ذهبت فيكي إلى متجر القرطاسية، ولم تبحث الشرطة عن روزا، تم اختطاف بريندا: هكذا تختفي النساء في المكسيك

على مدى الأسابيع القليلة الماضية, نبهت حالات الاختفاء المختلفة للنساء السكان في العديد من ولايات الجمهورية المكسيكية, ولكن هل هي حالات استثنائية أم حياة يومية رهيبة تشكل جزءًا من الهاوية التي لا يمكن وقفها و أزمة حوالي 100 ألف اختفت؟

واختفاء الفتيات والنساء له مكونات مختلفة جدا عن تلك الخاصة بنوع الجنس الذكوري، وللأسف وراء الكثيرين هناك اعتداء جنسي.

اختفت سبع نساء في المتوسط كل يوم، حتى الآن في عام 2022 في المكسيك.

بين 1 يناير و 14 أبريل، تم الإبلاغ عن 748 امرأة في عداد المفقودين من قبل السجل الوطني للأشخاص المفقودين وغير الموجودين.

وتتركز نسبة 46 في المائة من جميع الحالات في ولاية المكسيك ومكسيكو سيتي وموريلوس.

إذا تم دمجها مع خاليسكو ونويفو ليون وزاكاتيكاس، ترتفع النسبة إلى 71.5٪.

وفقًا للسجل الرسمي للنساء المفقودات حتى الآن في عام 2022، يتراوح عمر 320 ضحية بين 10 و 19 عامًا.

تتوافق هذه الإحصائية مع النساء المبلغ عن فقدانهن حتى الآن هذا العام والذين لا يزالون في هذه الحالة، حيث تم العثور على 729 في نفس الفترة في جميع أنحاء المكسيك، 12 منهم لقوا حتفهم.

وفي أحدث تقرير عن المكسيك، حذرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري من زيادة حالات النساء.

وقالت الوكالة: «هناك زيادة ملحوظة في حالات الفتيان والفتيات من سن 12 والنساء». وتتوافق هذه الحالات مع حالات الاختفاء المرتبطة باختطاف الأطفال، داخل البيئة الأسرية أو خارجها؛ وحالات الاختفاء كوسيلة لإخفاء العنف الجنسي وقتل الإناث والتجنيد والانتقام. كما أبلغ الضحايا والسلطات عن حالات اختفاء تهدف إلى الاتجار والاستغلال الجنسي».

وجدت شبكة حقوق الطفل في المكسيك (REDIM) أنه في كل يوم، تم الإبلاغ عن 14 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 0 و 17 عامًا في عداد المفقودين، وليس تقع أو تقع خلال عام 2021. يعتمد هذا على البيانات المقدمة من السجل الوطني للأشخاص المفقودين وغير الموجودين (RNPDNO) مع قطع من 11 أبريل 2022.

وفقًا للبيانات التي تمت الرجوع إليها، منذ التسجيل (أي منذ عام 1964)، تم الإبلاغ عن 82,328 طفلاً ومراهقاً في هذه الحالة ولا يزال واحد من كل خمسة من هؤلاء الأشخاص مفقودًا أو غير موجود حتى 11 أبريل 2022.

في حين أن معظم الحالات (80.1٪) موضعية، أشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنه مقابل كل 100 شخص تتراوح أعمارهم بين 0 و 17 عامًا، تم العثور على أحدهم ميتًا.

كانت جريمة فيكتوريا غوادالوبي بغيضة، اختفت الفتاة الصغيرة البالغة من العمر ست سنوات فقط بعد ذهابها إلى متجر القرطاسية حوالي 17:15 في بعد ظهر يوم الأربعاء، 6 أبريل.

خرجت والدة فيكتوريا في بحثها الذي انضم إليه الجيران، ولكن لم يتم العثور على الفتاة الصغيرة بعد يومين ملفوفة بالبلاستيك في نفس التقسيم الفرعي. تم العثور على الجاني المزعوم منذ العثور على صندل للفتاة الصغيرة في شقته، وكان الرجل البالغ من العمر 26 عامًا في الأصل من أواكساكا.

تم تسجيل اختفاء روزا ماريا لوبيز البالغة من العمر 15 عامًا في 21 مارس. ووفقا للمعلومات الرسمية، ذهب القاصر من بلدة كوابيتش، كويتزالان إلى العمل ولم يعد، وهذا هو السبب في أن عائلتها بدأت بحثهم على الفور.

نشر أحد أعمامه منشورًا على ملفه الشخصي على Facebook شارك فيه أنه عندما طلب المساعدة مع ضابط شرطة، أجاب أنه لا يمكن فعل أي شيء وأنه يجب توقع عودة الفتاة بمحض إرادتها «حتى تمر نوبة الغضب».

وبعد ثلاثة أيام، تم العثور على جثته التي لا حياة لها بالقرب من منزله. حتى الآن لا يوجد محتجزون لجريمته.

(Foto:@jeugeniolopezm)

خلال شهر مارس، ولدت ولاية سان لويس بوتوسي حالة تأهب بين السكان بسبب الزيادة في حالات الاختطاف واختفاء النساء.

في الفترة من 1 إلى 31 مارس، نشر ملف FGESLP Twitter 64 ملفًا للبحث عن الأشخاص الذين لم يتسن الوصول إليهم. ومن المجموع، هناك 28 امرأة تم الإبلاغ عن أنهن أقل من 18 سنة من العمر. أصبح الوضع أكثر إثارة للقلق في منتصف الشهر، عندما زادت الحالات بشكل كبير.

ونفى ميغيل غاليغوس، المتحدث باسم نظام أمن الدولة في سان لويس بوتوسي، عند استجوابه بشأن هذه المسألة، أن يثير هذا الوضع انزعاجا بين السكان، على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص المفقودين وغير الموجودين، فضلا عن طريقة عمل الجناة الذين تم القبض عليهم من قبل الكاميرات الأمنية.

«كل حالة هي تحقيق ومسؤولية من جانب سلطات الدولة لتوضيح الحقائق. كان اليوم موسمًا صعبًا. بضعة أيام صعبة أو أسبوع معقد. اليوم أود أيضًا أن أدعو المجتمع إلى عدم انزعاجه. لا ينبغي أن تشعر سان لويس بوتوسي بالقلق. وقال غاليغوس للميكروفونات التابعة لمحطة الإذاعة Factor 96.1 إن الحكومة تعمل بشكل لا يشبع لتحقيق السلام الاجتماعي.

تم اختطاف بريندا وسجلت كاميرا كل شيء.

وقد اختُطف الضحية من قسم لوس ألاموس الفرعي وتم التعرف عليه بالفعل من قبل مكتب المدعي العام لولاية سان لويس بوتوسي.

التقطت كاميرا أمنية تقع داخل منزل اللحظة التي اختطفت فيها بريندا ماغدالينا غونزاليس إيبارا في ولاية سان لويس بوتوسي. وفقًا لتقرير مكتب المدعي العام (FGE)، ارتكبت الجريمة في تجزئة لوس ألاموس، وهي وحدة سكنية قريبة جدًا من حديقة Tangamanga، وهي واحدة من أكثر الوحدات شعبية في عاصمة بوتوسينو.

في الساعات الأولى من يوم السبت 26 مارس، بدأ نشر فيديو المشهد على الشبكات الاجتماعية. كانت بريندا خارج منزل اثنين من جيرانها المسنين، الذين انخرطت معهم في محادثة حول مضخة مياه تعرضت لخطر قصر الدائرة. في تلك اللحظة، اقتحم مرتكب الجريمة. حتى الآن، لم يعرف مكان وجود بريندا مرة أخرى.

-(Foto: Twitter/@FiscaliaSLP)

اختفت نايلي وعثر عليها ميتة: تم تم زيق كل لحمها

بعد أسبوع من صدور مكتب المدعي العام لولاية سان لويس بوتوسي (FGESLP) استمارة بحث عن اختفاء نايلي ألفارو سيلفا، أبلغت السلطات عن اكتشاف جثة، كما قالوا، تتوافق مع جثة امرأة تبلغ من العمر 25 عامًا على الرغم من إبلاغ الأقارب بالحدث، إلا أنهم أشاروا إلى مخالفات مختلفة مثل حقيقة أنهم لم يتمكنوا من التعرف على الجثة، وكذلك اختفاء الشريك الرومانسي للضحية.

وفقا لوالدة نايلي بعد أيام من اختفائها، كان حوالي 7 في صباح 24 مارس 2022 أن ابنتها شوهدت آخر مرة. كان شريكها الرومانسي هو آخر شخص يقيم اتصالاً معها.

«لقد أعجبت لأنه هيكل عظمي. أنا لا أرى قطعة واحدة من اللحم (...) نحن لا نقبل ذلك. نحن ننتظر نتائج اختبارات الحمض النووي»، قالت لورينا سيلفا، والدة نايلي، ولكن بعد بضعة أيام أكدت السلطات أن الاختبارات كانت إيجابية وأنها كانت جثة ابنتها، في وقت لاحق و ألقي القبض على الزوج بعد أن كان طليقا.

Nayeli Alfaro Silva es fisicoculturista e instructora en un gimnasio, a decir de su familia, su esposo era muy celoso (Foto: Facebook/Alejandro Chávez)

اختفت ماريا فرناندا كونتريراس رويز وعثر على جثتها التي لا حياة لها في 7 أبريل في حي Exhacienda de Santa Rosa، في أبوداكا، بعد قضيتها، تم الكشف عن أنه في الربع الأول من العام وحده، اختفت 18 امرأة على الأقل في نويفو ليون، تم العثور على 10 منها على الأقل.

بعد أيام اختفت ديبانهي سوزانا إسكوبار بازالدوا، وهي شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، وشوهدت آخر مرة في 9 أبريل الماضي في بلدية إسكوبيدو، نويفو ليون، بعد أن حضرت مع صديقين حفلة في مزرعة تقع في حي نويفا كاستيلا.

يشير نموذج البحث عن ديبانهي، الذي أصدرته لجنة البحث عن الناس في نويفو ليون، إلى أنه في المرة الأخيرة التي رأوها فيها كانت ترتدي قميص قصير أبيض وتنورة داكنة وأحذية رياضية سوداء من نوع كونفرز.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas )

كخصائص جسدية تم تفصيلها أنها امرأة ذات بنية رقيقة، بشرة بيضاء وشعر بني، خفيف، مستقيم وطويل. وفي الوقت نفسه، على وجه الخصوص علامات يوصف أن لديه ندبة على ذقنه وعلى يده اليمنى، كما أنه يرتدي الأقواس.

الإفلات من العقاب وإعادة الإيذاء وتفاهة الجرائم

يؤدي العنف القائم على نوع الجنس من قبل المؤسسات إلى ارتفاع معدلات الإفلات من العقاب على الجرائم التي تؤثر على النساء; بحسب مارسيلا لاجارد, «الرعاية غير الكافية وغير الكافية من قبل المؤسسات, في بالإضافة إلى كونه غير مقبول، يزيد من تفاقم المشكلة ويشجعها»؛ في حين أن داليا ب. كارانكو «التشكيك في الجريمة نفسها أو مدى الضرر الذي لحق بها يشكل، في حد ذاته، عائقا أمام النساء اللواتي يلتمسن العدالة» (2020، ص 3) و «حقيقة أن العديد من الادعاءات بارتكاب جرائم ضد المرأة و فالفتيات لا يحاكمن على النحو المناسب أو يفلت من العقاب يظهر لنا بالفعل عقبة هائلة: فمشكلة العنف ضد المرأة هي مشكلة التقليل من شأن مشكلة العنف ضد المرأة و تقليلها إلى أدنى حد».

وفي هذا الصدد، ذكرت لجنة حقوق الإنسان في مكسيكو سيتي، في تقريرها عن العنف القائم على نوع الجنس في ملاحقة العدالة في مكسيكو سيتي:

«غالبًا ما لا تتاح للنساء اللواتي يواجهن العنف إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف مؤسسية فعالة تسمح لهن بعدم الوقوع ضحايا لأي نوع من العنف لأنهن نساء، وأن يوقفه عندما يتعرضن له أو يخضعن له، وأن يحصلن على الحماية عند تعرضهن للعنف، وأن هناك تحقيقات كافية. عندما يتم ممارستها، لتحقيق العدالة للأحداث التي تعرضت لها، لمعرفة حقيقة ما حدث، وقبل كل شيء عدم الوقوع ضحية مرة أخرى وانتهاكها من قبل السلطات عندما تأتي أمامهم. والنتيجة هي أن الغالبية العظمى من هذه الجرائم تمر دون عقاب؛ بالإضافة إلى الميل إلى تطبيع العنف وإلقاء اللوم على من يعانون منه، مما يشير إلى أن العنف لا يمارس إلا من قبل أشخاص في حالات حدودية أو في حالات هامشية.

(...) «وتبين المعلومات التي تم جمعها أنه على الرغم من الرفض الاجتماعي للممارسات التمييزية والعنيفة التي تواجهها المرأة، والتي يتوج بعضها بالتعبير الفتاك، فإن عدم وجود منظور جنساني في رعاية الضحايا والتحقيق في الحالات يسهم في حقيقة أن العنف المؤسسي. و إهمالها أو فشلها في الحفاظ على الإفلات من العقاب, و الاستمرار في إعاقة التمتع الكامل بحقوق الإنسان لل أطراف المتضررة و ممارستها».

(...) «بالنسبة للنساء ضحايا العنف، هناك إيذاء مزدوج، مؤسسي واجتماعي، يجبرهن على إخفاء الألم والعار. تستمر الآثار المؤلمة بمرور الوقت، وبالنسبة للعديد من الضحايا، ليس من السهل العثور على الدعم من عائلاتهم, شركاء, أو موظفي الدعم النفسي المعينين من قبل السلطات, لذلك ينتهي الأمر بالضحية بالتوقف عن الحديث عن الاعتداء حتى لا تحرج أو لا تسيء. إن البحث عن العدالة، الذي يبدأ بعملية شكوى يمكن أن تكون طويلة ومؤلمة، هي إحدى الطرق التي يمكن أن تبدأ بها الضحية في استعادة توازن حياتها من خلال القدرة المحتملة على التعويض للعقوبة».

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