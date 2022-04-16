أغنى رجل في أوكرانيا وعد بإعادة بناء ماريوبول المحاصر: «نحن بحاجة إلى برنامج دولي مثل خطة مارشال»

Shakhtar Donetsk owner Rinat Akhmetov gets thrown up in the air as the players celebrate winning the 2009 UEFA Cup Final (Photo by AMA/Corbis via Getty Images)

وقد تعهد أغنى رجل في أوكرانيا بالمساعدة في إعادة بناء مدينة ماريوبول المحاصرة، وهو مكان قريب من قلبه حيث يمتلك اثنين من مصانع الصلب الشاسعة التي، كما يقول، سوف تتنافس مرة أخرى على الصعيد العالمي.

شهد رينات أحميتوف إمبراطوريته التجارية ممزقة بثماني سنوات من القتال في شرق أوكرانيا، لكنه لا يزال متحديا، على يقين من أن ما يسميه «جنودنا الشجعان» سيدافع عن المدينة على بحر آزوف، التي تم تخفيضها إلى أرض قاحلة بعد سبعة أسابيع من القصف.

ومع ذلك، في الوقت الحالي، أعلنت شركتها Metinvest، أكبر شركة حديد في أوكرانيا، أنها لا تستطيع الوفاء بعقود التوريد الخاصة بها، وبينما تفي مجموعتها المالية والصناعية SCM Group بالتزامات ديونها، فإن منتجها الخاص للطاقة DTEK «قد حسنت سداد ديونها» في اتفاق مع الدائنين.

«ماريوبول هي مأساة عالمية ومثال عالمي للبطولة. بالنسبة لي، كانت ماريوبول وستظل دائمًا مدينة أوكرانية»، قال أخميتوف في إجابات مكتوبة على أسئلة رويترز.

وقال «اعتقد ان جنودنا الشجعان سيدافعون عن المدينة، على الرغم من اننى افهم مدى صعوبة وصعوبة الامر بالنسبة لهم»، واضاف انه كان على اتصال يومى بمديري ميتفست الذين يديرون محطتى ازوفستال واليتش للصلب فى ماريوبول.

El multimillonario empresario ucraniano y presidente del FC Shakhtar Donetsk Rinat Akhmetov asiste a una cumbre ruso-ucraniana el 18 de octubre de 2011 en Donetsk, Ucrania. (Foto de Sasha Mordovets/Getty Images) Sasha Mordovets | Getty Images

يوم الجمعة, ذكرت شركة Metinvest أنها لن تعمل أبدًا تحت الاحتلال الروسي وأن حصار ماريوبول قد عطل أكثر من ثلث الطاقة الإنتاجية المعدنية الأوكرانية.

أشاد أحميتوف «بشغف ومهنية» الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الحرب، والتي يبدو أنها تخفف العلاقات بعد العام الماضي قال الزعيم الأوكراني إن المتآمرين الذين يأملون في الإطاحة بحكومته حاولوا إشراك رجل الأعمال.

ثم وصف أخميتوف الاتهام بأنه «كذبة مطلقة».

«والحرب بالتأكيد ليست الوقت المناسب للاختلاف... وسوف نعيد بناء اوكرانيا كلها»، واضاف انه عاد الى البلاد في 23 شباط/فبراير وكان هناك منذ ذلك الحين.

خطة مارشال لأوكرانيا

ولم يذكر أحميتوف أين كان بالضبط، لكنه كان في ماريوبول في 16 فبراير، وهو اليوم الذي توقعت فيه بعض أجهزة الاستخبارات الغربية بدء الغزو. «تحدثت إلى الناس في الشوارع، التقيت مع العمال...»، قال.

Un residente local cruza una calle dañada durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria del sur de Mariupol, Ucrania 15 de abril de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

«طموحي هو العودة إلى ماريوبول الأوكرانية وتنفيذ خططنا (المنتجة حديثًا) حتى يتمكن الصلب المنتج في ماريوبول من التنافس في الأسواق العالمية كما كان من قبل».

غزت روسيا في 24 فبراير، عندما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن «عملية خاصة» لتجريد البلاد من السلاح و «نزع السلاح». كييف وحلفاؤها الغربيون يرفضونها كذريعة كاذبة لهجوم غير مبرر.

شهد أحميتوف، وهو أغنى رجل في أوكرانيا منذ فترة طويلة، تتقلص إمبراطوريته التجارية منذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في البحر الأسود وأعلنت منطقتان من شرق أوكرانيا - دونيتسك ولوهانسك - استقلالها عن كييف.

وفقًا لمجلة فوربس، بلغت قيمة أخميتوف الصافية في عام 2013 15.4 مليار دولار. يبلغ حاليًا 3.9 مليار دولار.

Rinat Akhmetov levantando la Copa de la UEFA en 2009

«بالنسبة لنا، اندلعت الحرب في عام 2014. لقد فقدنا جميع أصولنا في شبه جزيرة القرم وفي أراضي دونباس المحتلة مؤقتًا. لقد فقدنا اعمالنا، لكن ذلك جعلنا اكثر صرامة واقوى».

وقال «اننى واثق من ان شركة SCM، باعتبارها اكبر شركة خاصة فى البلاد، ستلعب دورا رئيسيا فى اعادة اعمار اوكرانيا بعد الحرب»، نقلا عن مسؤولين يزعمون ان اضرار الحرب وصلت الى تريليون دولار.

وقال «اننا سنحتاج بالتأكيد الى برنامج اعادة اعمار دولى غير مسبوق وخطة مارشال لاوكرانيا» فى اشارة الى مشروع المساعدات الامريكية الذى ساعد فى اعادة بناء اوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.

واضاف «انا واثق من اننا جميعا سنعيد بناء اوكرانيا حرة واوروبية وديمقراطية وناجحة بعد انتصارنا في هذه الحرب».

(مع معلومات من رويترز)

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