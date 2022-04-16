اعتقلوا جريمة قتل نسائية مزعومة قتلت شريكها وقاصرين في فيراكروز

CIUDAD DE MÉXICO, 25NOVIEMBRE.- Decenas de personas se reunieron con velas y cruces rosas en el Monumento a la Revolución para caminar en la "Velada para recordar a las que ya no están con nosotras e iluminar el camino de justicia", la cual terminó en el AntiMonumenta. Esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

واعتقل أفراد الشرطة الوزارية خوان أوغستو «ن»، وهو قتل نسائي مزعوم وربما يكون مسؤولاً عن قتل امرأة وقاصرين في ولاية فيراكروز.

وقعت هذه الجريمة في 14 أبريل في بلدية تلاباكويان، حيث زُعم أن سوزانا كاريتو ألفونسو وابنتها البالغة من العمر 10 سنوات وصبي يبلغ من العمر 7 سنوات حرمانها من الحياة على يد خوان أوغستو.

ووفقا لبيان صادر عن النائب العام لولاية فيراكروز (FGE)، تم الاعتقال بعد أن أجرت عناصر الشرطة الوزارية التحقيقات وقدمت الأدلة المناسبة للحصول على مذكرة التوقيف.

تم منح هذا واستكماله ليلة الجمعة 15 أبريل لجرائم قتل الإناث (من قبل سوزانا والفتاة) وجرائم القتل العمد المؤهل (لجريمة الصبي). تم العثور على جثثهم في اليوم السابق في بركة مائية في البلدية.

وبالمثل، أفاد مكتب المدعي العام أن سوزانا كاريتو كانت الشريك الرومانسي للمحتجز.

El detenido asesinó a su pareja sentimental junto con su hija y otro menor de edad (Foto: Cuartoscuro) Margarito Pérez | Margarito Pérez

وبعد تنفيذ الأمر القضائي، سيُعرض الجاني المزعوم في جلسة استماع أولية أمام قاضي المحاكمة والإجراءات الجنائية الشفوية في جالاسينغو لتحديد وضعه القانوني، كجزء من الإجراءات الجنائية C-55/2022.

وفقًا لأرقام الأمانة التنفيذية لنظام الأمن العام الوطني (SESNSP)، في الفترة من يناير إلى فبراير 2022، تم تسجيل حوالي 155 عملية قتل أنثى على الصعيد الوطني، منها 15 حدثت في ولاية فيراكروز، مما وضعها في المرتبة الثانية على الصعيد الوطني مع أكبر عدد من مبيدات الإناث.

تم قطع الدراسة في فبراير ونشرت في 25 مارس. ولكن وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تم تسجيل 36 حالة قتل أنثى في الكيان اعتبارًا من مارس.

من ناحية أخرى، في الأيام الأخيرة، كان الجاني المزعوم لقتل القاصر مرتبطًا بالمحاكمة. فيكتوريا غوادالوبي في ولاية كويريتارو.

غادرت القاصر منزلها الواقع في باسيوس ديل ماركيز فراكيونامينتو للذهاب إلى متجر قرطاسية قريب في 6 أبريل. ومع ذلك، بعد عدة أيام دون معرفة مكان وجوده وتفتيشها من قبل السلطات، تم العثور على جثته في 9 أبريل.

El presunto feminicida de Victoria Guadalupe (Foto: FGE Querétaro)

ووفقا للتحقيقات، كان سبب الوفاة الاختناق بسبب الخنق والإصابات الجنسية.

تم الإعلان عن ذلك من قبل رئيس قضاة محكمة العدل العليا (TSJ)، مارييلا بونس فيلا، يوم الاثنين 11 أبريل. وعُقدت جلسة الاستماع الأولية بشأن الصلة بالعملية، وفصلت أنه تم إجراء ثلاثة أشهر من التحقيق الإضافي للادعاء لتقديم المزيد من الأدلة.

وتم قبول المحتجز في CERESO في سان خوسيه إل ألتو ولم يكن لديه فائدة من الإفراج عنه بكفالة. وشدد القاضي على أن جلسة الاستماع المؤقتة ستعقد في أغسطس.

ستكون جلسة الاستماع هي المكان الذي يتم فيه إصدار جميع الأدلة وسيتم تحديد موعد جلسة المحاكمة.

واغتنمت نائبة المدعي العام للتحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، مارغريتا لونا تيليز غيرون، الفرصة لتذكير بأن عقوبة جريمة قتل الإناث يمكن أن تتراوح بين 20 و 50 سنة في السجن.

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