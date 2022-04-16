فيديو: دقائق من الكرب بسبب حريق حافلة SITP في وسط مدينة بوغوتا

بعد ظهر يوم الجمعة العظيمة، وقعت حالة طوارئ في بلدة أنطونيو نارينيو، حيث اشتعلت النيران في حافلة تابعة لنظام النقل العام المتكامل (SITP) وتسببت في دقائق من الكرب من ضخامة النيران.

كانت السيارة مملوكة من قبل الوكيل، هذه هي حافلة S.A.S الخاصة بي التي غطت طريق باشوي-بوسكي سان كارلوس وتعرضت للحادث في الشارع الأول مع سباق 24 ب.

لحسن الحظ، لم يترك الحدث سوى خسائر مادية، ولكن ليس من الأرواح، حيث قام الركاب الستة الذين كانوا على متنها بإخلاء السيارة في الوقت المناسب، وفقًا لتقرير الأخبار التلفزيونية العامة RTVC Noticias.

تم تعميم شريط فيديو على الشبكات الاجتماعية يسمع فيه صوت سائق SITP آخر، يدعي أنه ساعد في السيطرة على النيران وأنه على الرغم من أنهم استخدموا طفايات الإطفاء الثلاثة التي كان يحملها كجزء من مجموعة الطوارئ.

«بمجرد الإبلاغ عن الحادث، تم تفعيل بروتوكولات القضية، وحضرت مساعدة فريق الإطفاء في المحطة المركزية»، نقلوا في RTVC Noticias عما قالوه في Transmilenio لهذه القضية.

في مجلة سمانا، أفادوا أن السلطات بدأت تحقيقًا مناظرًا لتحديد سبب الحادث.

«ستخضع السيارة النموذجية لعام 2014 لمراجعة مجموعة الأسطول الكهربائي للتدقيق لتحديد الأسباب التي أدت إلى الحدث. بمجرد معرفة الأسباب، سيتم اتخاذ التصحيحات اللازمة «، أكدوا على ما شرحوا في Transmilenio.

حالة الطوارئ الأخرى التي وقعت يوم الجمعة العظيمة كانت حالة قاصر تحت 12 فقدت في محمية Monserrate.

أفاد العقيد ديوجينيس سيرانو، مدير الدفاع المدني في بوغوتا، في حوارات على قناة «مورنينغ نيوز» التابعة لراديو بلو، أن القاصر عرّفت نفسها بأنها فيكتوريا خوسيه دياز.

قال سيرانو: «التقرير من فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، ترتدي قميصًا ورديًا وتضيع على درب مونسيرات».

بالإضافة إلى ذلك، قدم مدير الدفاع المدني سلسلة من التوصيات للأشخاص الذين سيتسلقون التل، «عليك أن تكون على دراية تامة بالأطفال وعدم السماح لهم بالرحيل».

وأكد العقيد ديوجين أن أكثر من 10،000 شخص قد صعدوا بالفعل إلى مونسيرات. وحذر من أنه على الرغم من تمكين معبر المشاة حتى الظهر، إلا أن التلفريك والقطار الجبلي المائل سيستمر في العمل.





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