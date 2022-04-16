ضحية نزاع مسلح تطالب بالتعويض عن وفاة ابنه في عام 1997

La Unidad para las Víctimas detalló que en "chivas", como se conoce en Colombia a los coloridos autobuses escalera, han regresado a sus hogares "entre el domingo 1 y el lunes 2 de agosto alrededor de 3.400 personas correspondientes a 1.456 familias de las diferentes veredas (aldeas)". EFE/Edgar Domínguez /Archivo

اعترفت محكمة الأسرة في سانتا مارتا بوصاية إنريكي ديل كارمن كاستيلو، من أجل الحصول على التعويض الذي وعدت به وحدة الضحايا منذ عام 2020. ووفقاً للوقائع، قُتل ابنه في عام 1997 على يد جماعات مسلحة في أراكاتاكا (ماغدالينا)، في سياق النزاع المسلح في كولومبيا.

تم إصدار هذه القصة من قبل El Espectador يوم الجمعة 15 أبريل. يشير التحقيق الإعلامي إلى أن كاستيلو كان ينتظر 25 عامًا للحصول على رد من مكتب المدعي العام. في عام 2011، بعد تمرير القانون 1448، أخذ قضيته إلى وحدة الضحايا.

وأيد الكيان، بعد مراجعة ملف كارمن كاستيلو، تعويضها مرتين. كانت المرة الأولى في يونيو 2020، بنسبة 50٪؛ وفي نوفمبر 2021، بنسبة 25٪. على الرغم من ذلك، لم يتمكن من الحصول على وزن واحد، وبالتالي أشرف على الوحدة، وفقا لما ذكرته المعلومات في الصحيفة الوطنية.

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وقال الرجل في تصريحاته: «لا أعرف ماذا حدث للتعويض. واحد أمي. أنت لا تعرف ما إذا كنت مخدوعًا أم لا. لم يتم استدعاتي أبدًا للمدفوعات أو أي شيء. هذه كذبة. في أي بنك لم يكن هناك أي أموال باسمي. العائلة تعطيني المال. الأصدقاء يعطونني عشرة، أعطني خمسة. أعطوني التذكرة. البعض يعطيني الطعام، والبعض الآخر يعطيني النوم».

قرار من وحدة الضحايا في نوفمبر 2021، كان من شأنه أن يعطي الأولوية لمدفعته ويعترف به كشخص ضعيف للغاية. في القرار، ينص الكيان على أنه منذ يونيو 2020 تمكنت Castillo من الحصول على تعويضها، ومع ذلك، فإن النسبة المئوية المخصصة «لم يتم تحصيلها». لذلك، عادت الموارد إلى وزارة المالية.

في نسختها من يوم الجمعة العظيمة, El Espectador, أشارت إلى أن محكمة سانتا مارتا وافقت على دراسة الالتماس والتحقق مما إذا كانت حقوق كاستيلو في الالتماس, الإجراءات القانونية الواجبة والحد الأدنى من الحيوية قد انتهكت.

ومن بين القرارات الأولى للتوغادو، سيُطلب من مدير وحدة الضحايا، رامون ألبرتو رودريغيز، إلى جانب مكاتب المؤسسة، إعداد تقرير كامل ومفصل عن إجراءات الوصاية.

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قانون الضحايا واستعادة الأراضي

القانون 1448 لعام 2011 هو ما يفتح أبواب الجبر لضحايا النزاعات المسلحة، ولهذا السبب لم يتم إنشاء وحدة الضحايا فحسب، بل أنشئت أيضا وحدة رد الأراضي، التي بدأت العمل في كانون الثاني/يناير 2012.

وفي الوقت نفسه، أنشئت الوحدة الإدارية الخاصة لإدارة إعادة الأراضي المجردة، وهي مسؤولة عن تنظيم وحفظ سجلات جميع المباني التي يُزعم أنها حرمت أو مهجورة، وتلقي طلبات رد الممتلكات، وعرض القضايا على قضاة جدد بشأن الرد في نيابة عن الضحايا.

وبعد مرور عشر سنوات على العقوبة، أصدر القضاة والقضاة في الولاية القضائية الخاصة لاسترداد الأراضي 422 6 حكما يأمر (أو يرفض) رد 130 12 طلبا لاسترداد الممتلكات. وقد رفض النظام معظم الطلبات (65 في المائة) في المرحلة الإدارية للعملية.

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