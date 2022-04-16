«شكرًا لك على دعمك»: 73٪ من المستخدمين يدعمون Elon Musk شراء Twitter

FILE PHOTO: SpaceX founder Elon Musk reacts at a post-launch news conference after the SpaceX Falcon 9 rocket, carrying the Crew Dragon spacecraft, lifted off on an uncrewed test flight to the International Space Station from the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., March 2, 2019. REUTERS/Mike Blake/File Photo

بعد أن قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و Space X أنه عرض دفع 54.20 دولارًا للسهم الواحد من تويتر، 41 مليار دولار لشراء الشبكة الاجتماعية في مجملها، كانت هناك جميع أنواع التعليقات وردود الفعل والميمات وحتى استطلاعات الرأي لمعرفة رأي مستخدمي الشبكة الاجتماعية. من المفترض أن 73 في المائة يؤيدون إكمال شراء قطب.

بعد ظهر اليوم، في خضم التشويق حول الاستحواذ على المنصة، قام إيلون ماسك بتغريدة شكر فيها دعم الآلاف من الأشخاص.

في تدوينه بعد ظهر يوم الجمعة، أرفق استطلاعًا أجراه Bitcoin Archive، وهو حساب يضم ما يقرب من مليون متابع متخصص في تقديم الأخبار والآراء حول العملات المشفرة والتكنولوجيا. في ذلك الاستطلاع العام، سأل المستخدمين عما إذا كانوا يوافقون على شراء إيلون ماسك لتويتر.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

السؤال الذي أجاب عليه 19,494 شخصًا، وكان 73٪ لصالح إيلون ماسك هو المالك الجديد و 27٪ قالوا إنهم اختلف. نظرًا للنتائج، شارك قطب استطلاع Bitcoin Archive على حسابه وشكر الدعم الذي تلقاه.

يجب التأكيد على أن هذا ليس مسحًا أجراه متخصصون في مجال القياس الإحصائي، حيث تم إجراؤه بشكل عشوائي، والذي شاهده بشكل أساسي متابعو الحساب. أي أن قيمته تكمن في حقيقة أن إيلون ماسك اقتبس التغريدة لشكر النتيجة ولا يمثل رأي كل تويتر.

بالإضافة إلى النتيجة، علق العديد من المستخدمين على المنشور، مشيرين إلى أن الملياردير الجنوب أفريقي لا ينبغي أن ينفق الكثير من المال على الحصول على شبكة اجتماعية وأنه يجب استخدام هذه الأموال لمحاربة الجوع في العالم أو بناء منازل للأشخاص الذين يعيشون في حالات ضعف.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

«لا. يجب أن أستخدم المال لشيء أكثر فائدة مثل محاربة الجوع في العالم، ومساعدة الناس في الشارع أو شيء أكثر أهمية»، قال أحد المستخدمين. كانت هناك أيضًا آراء تقول إنهم لا يريدون أن يصبح Twitter Facebook أو 4chan.

تأتي خطوة ماسك بعد يوم السبت سأل نفسه على تويتر عما إذا كانت الشبكة الاجتماعية «تحتضر» ولفت الانتباه إلى مستخدمين مثل المغني جاستن بيبر، الذين يتبعون للغاية ولكن نادرا ما ينشرون. كتب رئيس تسلا: «معظم هذه الحسابات 'الأعلى' نادرا ما تغرد وتنشر القليل جدا من المحتوى»، وشرح قائمة من 10 ملامح مع معظم المتابعين - والتي تضم نفسه في رقم ثمانية، مع 81 مليون متابع.

وقد أصبح الملياردير، الذي يملك حاليا ما يقرب من 73 مليون ونصف مليون سهم في شركة البريد السريع، منتقدا للشبكة الاجتماعية وتساءل عما إذا كانت قواعدها «صارمة» تلتزم بمبدأ حرية التعبير.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

وقد أثارت هذه الانتقادات الشكوك في بعض الجهات، بما في ذلك بين موظفي تويتر أنفسهم، الذين كانوا قلقين من أن ماسك سيمارس السلطة المفرطة في الشركة لتغيير معايير النشر الأخلاقية، بما في ذلك تعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يعاقب لاعتباره أن رسائله حرضت على الاعتداء على الكابيتول في 6 يناير 2021.

جمع ماسك أكثر من 80 مليون متابع منذ انضمامه إلى الموقع في عام 2009 واستخدم المنصة لإصدار العديد من الإعلانات، بما في ذلك الإعلان عن اتفاقية خصخصة تسلا التي وضعته في ورطة مع المنظمين.

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