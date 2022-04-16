الكشف عن هدية فيراري التي تعطي شيئًا للحديث عنه في الفورمولا 1: «ليكليرك يذكرني بشوماخر»

أظهرت بداية موسم الفورمولا 1 2022 حداثة ولدت الفرح في العديد من محبي عالم السيارات. نظرًا لأنه لم يحدث منذ عدة سنوات، فإن حاضر فريق فيراري يثير الجميع بسنة سيكون لها فريق Maranello كواحد من المرشحين العظماء للقتال من أجل لقب السائقين والمنشئين.

الحسابات واضحة. بقيادة تشارلز لوكليرك، الذي فاز بالجائزة الكبرى في البحرين وأستراليا، هو عامل الجذب الرئيسي للسيرك الكبير. وهو على وجه التحديد سائق موناكو الذي هو على شفاه الجميع لعروضه الرائعة على المضمار. وقد فاز اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بالفعل بسباقين، وفاز بمركزين في القطب وفاز بأسرع ثلاث لفات حتى الآن في البطولة.

أدت هديته العظيمة إلى سائق F1 السابق المكرس يتحدث عن مهاراته ومقارنته بواحد من الأفضل على الإطلاق في الفئة. «أرتجف عندما أشاهد عروض تشارلز، لأن لوكليرك يظهر حاليًا تفوقًا يذكرني بمايكل شوماخر. يهيمن لوكليرك على «شومي» اعتاد على ذلك, وليس فقط هو طيار في ولاية خاصة, لوكليرك هو أيضًا رجل جيد حقًا, قال ديفيد كولتهارد للقناة الرابعة, وسائل الإعلام التي يعمل بها في إنجلترا.

يجب أن نتذكر أن الاسكتلندي المولد تنافس وجهاً لوجه على لقب F1 مع بطل العالم سبع مرات في عام 2001. على متن سيارته ماكلارين، أنهى كولتهارد خلف الألماني وكان الوصيف في الفئة، في ما كان أفضل نتيجة له كسائق في مواسمه الأربعة عشر على رأس عجلة القيادة.

بالإضافة إلى الإشارة إلى البداية الرائعة لـ Leclerc، جاء مقدم العرض أيضًا خلال سباق الجائزة الكبرى للبث الرسمي في الثناء على عمل الفريق الإيطالي للعودة إلى مقدمة الفورمولا 1.

El piloto monegasco después de ganar en Arabia Saudita (@Charles_Leclerc)

«لطالما حافظ رئيس الفريق، ماتيا بينوتو، على رأس بارد خلال العامين الماضيين والتي كانت صعبة للغاية بالنسبة للإيطاليين. تحت قيادته، توالت فيراري أكمامه. مع أفضل سيارة حتى الآن، أظهرت Leclerc أيضًا أفضل أداء للقيادة والنتيجة هي هذه الهيمنة «، حلل كولتهارد.

من المهم ملاحظة أن Leclerc يقود بطولة السائقين برصيد 71 نقطة. فاز في مسابقتين وحل في المركز الثاني في سباق الجائزة الكبرى السعودي، حيث كان الفائز الهولندي والبطل الحالي ماكس فيرستابن على متن سيارته ريد بول. في حالة فيراري، هم المسيطرون الواضح على كأس البنائين: يبلغ مجموع هم 104 وحدة ويتبعهم فريق مرسيدس، الذي لديه 65 نقطة.

الشخص الذي تحدث عنه كولتهارد أيضًا هو زميل لوكليرك، الإسباني كارلوس ساينز جونيور. كان الشاب البالغ من العمر 27 عامًا من مدريد سريعًا في الترتيب، لكنه فشل في الوصول إلى المنصة في أي من السباقات حتى الآن هذا العام. وبالمثل، لا يزال في المركز الثالث في بطولة السائقين (33 نقطة).

وأوضح الاسكتلندي عن الشؤون الجارية للسائق الإسباني: «يتعين على كارلوس ساينز زميله في فريق تشارلز أن يخطو خطوة إلى الأمام لأن زميلك دائمًا هو الخصم الأول ويمكننا جميعًا أن نرى أن سيارة فيراري هي سيارة فائزة».

في انتظار الموعد الرابع للمنافسة، الذي سيعقد في الفترة من 22 إلى 24 أبريل في حلبة إيمولا، يبدو أن F-75 ذو المقعد الواحد للفريق الإيطالي هو المرشح العظيم لوضع فيراري مرة أخرى بين الأفضل في الفورمولا 1.

David Coulthard habló del presente de la Fórmula 1 (AFP)

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