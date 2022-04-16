الطقس في المكسيك في 16 أبريل: يوم السبت المجد مع درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية

من المتوقع أن يكون لدى دائرة الأرصاد الجوية الوطنية درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية في أكثر من 18 كيانًا في جميع أنحاء البلاد. ويرجع ذلك إلى وجود موجة حر تولد بيئة مسائية شديدة الحرارة. ومع ذلك، سيكون هطول الأمطار موجودًا أيضًا، وتحديدًا في الشمال الشرقي والشرقي والجنوب الشرقي من البلاد بسبب دخول الرطوبة من خليج المكسيك والمحيط الهادئ والبحر الكاريبي.

ستسجل المكسيك درجات حرارة دنيا تصل إلى -5 درجة مئوية في المناطق الجبلية في تشيهواهوا ودورانجو. في المقابل، سترتفع الارتفاعات إلى 45 درجة مئوية في كواهويلا، نويفو ليون، تاماوليباس، سان لويس بوتوسي، كويريتارو، هيدالغو، سينالوا، ناياريت، خاليسكو، ميتشواكان، موريلوس، غيريرو، بويبلا، أواكساكا، فيراكروز، تشياباس، كامبيتشي ويوكاتان وما يصل إلى 40 درجة مئوية في سونورا، كوليما، ولاية المكسيك، تاباسكو و كوينتانا رو.

Valle de México: من المتوقع وجود بيئة باردة إلى معتدلة عند الفجر، وكذلك سماء متوسطة الغائمة إلى غائمة خلال النهار، مع احتمال هطول أمطار معزولة في مكسيكو سيتي وفي ولاية المكسيك، والتي يمكن أن تكون مصحوبة بصدمات كهربائية.

Clima en México para el 16 de abril de 2022. Foto: @conagua_clima

في مكسيكو سيتي، من المتوقع درجة حرارة لا تقل عن 16 إلى 18 درجة مئوية وبحد أقصى من 29 إلى 31 درجة مئوية. بالنسبة لعاصمة ولاية المكسيك، درجة حرارة لا تقل عن 9 إلى 11 درجة مئوية وبحد أقصى 26 إلى 28 درجة مئوية.

شبه جزيرة باجا كاليفورنيا: سماء غائمة جزئيًا ولا مطر في المنطقة. بيئة باردة خلال الصباح مع الصقيع في المناطق الجبلية في باجا كاليفورنيا. في فترة ما بعد الظهر، سيكون الجو دافئًا إلى دافئ.

شمال المحيط الهادئ: سماء غائمة جزئيًا معظم اليوم. لا مطر في المنطقة. جو الصباح البارد والبارد إلى المعتدل في سينالوا. في فترة ما بعد الظهر، جو دافئ إلى دافئ.

وسط المحيط الهادئ: سماء غائمة جزئيًا ولا مطر. جو بارد في الصباح، في فترة ما بعد الظهر الدافئة إلى بيئة شديدة الحرارة.

جنوب المحيط الهادئ: سماء غائمة بعد الظهر مع الاستحمام والصدمات الكهربائية والبرد المحتمل تسقط في تشياباس، وكذلك الأمطار المعزولة في أواكساكا وعدم هطول الأمطار في غيريرو. جو بارد في الصباح مع ضباب ضباب في المناطق الجبلية وحار إلى حار جدا في فترة ما بعد الظهر في المناطق الساحلية.

Clima en México para el 16 de abril de 2022. Foto: @conagua_clima

خليج المكسيك: غائم جزئياً في الصباح وغائم في فترة ما بعد الظهر؛ زخات معزولة في تاماوليباس. لا مطر في فيراكروز وتاباسكو. جو بارد عند الفجر مع ضفاف الضباب في المناطق الجبلية في المنطقة وحار إلى حار جدا في فترة ما بعد الظهر.

شبه جزيرة يوكاتان: سماء صافية خلال الصباح وغيوم غائم في فترة ما بعد الظهر، مع عدم هطول أمطار في المنطقة. جو صباحي معتدل وفي فترة ما بعد الظهر دافئة إلى جو حار جدًا.

ميسا ديل نورتي: سماء غائمة جزئيًا معظم اليوم مع أمطار معزولة في كواهويلا ونويفو ليون وسان لويس بوتوسي. لا مطر في بقية المنطقة. بيئة الصباح الباردة إلى شديدة البرودة مع الصقيع في جبال تشيهواهوا ودورانجو. في فترة ما بعد الظهر الدافئة إلى الجو الدافئ.

ميسا سنترال: سماء غائمة جزئيًا في الصباح وغيوم في فترة ما بعد الظهر مع أمطار معزولة في كويريتارو وهيدالغو وموريلوس وبويبلا. جو صباح بارد إلى بارد في المناطق الجبلية. في فترة ما بعد الظهر، جو دافئ.

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