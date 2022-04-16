عاد ثلاثة رواد فضاء صينيين إلى الأرض بعد ستة أشهر في الفضاء

هبطت المركبة الفضائية الصينية شنتشو-13 يوم السبت فى صحراء جوبى بعد ان اكملت عملياتها فى محطة تيانجونج الفضائية حيث بقي ثلاثة رواد فضاء لمدة 183 يوما فى اطول مهمة مأهولة تقوم بها الصين على الاطلاق.

ذكرت وكالة انباء شينخوا الرسمية ان رجال الانقاذ توجهوا على الفور الى نقطة هبوط دونغفنغ فى منطقة الحكم الذاتى الصينية فى منغوليا الداخلية (شمال).

وقالت صحيفة «جلوبل تايمز» نقلا عن مركز بكين لمراقبة الفضاء الجوي ان الهبوط «كان مثاليا والطيران الثلاثة في حالة جيدة جدا».

الصور التي نشرت حتى الآن تظهر العمال الأرض فتح فتحة كبسولة، ولكن رواد الفضاء تشاي تشى قانغ، يي غوانغفو ووانغ يابينغ لم ينظر بعد، وهذا الأخير امرأة صينية الثانية في الفضاء ونوفمبر الماضي، أول من يذهب على «المشي في الفضاء».

Equipos de rescate acudieron de inmediato al punto de aterrizaje Dongfeng, en la región autónoma china de Mongolia

استغرقت العودة إلى الأرض حوالي تسع ساعات بعد أن أكمل Shenzhou-13 هذا الصباح فصل الوحدة الرئيسية عن محطة تيانجونج الفضائية.

هذه هي المهمة المأهولة الثانية التي ترسلها الصين إلى محطتها الفضائية، والتي من المتوقع أن تكون جاهزة بحلول نهاية هذا العام.

منذ إطلاقه في 16 أكتوبر، أكملت taikonauts العديد من المهام للمضي قدما في إعداد محطة الفضاء الصينية، بما في ذلك اثنين من المشي في الفضاء، وأكثر من عشرين تجربة علمية وجمع البيانات.

وستقام البعثة الفضائية المأهولة القادمة للصين هذا العام وستتألف مرة أخرى من ستة أشخاص، كما تقدم في مارس الماضي من قبل كبير مصممي مشروع الفضاء المأهول في الصين، تشو جيان بينغ.

La próxima misión espacial tripulada de China tendrá lugar este año y constará de nuevo de seis personas

وقال تشو ان الدولة الاسيوية ستجلب الى تيانجونج فى عام 2022 «وحدتين تجريبيتين وسفينتين مأهولة وسفينتان شحن» مضيفا ان المحطة ستدخل «مرحلة البناء» ابتداء من مايو.

من المتوقع أن يكمل Taikonauts من شنتشو-14 وشنتشو-15 أعمال البناء في تيانجونج، والتي يجب أن تكون جاهزة بحلول نهاية هذا العام، وفقًا للخطط الأصلية.

ستزن المحطة الفضائية الصينية، التي يعني اسمها «القصر السماوي» في الماندرين، حوالي 70 طنًا ومن المتوقع أن تعمل لمدة 15 عامًا تقريبًا تدور حول 400 كيلومتر من سطح الأرض.

(مع معلومات من EFE)

استمر في القراءة: