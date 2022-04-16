أمرت روسيا باعتقال صحفي لنشر معلومات كاذبة عن غزو أوكرانيا

Associated Press photographer Evgeniy Maloletka points at the smoke rising after an airstrike on a maternity hospital, in Mariupol, Ukraine, Wednesday, March 9, 2022. (AP Photo/Mstyslav Chernov)

وأمرت العدالة الروسية يوم الجمعة باعتقال صحفي من سيبيريا ادعى في مقال أن أحد عشر عضوا من شرطة مكافحة الشغب الروسية رفضوا الانضمام إلى حملة موسكو العسكرية في أوكرانيا.

ووفقا للجنة التحقيق في الاتحاد الروسي، فإن الرجل، رئيس تحرير موقع على شبكة الإنترنت في منطقة خاكاسيا السيبيرية، متهم «بنشر معلومات كاذبة عمدا» عن القوات المسلحة الروسية.

وقالت اللجنة في بيان إن الصحفي، إذا أدين، يواجه السجن لمدة 10 سنوات.

ولم يقدم الفرع المحلي لهذه المنظمة اسم الصحفي، ولكن يقال إنه ميخائيل أفاناسييف، مدير الموقع الإخباري نوفي فوكوس (نهج جديد)، ومقره في خاكاسيا.

El Comité de Investigación del Kremlin no precisó el nombre del comunicador que, de ser declarado culpable, se enfrentaría a una pena de 10 años de cárcel REUTERS

وفي أوائل نيسان/أبريل، قالت أفاناسييف نقلا عن مصادر إن 11 فردا من قوات مكافحة الشغب الخاصة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية التابعة لمنظمة أومون قد تلقوا ضغوطا من السلطات بعد رفضإرسالهم إلى أوكرانيا.

تمت مشاركة مقالة Afanasyev على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

في يوم الجمعة، منعت هيئة الرقابة الإعلامية الروسية النسخة الروسية من موقع موسكو تايمز، وهو منفذ إعلامي مستقل استشهد بالمقال.

وقالت الصحيفة على موقعها على الانترنت ان «روسيا منعت خدمة موسكو تايمز باللغة الروسية يوم الجمعة بعد ان نشرت ما تعتبره السلطات معلومات كاذبة حول رفض شرطة مكافحة الشغب القتال في اوكرانيا».

ووفقا للقوانين المعتمدة مؤخرا، فإن نشر المعلومات حول النزاع في أوكرانيا التي تعتبرها السلطات كاذبة يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

إعلان الحرب

أكد صحفي تلفزيوني روسي أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل، بعد أن تمكنت القوات الأوكرانية من إغراق موسكفا، الرائد في الكرملين.

وقالت مقدمة قناة روسيا 1 أولغا سكابييفا إن السفينة الحربية عانت من «حريق» وادعت أن «التصعيد» بين الجانبين يمكن أن «يطلق عليه بأمان الحرب العالمية الثالثة».

قال أحد الصحفيين الروس إن الغرب يعتقد أنه «يجب ببساطة محو الروس من على وجه الأرض».

كما اشار الى ان روسيا «تحارب بالتأكيد حلف شمال الاطلسي نفسه».

يبدو أن موقف مقدم العرض يتماشى مع المنشورات الأخرى في الصحافة التي تنشر تقارير الكرملين وأن القوات الروسية أخذت أفرادًا عسكريين أسرى من دول حلف شمال الأطلسي الذين كانوا في شرق أوكرانيا يساعدون في الدفاع عن الإقليم. يمكن أن يشير التعليق، المنسوب إلى أندريه كليموف، وهو مسؤول في مجلس الشيوخ في مجلس الدوما - البرلمان الروسي - إلى مجموعة من رجال الميليشيات البولندية الذين نصبت كمينا من قبل القوات الروسية على الجبهة الشرقية للنزاع.

(مع معلومات من وكالة فرانس برس)

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