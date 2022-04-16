فيديو: أندريا فالديري تضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل مع بناتها بعد ساعات قليلة من زواجهما

في يوم السبت 16 أبريل، تم إصدار الصور الأولى للزواج بين أندريا فالديري وفيليبي ساروما من خلال بوابات القيل والقال على الشبكات الاجتماعية. كان «Gismes Hoy Coll» من أوائل من نشر محتوى بارانكويليرا الانتهاء من تفاصيل التشطيب، مع مقطع فيديو يمكنك من خلاله مشاهدة تصفيفة الشعر المؤثرة وجعل اللمسات الأخيرة على مكياجها.

لكن هذا لم يكن الشيء الوحيد الذي لفت انتباه المنشور، حيث يظهر الفيلم مدى حماسها لرؤية بناتها في ملابس pagecitos: ترتدي إيزابيلا وأدهارا فساتين أميرة زرقاء جميلة وتنانير تول.

تعطيها أكبر بناتها قبلة على فمها وتقول «لا فالديري» لابنتها: «كن حذرا أنا وصمة عار لك»، بينما في جزء آخر من الفيديو، في المقدمة، تظهر أدهارا ممسكة بأيدي أحد رفاقها. الراقص، متحمس، يقول له:

تقول سيدة الأعمال: «أوه، انظر إلى ذلك coquetry، والدة حبي، جميلة... قبلة صغيرة أدهارا، قبلة للأم».

إليك المحتوى الكامل لـ Andrea Valdiri :

شاركت الراقصة فساتين بناتها التي سيرافقونها بها في يومها الأكثر خصوصية

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