من هو إليسيو «N»، رئيس بلدية كامبيتشي السابق مع مذكرة توقيف لتحويل الموارد

وأكدت ليدا سانسوريز، الرئيسة الحالية مذكرة توقيف ضد إليسيو «ن»، العمدة السابق لبلدية كامبيتشي ومن كان يترشح لحكومة الولاية في الانتخابات الأخيرة في عام 2021. ويتهم عضو حزب Movimiento Ciudadano باختلاس الأموال العامة.

وفقًا للحاكم مورينيستا، فإن إليسيو متهم بتنفيذ الاختلاس والعمليات بموارد ذات مصدر غير مشروع والاحتيال الضريبي والتجمع الإجرامي والفواتير الكاذبة. وفقًا لـ Sansores نفسها، فإن المسؤول السابق هارب من القانون لأنه لم يمثل في التعيينات الأولى مع القاضي.

«لقد نهب. إنه هارب، إنه هارب. الشخص الذي قال «المرشح الصادق» ليس أكثر من أشخاص ليس لديهم وازع. وهناك تحقيقات اخرى جارية، ولكن من المحزن جدا انه فعل ذلك».

Eliseo "N", exalcalde de Campeche con orden de aprehensión. Foto: Twitter @EliseoFdzM

وأضاف: «آمل أن يظهر. تحدث عن كيف أنه لا يدين بأي شيء ومنذ جلسة الاستماع لم يظهر. مذكرة التوقيف هذه هي نتيجة، ولا حتى للشكوى التي قدمناها، ولكن لمراجعة الدولة التي قامت بها للبلدية والتي وجدت جريمة الاختلاس، التي لديها سجن إلزامي. أنه لا يمكنك الإعفاء من الاحتجاز السابق للمحاكمة بغرامة. لهذا السبب أعتقد أنه خائف».

أصدرت السلطات القضائية مذكرة التوقيف في 6 أبريل من هذا العام بموجب الورقة رقم 300/21-2022/JC وتم دمجها في مجلد التحقيق 4729/21-2022/JC. مكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد التابع للكيان يحقق، من بين جرائم أخرى سبق ذكرها، في اختلاس أكثر من 50 مليون بيزو مصدرها الخزانة.

كما أشارت سانسورز إلى أنه تم وضع إنذار للهجرة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) للكشف عن إليشا إذا كانت تنوي مغادرة البلاد أو عبور أي حدود بين البلدان.

Eliseo "N", exalcalde de Campeche con orden de aprehensión. Foto: Twitter @EliseoFdzM

على وسائل التواصل الاجتماعي، كان أن العمدة السابق قام بآخر نطق علني له. «لن نقع في الاستفزازات أو نتفاعل مع الغريبة والأكاذيب. سيهتم الوقت بوضع الأشياء في مكانها. نحن نفعل الشيء لدينا! لمواصلة الاستعداد لتحسين ولايتنا»، وكتب على تويتر في 9 أبريل. ورافق المنشور صورة يظهر فيها في مدرسة هارفارد كينيدي، في الولايات المتحدة.

إليسيو حاصلة على شهادة في التسويق ودرجة الماجستير في الصحافة الرقمية. كموظف عام، كان نائبًا محليًا للمقاطعة الثانية ورئيس بلدية كامبيتشي للفترة 2018-2021. وفقًا لموقع الشفافية في Movimiento Ciudadano، فقد تم الاعتراف به للحفاظ على الإدارة الشفافة من قبل المنظمات غير الحكومية، ناهيك عن أي منها.

2وقد أكسبه أدائه اعترافًا من المنظمات غير الحكومية كحكومة شفافة وحقق إدارة الخدمة العامة على أساس إعادة التنظيم الإداري ورعاية المواطنين والحصول على الموارد الفيدرالية «، يقرأ في المناهج الدراسية لمن يتلقى الآن مذكرة توقيف.

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