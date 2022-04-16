زادت اضطرابات الصوت بنسبة 30٪ خلال الوباء

الصوت هو أداة لا غنى عنها للتواصل البشري. السبب الأكثر شيوعًا لاضطرابات الصوت هو عملية التهابية في الحبال الصوتية ، والتي تسعى جاهدة لزيادة الحجم في مواجهة العقبات التي تفرضها المسافة المادية أو الضوضاء من البيئة أو قطعة قماش حزام الذقن.

لزيادة الوعي بالرعاية الصوتية وأهمية الكشف المبكر عن الأمراض التي تصيب الحنجرة والحبال الصوتية، يتم الاحتفال باليوم العالمي للصوت في جميع أنحاء العالم في 16 أبريل من كل عام.

هناك عدد من الأعراض التي يجب الانتباه إليها لأنها قد تشير إلى مشاكل في الحبال الصوتية. تغطي التغييرات في جودة الصوت مجموعة من المواقف: « يبدو الأمر مختلفًا عن المعتاد أو شيء أكثر «أجش»، ما يعرف باسم خلل النطق، أي صعوبة في إصدار الأصوات عند محاولة التحدث، والتي يمكن أن تظهر نفسها على أنها أكثر مملة ومتجددة الهواء وضيق قالت الأخصائية باتريشيا فارياس، طبيبة علاج النطق في المستشفى البريطاني: «صوت، مع تخفيضات، حتى الخسارة الكاملة للصوت أو فقدان الصوت أو فقدان الصوت أو فقدان الصوت».

هناك أيضًا أنواع أخرى من «العلامات الحمراء» مثل التعب أو التعب أثناء الكلام أو بعده، والشعور بضيق التنفس، والألم و/أو عدم الراحة في الرقبة والكتفين عند التحدث، والتطهير المتكرر، وعدم الراحة عند البلع، وآلام الأذن بعد التحدث، وإحساس جسم غريب في الحلق و/أو فقدان جزئي صوت أو إجمالي، من بين أمور أخرى.

La causa más común de alteraciones de la voz es un proceso inflamatorio de las cuerdas vocales (Getty)

على الرغم من أن هناك في كثير من الأحيان فكرة أن العناية الصوتية مخصصة فقط لقطاعات معينة، مثل المعلمين أو المطربين أو المتحدثين، حذرت فابيانا وايلدر، رئيسة علاج النطق في مستشفى دي كلينيكاس: «أي تغيير في الصوت هو مؤشر لإجراء استشارة وإذا استمرت هذه التعديلات أكثر من 15 يومًا، يتطلب نعم أو نعم استشارة مع أخصائي حنجرة متخصص ومعالج النطق. ليس من الطبيعي أن يصبح الصوت أجش أو خلل النطق أو ظهور فترات راحة، لا عند الأطفال ولا عند البالغين».

وأشار المتخصص إلى أن ما يقرب من 30٪ من عامة السكان يعانون من خلل النطق في مرحلة ما من حياتهم وأنه في حالة المهنيين الصوتيين، يرتفع هذا الرقم إلى 45٪.

وقد تفاقم هذا الوضع بسبب جائحة Covid-19، حيث زادت المشاورات منذ إنشائها بأكثر من 30٪ في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 60 عامًا، وبدرجة أقل في نطاق 65 إلى 70. من بين الأسباب الرئيسية، شمل وايلدر القيود التي نفذتها حالة الطوارئ الصحية: «تغيرت ديناميكية الاتصال. بسبب القناع، فإن الوضوح في التحدث محدود وعلينا بذل المزيد من الجهد لفهمه. هناك العديد من المرضى الذين يبلغون عن الكثير من الانزعاج: شعور بالجفاف أو جسم غريب».

في كبار السن، ترتبط الاضطرابات الصوتية بحالة العزلة الأولية: «مع كل القيود، لم يتواصل كبار السن، لذلك هناك انخفاض في الأداء فيما يتعلق بعدم استخدام الصوت»، كرر المتخصص في مستشفى دي كلينيكاس.

ما هي أفضل طريقة للعناية بالصوت؟

Los expertos recomiendan evitar comunicaciones telefónicas prolongadas y aconsejan no forzar la voz ni gritar (Foto: Christin Klose/dpa) Christin Klose/dpa

«معرفتها وتدريبها. في كثير من الأحيان يكون المؤشر العلاجي له علاقة بإدراك ما هي عناصر استخدام الصوت من أجل تجنب الإصابات والنطق في المستقبل. بشكل عام، يحدث علم الأمراض الحميدة بسبب سوء استخدام الصوت وإساءة استخدامه، أي ارتفاع الطلب الصوتي وبدون تشخيص وعلاج مناظري »، أوضح وايلدر.

«من الضروري معرفة أنه إذا استمر خلل النطق أو أي من هذه الأعراض أو العلامات لأكثر من سبعة أيام، فمن الضروري استشارة طبيب متخصص. غالبًا ما ترتبط العديد من الأضرار والإصابات في الحنجرة بأصوات أجش أو قاسية أو مشددة وعادة ما يتم تقليلها أو تطبيعها».

التشخيص والوقاية

ستقام خدمة علاج النطق في مستشفى دي كلينيكاس دي بوينس آيرس اعتبارًا من يوم السبت 16 أبريل، والتي ستهدف إلى توفير مزيد من المعلومات حول الخصائص الرئيسية للصوت. سيتم إجراء تحليل صوتي للصوت على أساس التسجيلات المستلمة. لإجراء الاستعلام، يجب عليك إرسال بريد إلكتروني إلى dmvhospitaldeclinicas@gmail.com

«إذا كان هناك أي نوع من التعديلات، فسنقوم بإشارة و/أو اقتراح بالخطوات التي يجب اتباعها فيما يتعلق بالخصائص التي نقيمها. قد يكون هذا مؤشرًا على استشارة مبكرة في طب الأنف والأذن والحنجرة أو التدريب الصوتي أو المراقبة الدورية اعتمادًا على الطلب الصوتي «، أوضح رئيس علاج النطق في المستشفى الجامعي.

من جانبها، ستوفر منطقة الحنجرة والصوت التابعة لخدمة طب الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى البريطاني محادثة مفتوحة ومجانية عبر الإنترنت لزيادة الوعي حول استخدامات وتجاوزات الصوت، وطرق الوقاية من الأمراض والأضرار والإصابات، ورعاية خاصة عند استخدام الصوت للعمل، من بين الآخرين. سيعقد في 22 أبريل الساعة 7 مساءً وسيكون عنوانه: «كل الحياة بصوت».

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