.

الحقيقة هي أن اللعب أثناء المشي أو خارجه هو طريقة ضرورية وأساسية للترابط مع كلابنا ، لأن التحفيز على المستوى الجسدي والعقلي سيجعل الحيوان أكثر هدوءًا وسعادة.

*الدكتور خوان إنريكي روميرو @drromerook هو طبيب بيطري. متخصص في التعليم الجامعي. درجة الماجستير في علم النفس المناعي uroendocrinology. المدير السابق لمستشفى مدرسة الحيوانات الصغيرة (UNLPAM). أستاذ جامعي في العديد من الجامعات الأرجنتينية. محاضر دولي.

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