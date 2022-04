أين تشاهد أفلام روبرت إيغرز، المخرج الذي على وشك إصدار «الرجل من الشمال»

مقطورة لـ «الرجل من الشمال». (صور عالمية)

يعرض روبرت إيغرز هذا الأسبوع لأول مرة فيلمه الجديد «الرجل من الشمال»، الذي يضم مرة أخرى أنيا تايلور جوي بين الأبطال بالإضافة إلى The Witch، الفيلم الأول للمخرج الأمريكي الذي فاز بالجمهور وشباك التذاكر والنقاد المتخصصين . بالنسبة لاقتراحه الجديد، سيدخل في قصة فايكنغ للانتقام التي سيكون ألكسندر سكارسجارد في وسط المشهد.

المخرج الأمريكي المولود في نيو هامبشاير لديه فيلمين روائيين فقط في فيلمه، والذي يصل معه هذا الأسبوع سيكون بالفعل ثلاثة في تاريخه. هذا لا يمنعه من التصوير مع أفضل الممثلين المتاحين أو الوصول إلى مشاريع مثل طبعة جديدة من Nosferatu، وهو كلاسيكي من تاريخ الأفلام الكلاسيكية من إخراج F.W. Murnau. مع مهنة واعدة كمخرج، نراجع أول فيلمين له وأين لمشاهدتهما.

لا بروجا - نيتفليكس

من بطولة أنيا تايلور جوي، الشابة التي أصبحت بعد سنوات ظاهرة عالمية مع سلسلة Lady's Gambit، يحكي الفيلم قصة بسيطة في الإنتاج، ولكنها معقدة من السيناريو. استخدام رائع للمونتاج والتصوير الفوتوغرافي للدخول في قصة عن السحرة في نيو إنجلاند في عام 1630. استجمام ممتاز للأزياء، لغة مستخدمة في ذلك الوقت مطبقة بشكل جيد والجو. العناصر الرئيسية لنبرة الفيلم لمرافقة قصة وأداء الممثلة. مر الفيلم بالعديد من المهرجانات بنجاح كبير ثم كان وصوله إلى السينما التجارية أفضل مما كان متوقعًا. خطاب تغطية لا يهزم لـ Eggers.

«الساحرة» تجري في عام 1630 في نيو إنجلاند، عندما تتعرض عائلة مسيحية متدينة للتهديد من قبل قوى السحر والسحر الأسود.

إل فارو - ستار+

كان الرهان أكبر. ليس في الميزانية، ولكن في الطموح. أعاد روبرت إيغرز سرد قصة «صغيرة»، لكن الرهان كان ضخمًا. أبطالها: ويليم دافو وروبرت باتينسون، الذين وضعوا أنفسهم في مكان حارس المنارة ومساعده. السياق: مغلق لأسابيع وعلى حافة الجنون على جزيرة ملعونة مفترضة. تم تصوير كل ذلك باللونين الأبيض والأسود وفي شكل مربع أكثر من المعتاد، وهو خيار جريء لمؤلف محفوف بالمخاطر أيضًا. تمكن الفيلم الثاني للمخرج الأمريكي من إقناع النقاد المتخصصين وهوليوود نفسها.

ستؤوي جزيرة غامضة حارس منارة مخضرم (ويليم دافو) ومساعده الشاب (روبرت باتينسون) لمدة أربعة أسابيع. (صور عالمية)

رجل من الشمال - في دور السينما

الفيلم الجديد لروبرت إيغرز، مدير الساحرة والمنارة المذكورة للتو والرائعة، لديه بالفعل ردود الفعل الأولى على الفيلم الذي يتحدث عن قصة انتقام مليئة بالدم. كما يسلطون الضوء على أن الفيلم هو أكثر المخرجين إمكانية الوصول إليه وأنه مليء بالأداء الجيد. ويتفق الجميع على أنه عمل ممتاز. حتى أنهم أطلقوا عليه اسم «لا يهزم». ويستند نورثمان (اسمه الأصلي) إلى الحكاية الاسكندنافية الشعبية التي ألهمت هاملت شكسبير. حصل Eggers على ميزانية قدرها 90 مليون دولار لتقديم قصة يتم فيها إطلاق السحر مرة أخرى والجانب الأكثر وحشية للإنسان. في أول معاينة رسمية لها، تظهر بالفعل جميع رسائلها، بما في ذلك عودة أنيا تايلور جوي للعمل مع المخرج الذي قذف حياتها المهنية.

يفتح في 21 أبريل في دور السينما.

إنتاج ملحمي يحكي مغامرات أمير الفايكنج الشاب، الذي يريد الانتقام لمقتل والده. (صور عالمية)

بينما تنتهي الجولة الصحفية لـ The Man from the North، يواصل روبرت إيغرز العمل على Nosferatu، طبعة جديدة من فيلم الرعب الكلاسيكي، على الرغم من أنه يدعي أن فيلمه ملعون وذلك لأن «روح F.W. Murnau تعطيه علامات على أنه يجب أن يتباطأ». وفي الوقت نفسه، يبقى انتظار إصدار فيلمه الأخير، الذي لا يزال يضيف الإبهام.

استمر في القراءة: