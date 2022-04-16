منعت روسيا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من دخول البلاد

British Prime Minister Boris Johnson delivers a speech on immigration, at Lydd Airport, Britain April 14, 2022. Matt Dunham/Pool via REUTERS

منعت روسيا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون واثني عشر من كبار المسؤولين الآخرين من دخول البلاد يوم السبت بسبب «الأعمال العدائية غير المسبوقة» التي اتخذتها الحكومة البريطانية ضد موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية لدى إعلانها عن هذا الإجراء: «تم اتخاذ هذه الخطوة كرد على الحملة الإعلامية السياسية المتفشية التي أطلقتها لندن، والتي تهدف إلى العزلة الدولية لروسيا، وخلق الظروف لاحتواء بلادنا وخنق الاقتصاد الوطني».

ويسلط بيان الدبلوماسية الروسية الضوء على أن الحكومة البريطانية «تزيد من تفاقم الوضع حول أوكرانيا عن قصد من خلال حشو نظام كييف بالأسلحة الفتاكة وتنسيق الجهود المماثلة من جانب حلف شمال الأطلسي».

«سياسة رهاب روسيا التي تنتهجها السلطات البريطانية، والتي وضعت نفسها كمهمة أساسية لتعزيز موقف سلبي تجاه بلادنا وتجميد العلاقات الثنائية في جميع المجالات تقريبا، تضر برفاهية ومصالح سكان بريطانيا نفسها،» أكدت الشؤون الخارجية.

ووفقا لموسكو، فإن أي هجمات عقوبات «سوف تنقلب حتما على مروجيها وسيتم رفضها بشكل حاسم».

بالإضافة إلى جونسون، يؤثر الحظر على تسعة أعضاء من حكومته، نائب رئيس الوزراء دومينيك راب، ورؤساء الشؤون الخارجية، إليزابيث تروس؛ الدفاع، بن والاس؛ النقل؛ غرانت شابس؛ الداخلية؛ بريتي باتيل؛ الاقتصاد؛ ريشي سوناك؛ الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، Kwasi Kwarteng، و الثقافة، نادين دوريس، وكذلك وزير الدولة للقوات المسلحة، جيمس هيبي.

تم الانتهاء من قائمة تلك العقوبات من قبل رئيس الوزراء الاسكتلندي نيكولا ستورجيون; النائب العام لإنجلترا وويلز سويلا برافرمان, ورئيس الوزراء السابق والنائب المحافظ تيريزا ماي.

بوريس جونسون في كييف

رحلة بوريس جونسون إلى كييف

سافر رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى كييف يوم السبت الماضي لإظهار «التضامن» البريطاني مع أوكرانيا، والتي لأكثر من 50 يومًا وقد تم مقاومة غزو القوات الروسية، وقال داونينج ستريت. وخلال زيارته، وعد رئيس الوزراء بمركبات مدرعة وصواريخ مضادة للسفن لأوكرانيا؛ واحتفل بالمقاومة الأوكرانية ضد الغزو الروسي باعتبارها «أعظم إنجاز في القرن الحادي والعشرين».

أصدرت السفارة الأوكرانية في المملكة المتحدة صورة لرئيس الوزراء مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حيث يجلس كلا الزعيمين وجها لوجه في مكتب، بجانب أعلام البلدين برسالة: «مفاجأة».

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ان جونسون توجه الى اوكرانيا «للقاء شخصيا مع الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي في بادرة تضامن مع الشعب الاوكراني» وبنية «تقديم حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية» لهذا البلد في اوروبا الشرقية.

وأكدت داونينج ستريت الاجتماع في العاصمة الأوكرانية بعد يوم من إعلان المملكة المتحدة عن شحن معدات عسكرية جديدة بقيمة 100 مليون جنيه (120 مليون يورو). ووفقا للمتحدث، تناول القادة «الدعم طويل الأجل (البريطاني) لأوكرانيا».

ونقلت خدمات داونينج ستريت عن جونسون قوله «بفضل القيادة الحازمة للرئيس (فولوديمير) زيلينسكى وبطولة وشجاعة الشعب الاوكرانى التى لا تقهر، تعطلت الخطط الوحشية للرئيس الروسى فلاديمير بوتين».

وكان رئيس الحكومة البريطانية آخر مرة في كييف في 2 فبراير، قبل أسابيع من بدء الغزو الروسي، عندما عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع زيلنسكي.

(مع معلومات من EFE و AFP)

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